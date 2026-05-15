DtGV zeichnet Vergölst als besten Reifenhändler Deutschlands aus

Hannover (ots) –

Die Vergölst GmbH geht als strahlender Sieger aus der diesjährigen Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hervor. In der Studie „Deutschlands beste Reifenhändler 2026“ sicherte sich das Unternehmen nicht nur den Gesamtsieg, sondern wurde unter anderem auch für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche ausgezeichnet.

Im Rahmen der großangelegten Online-Kundenbefragung „Kunden-Votum 2026“ hat die DtGV insgesamt 11 führende Reifenhändler-Filialisten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist eindeutig: Vergölst belegt mit einem Score von 8,31 Punkten den 1. Platz in der Gesamtwertung und darf sich damit offiziell als „Bester Reifenhändler“ bezeichnen.

Spitzenreiter bei Preis und Leistung

Ein Kernaspekt des diesjährigen Erfolgs ist die Wahrnehmung durch die Verbraucher in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier konnte Vergölst mit 8,21 Punkten ebenfalls den 1. Platz für sich beanspruchen. „Diese Auszeichnungen durch die DtGV sind für uns eine großartige Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, erklärt Vergölst Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. „Dass unsere Kunden uns sowohl in der Gesamtwertung als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf den ersten Platz gewählt haben, macht uns besonders stolz. Es zeigt, dass sich unsere Investitionen in die Aus- und Weiterbildung unserer Teams sowie in moderne Filialkonzepte auszahlen. Wir sehen diesen Erfolg als Ansporn, unseren Service für Autofahrer in ganz Deutschland auch in Zukunft auf diesem Top-Niveau zu halten.“

Durchmarsch in allen Kategorien

Neben den beiden Hauptauszeichnungen dominierte Vergölst das Teilnehmerfeld in sämtlichen weiteren Teilkategorien der Studie. Die Kunden honorierten die Servicequalität und Fachkompetenz mit durchweg erstklassigen Bewertungen:

– Kundenservice: 1. Platz (8,55 Punkte)

– Beratung: 1. Platz (8,26 Punkte)

– Kundenvertrauen: 1. Platz (8,43 Punkte)

– Sortiment: 1. Platz (8,21 Punkte)

– Ambiente: 1. Platz (8,20 Punkte)

Studienhintergrund

Für das Kunden-Votum wurden im März 2026 im Rahmen von Online-Interviews insgesamt 1.303 Unternehmensbewertungen auf Basis von 22 Kriterien erhoben.

Pressekontakt:

Marcel Schasse

Teamleitung Content & Kommunikation

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Quelle: ots