LBS mit neuem Soundbranding / Nach über vier Jahrzehnten präsentiert sich die LBS-Gruppe mit neuem Soundbranding aus Soundlogo, Markenmusik und einer Neuinterpretation des ikonischen Jingles

Berlin (ots) –

Die LBS-Gruppe verjüngt weiter ihren Markenauftritt. Nach dem Wechsel vom „Sie“ zum „Du“ (https://presse.lbs.de/pressemitteilungen/nach-45-jahren-vom-sie-zum-du-3334417) und der erfolgreichen Kampagne mit dem Rapper RIN (https://presse.lbs.de/pressemitteilungen/und-wenn-nicht-mit-rap-dann-mit-nem-bausparvertrag-3336735) folgt der nächste Schritt: sie bekommt ein neues Soundbranding. Der neue Klangauftritt besteht aus einem Soundlogo, einer Markenmusik und einer zeitgemäßen Neuinterpretation des bekannten LBS-Jingles. „Wir haben uns mit unseren Partnern beim neuen Sound ein zeitgemäßes Update einfallen lassen, das zur weiteren Verjüngung der Marke beiträgt, ohne dabei auf den emotionalen Wiedererkennungswert zu verzichten“, erläutert Maik Jekabsons, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der für die LBS-Gruppe auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet. Ab Herbst werde der neue Sound im Rahmen der nächsten Kampagne über alle hörbaren Touchpoints hinweg erlebbar – von TV bis TikTok, von Event bis Telefonschleife.

Ein echter Klassiker wird neu interpretiert

Dabei lag die Latte extrem hoch, denn die LBS-Gruppe besitzt mit dem Jingle „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. LBS.“ einen der bekanntesten der Werbegeschichte – einen d e r Werbe-Ohrwürmer der 80er und 90er Jahre, an den sich auch heute viele Menschen noch erinnern. Aber die Medienwelt hat sich gewandelt und mit ihr die Anforderungen an den Markensound. Gerade bei jungen Menschen ersetzen digitale Medien das klassische TV – „Sound“ wird hier gänzlich anders eingesetzt: kurze Online-Formate haben längst lange Jingles abgelöst. So geschah es auch bei der LBS, die den Jingle nicht mehr flächendeckend nutzte.

„Sound ist in der aktuellen Zeit von Second-Screen und dem Wettbewerb um Aufmerksamkeit relevanter denn je“, erläutert Jekabsons, weshalb es dringend einer komplett neuen LBS-Klangwelt bedurfte. So stellte man sich mit der Kreativagentur huth + wenzel und den Soundspezialisten von why do birds der Aufgabe, die ikonische Tonfolge neu zu interpretieren, eine neue LBS-Sound-Tonalität zu definieren und ein umfassendes Soundbranding-Konzept zu entwickeln. „Der LBS-Sound war für viele Kindheit – ein echter Klassiker der deutschen Werbung. Jetzt klingt er nach Zukunft. Und das fühlt sich richtig gut an“, erklärt Andreas Liehr, Geschäftsführer von huth + wenzel.

Der neue Dreiklang: Menschlich. Mutmachend. Selbstbestimmt.

Dabei wollte man sich von der Melodie von „Wir geben Ihrer Zukunft ein zuhause. LBS.“ nicht vollends lösen, sondern inspirieren lassen. „Gemäß der Tonalitätsattribute menschlich, mutmachend und selbstbestimmt modernisierten wir den klanglichen Kern der Marke, ohne auf die Wiedererkennung des Ur-Jingles zu verzichten“, erläutert Alexander Wodrich, Geschäftsführer von why do birds. Ein echtes Klavier von Hand gespielt, warm, leicht und etwas unperfekt unterstreiche die Menschlichkeit der LBS. Ein treibender Bass-Drum und aktivierendes Händeklatschen motivieren. Und ein warmer Synthesizer ende selbstbewusst auf einem kräftigen Basston. Schließlich mache ein aktivierender Abschluss noch mehr Lust auf Zukunft.

Neues LBS-Soundbranding

Herausgekommen ist dabei ein Soundbranding, das neben dem Jingle, ein neues Soundlogo und eine Markenmusik umfasst, das flexibel auf allen hörbaren Kanälen u.a. TV, Social, Events, Telefonschleife einsetzbar ist. „Mit diesem Soundbranding bringen wir das LBS-Bausparen wieder zum Klingen“, freut sich Jekabsons.

Der Evergreen wird zur kreativen Plattform

„Auch wenn der Jingle in der Kommunikation zurücktritt, bleibt er ein wichtiger Bestandteil des Soundbrandings“, erklärt der LBS-Vorstand, dem das ein besonderes Anliegen war. Und so feiert die LBS-Gruppe diesen Werbe-Evergreen mit einer Social-Kampagne zum Launch des neuen Soundbrandings. „Über #SingMeinJingle (https://sing-mein-jingle.de/) können Artists, gleich wie bekannt oder unbekannt, ihre eigene Version des LBS-Jingles aufnehmen und in einem Wettbewerb einreichen. Aus allen Bewerberinnen und Bewerbern sucht eine hochkarätige Jury aus bekannten Influencern die drei Besten aus und die Community kann auf Instagram (https://www.instagram.com/lbsbausparen/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@lbsbausparen) voten. Als Preis winkt eine professionelle Studioaufnahme inklusive einer besonderen Übernachtung mit Begleitung in Berlin.

———————————————————————————–

Über die LBS

Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.

– Instagram https://www.instagram.com/lbsbausparen

– TikTok https://www.tiktok.com/@lbsbausparen

– Facebook https://www.facebook.com/lbsbausparkasse

– Youtube https://www.youtube.com/@lbs.deinzuhause

Über huth + wenzel:

huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr 1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.

Über why do birds

why do birds ist eine Berliner Agentur für Audio Branding, Motion Graphics und Service Design. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Strategie, Musikproduktion, Design, Motion Graphics und Softwareentwicklung entwickeln multisensorische Markenerlebnisse für Kunden wie Siemens, Hyundai, Gore-Tex, Deutsche Bahn oder die BVG. Die Agentur gilt als eine der kreativsten und meistausgezeichneten Audio Branding Agenturen in Europa.

Pressekontakt:

Dr. Ivonn Kappel

Referat Presse

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots