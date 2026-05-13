Kraftstoffpreise sinken – Tankrabatt kommt großteils bei Autofahrern an / ADAC Wochenvergleich: Super E10 um 5,2 Cent günstiger, Diesel um 11,2 Cent

München (ots) –

Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur Vorwoche erneut kräftig gefallen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im Wochenvergleich 5,2 Cent weniger, ein Liter Diesel sogar 11,2 Cent. Beide Kraftstoffsorten liegen damit unter der Marke von zwei Euro: Für Super E10 müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im bundesweiten Mittel je Liter 1,973 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel 1,983 Euro.

Der deutliche Rückgang der Spritpreise dürfte laut ADAC vor allem der Energiesteuersenkung zu verdanken sein, die seit dem ersten Mai gilt. Der Tankrabatt, der die finanziellen Folgen des Irankriegs für die Autofahrer ein Stück weit abfedern soll, beträgt rund 17 Cent je Liter. Allerdings wird auch heute, knapp zwei Wochen nach Beginn Tankrabatts, die Steuersenkung nach Ansicht des ADAC zwar großteils, aber noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Es besteht somit weiterhin Potenzial für Preissenkungen an den Zapfsäulen, zumal der ADAC das Preisniveau bereits seit Wochen als zu hoch bewertet.

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Rückgang der Kraftstoffpreise sind die im Wochenvergleich ebenfalls niedrigeren Rohölnotierungen. So kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent vor einer Woche rund 110 US-Dollar, aktuell sind es gut fünf US-Dollar weniger. Tankrabatt und günstigerer Rohölpreis zusammen hätten nach Meinung des ADAC allerdings zu weiter sinkenden Spritpreisen als aktuell führen müssen.

Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr mittags zu tanken, dann sind die Kraftstoffpreise seit der Einführung des so genannten Österreich-Modells in Deutschland im Tagesverlauf am niedrigsten. Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App „ADAC Drive“ informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

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Quelle: ots