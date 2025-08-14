Kinderschutz kennt keine Grenzen – SOS-Kinderdörfer weltweit und ISPCAN vereint für globale Standards

München (ots) –

Rund eine Milliarde Kinder weltweit sind jedes Jahr physischer, emotionaler oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Trotz bestehender Gesetze und Programme versagen Schutzsysteme oft an den entscheidenden Schnittstellen. Um das zu ändern, haben die

SOS-Kinderdörfer weltweit und die International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Handlungskraft und jahrzehntelange Praxiserfahrung zu bündeln – für eine Welt, in der jedes Kind sicher aufwachsen kann.

„Kinderschutz ist kein Zustand, sondern ein aktiver Prozess. Wir brauchen verbindliche Standards, klare Verantwortlichkeiten und vor allem den Willen, diese auch im Alltag in der Praxis umzusetzen“, sagt Dr. Simone Toepfer, Kinderschutzbeauftragte der SOS-Kinderdörfer weltweit. „Die Partnerschaft mit ISPCAN ermöglicht es uns, evidenzbasierte Forschung mit unserer Erfahrung aus über 3.000 Programmen in über 130 Ländern zu verbinden – für nachhaltige Verbesserungen im Kinderschutz, global und lokal.“

Kinderschutz – eine weltweite Herausforderung

Allein in Deutschland wurden 2024 rund 18.100 Kinder unter 14 Jahren als Opfer polizeilich erfasst – etwa 13.400 Mädchen (-4 % zum Vorjahr) und 4.700 Jungen (+5 %). Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. In vielen Ländern – ob Entwicklungs-, Schwellen- oder Industrienationen – fehlt es an funktionierenden Schutzstrukturen: überlastete Behörden, fehlendes Fachpersonal, unklare Zuständigkeiten.

Die SOS-Kinderdörfer weltweit fordern deshalb ein konsequentes, grenzübergreifendes Umdenken im Kinderschutz – mit einem klaren Fokus auf Prävention, Verantwortung und starke Gemeinschaften.

Meilenstein: Rise Up Policy Forum 2025

Ein zentrales Projekt der neuen Partnerschaft ist das Rise Up Policy Forum, das am 9. Oktober 2025 in Vilnius/Litauen erstmals stattfinden wird. Hier treffen internationale Expert:innen, politische Entscheidungsträger:innen und Praktiker:innen aufeinander, um evidenzbasierte Strategien zu entwickeln und konkrete politische Maßnahmen anzustoßen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anne Beck

Pressesprecherin SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 0151-25833208

E-Mail: [email protected]

www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots