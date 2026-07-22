Tim Schnabel wird COO von SPORTEUROPE.TV – Fokus auf Produktinnovation, Markenaufbau, Internationalisierung und die nächste Generation von Sportmedien

München/Düsseldorf (ots) –

SPORTEUROPE.TV verstärkt sein Leadership-Team und stellt die Weichen für die nächste internationale Wachstumsphase: Zum 1. Juli 2026 wechselte Tim Schnabel (Chief Operating Officer (COO) von der SPORT1 GMBH) zu SPORTEUROPE.TV. Gemeinsam mit Gründer und CEO Björn Beinhauer wird er die Weiterentwicklung von Produkt, Marke und internationaler Positionierung des Unternehmens vorantreiben.

Tim Schnabel bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Digitalisierung, Plattformstrategie, Markenentwicklung, Marketing und digitale Transformation mit. In verschiedenen Führungsfunktionen bei SPORT1 verantwortete er das gesamte digitale Produkt- und Plattformportfolio des Unternehmens – inklusive aller digitalen Touchpoints, Apps, Websites sowie Social-Media-Kanäle – und war Teil des Management Boards. Zu seinen Schwerpunkten gehörten insbesondere die digitale Transformation, Plattform- und Content-Strategien, Markenentwicklung sowie der Ausbau innovativer digitaler Angebote und Reichweitenmodelle.

Mit der Erweiterung des Leadership-Teams verfolgt SPORTEUROPE.TV konsequent das Ziel, sich als moderne und international relevante Sportmedienmarke weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei innovative Produkt-, Plattform- und Kommunikationsansätze sowie die konsequente Weiterentwicklung der Marke.

„Der Sportmedienmarkt verändert sich fundamental. Reichweite allein reicht nicht mehr aus. Erfolgreiche Plattformen müssen emotionaler, effizienter und persönlicher werden – sowohl im Produkt als auch in der Kommunikation“, sagt Tim Schnabel. „Gemeinsam mit Björn wollen wir SPORTEUROPE.TV technologisch, strategisch und markenseitig auf das nächste Level heben, die Marke neu aufladen und die internationale Expansion konsequent vorantreiben.“

Auch CEO Björn Beinhauer sieht im Ausbau des Management-Teams einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens: „Tim vereint strategische Medienkompetenz mit unternehmerischem Denken und einem tiefen Verständnis für digitale Produkte, Plattformen und Transformation. Gemeinsam werden wir SPORTEUROPE.TV in den kommenden Jahren deutlich weiterentwickeln und international positionieren.“

Im Zentrum der zukünftigen Strategie stehen:

– die internationale Skalierung von SPORTEUROPE.TV,

– die Weiterentwicklung des Produkts und der digitalen Plattformen,

– der strategische Ausbau der Marke und ihrer Positionierung,

– neue emotionale und datengetriebene Kommunikationsansätze,

– innovative Content-, Streaming- und Community-Modelle,

– der Ausbau strategischer Partnerschaften,

– KI-gestützte Medien- und Vermarktungslösungen,

– sowie die stärkere Verbindung von Content, Community und Commerce.

Mit der Verpflichtung von Tim Schnabel als COO unterstreicht SPORTEUROPE.TV seinen Anspruch, sich als moderne, internationale und technologisch getriebene Sportmedienmarke der nächsten Generation zu etablieren. Gemeinsam verfolgen Björn Beinhauer und Tim Schnabel das Ziel, SPORTEUROPE.TV zu einer der treibenden Kräfte der europäischen Sportmedienindustrie zu entwickeln.

Über SPORTEUROPE.TV

SPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.

Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten – vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben – verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.

Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien – innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.

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Helen Klos

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Quelle: ots