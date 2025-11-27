KI im Segelsport: The Famous Project CIC und Sopra Steria starten offizielle App für Jules-Verne-Rekordversuch / KI-Tools erkennen Wartungsbedarf und unterstützen Navigation

Brest/Paris/Hamburg (ots) –

Wenige Tage vor dem Start des Segelwettbewerbs um die Jules-Verne-Trophäe stellen das Team The Famous Project CIC und Technologiepartner Sopra Steria die offizielle App vor. Segel- und Abenteuerbegeisterte können damit den Weltrekordversuch der internationalen, rein weiblichen Crew unter der Leitung von Alexia Barrier in Echtzeit verfolgen. Sopra Steria unterstützt die körperlich, psychisch und auch technologisch extrem herausfordernde Mission mit seiner digitalen Kompetenz. Ziel ist es, Leistung, Sicherheit und Sichtbarkeit dieses Abenteuers zu verbessern.

Fortschritt der Crew in Echtzeit verfolgen

Die App von The Famous Project CIC ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Sie bietet ein vollständig immersives Erlebnis. Nutzerinnen und Nutzer können die Position des Bootes live verfolgen sowie Einblicke in Leistung und Segelbedingungen erhalten. Zudem finden sie Porträts der Seglerinnen und Hintergrundinformationen zum Leben an Bord. Darüber hinaus stehen exklusive Inhalte und wissenschaftliche Daten zur Verfügung, die während der gesamten Weltumsegelung gesammelt werden. Die App bietet damit eine Möglichkeit, den Wettkampf um die Jules-Verne-Trophäe aus nächster Nähe und direkt über Smartphone oder Tablet zu erleben.

„Wir sind sehr stolz, diese App kurz vor unserer Abreise zu veröffentlichen. Dank Sopra Steria ist Technologie für uns zu einem echten Teammitglied geworden. Sie hilft uns, effizienter zu segeln und unser Abenteuer mit der ganzen Welt zu teilen“, sagt Alexia Barrier, Gründerin und Skipperin von The Famous Project CIC.

Tech-Partner stehen im Zentrum eines Systems für Leistung und Sicherheit

Sopra Steria hat sein Know-how in Software-Engineering, Data und Künstlicher Intelligenz eingebracht, um The Famous Project CIC ein umfassendes digitales Ökosystem für Boot und Crew bereitzustellen. Kern des Systems ist eine Hypervisionsplattform auf Basis der Crimson-Technologie des CS-Group-Unternehmens, einer Sopra-Steria-Tochter, die das Boot in Echtzeit überwacht und alle verfügbaren Daten konsolidiert.

Diese Informationen werden auf einer sicheren Cloud-Plattform gehostet, die technische, medizinische und ozeanografische Daten während der Fahrt zentral sammelt. KI-Tools analysieren diese Daten, um Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und die Navigation zu unterstützen. Ein System zur Erfassung von Ernährungsdaten ergänzt das Set-up. So hat die Crew zentrale Gesundheitsdaten kontinuierlich im Blick – in der Vorbereitungsphase und während der gesamten Weltumsegelung.

In Zusammenarbeit mit dem Start-up Galeio integriert das System außerdem eine Lösung zur Erkennung von Eisbergen und anderem gefährlichen Treibgut wie Schiffscontainern, die die Sicherheit des Bootes und der Besatzung in risikoreichen Regionen erhöht. Es entsteht ein neuartiges Konzept, das Hightech, sportliche Höchstleistung und Teamgeist miteinander verbindet.

„Kurz vor dem Start fiebern unsere Teams dieser Reise mit derselben Spannung und Energie entgegen wie die Crew. Wir sind stolz, dass die von Sopra Steria entwickelten Technologien zur Leistung und Sicherheit des Bootes beitragen und gleichzeitig der Öffentlichkeit ermöglichen, dieses außergewöhnliche Rennen in Echtzeit mitzuerleben“, erklärt Mohammed Sijelmassi, Chief Technology Officer von Sopra Steria.

Material zum Download

Screenshot 01: App The Famous Project CIC – iPhone 6.5“ 1242 x 2688 Pixel (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/app-the-famous-project-cic-screenshot-02.jpg?Status=Master&sfvrsn=9efd33db_3)

Screenshot 02: App The Famous Project CIC – iPhone 6.5“ 1242 x 2688 Pixel (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/app-the-famous-project-cic-screenshot-03.jpg?Status=Master&sfvrsn=63fd33db_3)

Screenshot 03: App The Famous Project CIC – iPhone 6.5“ 1242 x 2688 Pixel (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/app-the-famous-project-cic-screenshot-01.jpg?Status=Master&sfvrsn=60fd33db_3)

Weitere Informationen zu The Famous Project CIC und Sopra Steria (https://www.soprasteria.com/about-us/the_famous_project)

Über Sopra Steria

Sopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit 50.000 Mitarbeitenden in fast 30 Ländern und anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Die Gruppe bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen – und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Sopra Steria stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet – ISIN: FR0000050809.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.

Original-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots