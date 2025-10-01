Kostenloser Haushaltskalender 2026 erschienen / Broschüre unterstützt dabei, Termine und Ausgaben das ganze Jahr im Blick zu behalten

Berlin (ots) –

Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten sind für viele Menschen in Deutschland eine finanzielle Herausforderung. Vor diesem Hintergrund steigt das Bedürfnis nach einem klaren Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Der neu erschienene Haushaltskalender 2026 vereint Haushaltsbuch und Terminplaner und hilft so, mit dem Geld auszukommen. Er ist seit dem 1. Oktober kostenfrei erhältlich.

Ein persönlicher Haushaltsplaner, mit dem sich Einnahmen und Ausgaben erfassen lassen, verändert den Blick aufs Budget nachhaltig: So wird schnell klar, wie viel im Monat überhaupt frei ausgegeben werden kann und wie viel Geld bereits verplant ist. Die Kombination aus Kalender und Haushaltsbuch erleichtert es zudem, den Spagat zwischen täglichen Ausgaben wie dem Wocheneinkauf und festen Zahlungsterminen wie z. B. Versicherungsbeiträgen zu meistern. Die Broschüre zeigt, in welchen Monaten das Geld knapp wird und wann man etwas zur Seite legen kann. Auch ungenutzte Verträge, die sich kündigen lassen, fallen mit einer systematischen Übersicht schneller auf.

Der Haushaltskalender 2026 ist Teil des Angebots zur Finanziellen Bildung der Sparkassen-Finanzgruppe und wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt herausgegeben. Er kann kostenfrei nach Hause bestellt werden: Online unter www.haushaltskalender.de oder telefonisch unter 030 – 204 55 818.

Pressekontakt:

Stefanie Zahrte

Charlottenstraße 47

10117 BerlinE-Mail: [email protected]

Telefon: 030 20225-5197

Original-Content von: Geld und Haushalt – Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots