Kapitalanlage statt Eigenheim: Philipp Wiermann von Offmarketdealz verrät, warum immer mehr Anleger auf vermietete Immobilien setzen

Magdeburg (ots) –

Das Eigenheim gilt für viele Menschen noch immer als wichtigstes Lebensziel. Gleichzeitig wächst die Sorge um hohe Steuerlasten, eine unsichere Altersvorsorge und den langfristigen Vermögensaufbau. Deshalb entscheiden sich immer mehr Angestellte und Erstinvestoren bewusst gegen die reine Eigennutzung und für eine Kapitalanlage-Immobilie. Warum vermietete Immobilien dabei oft deutlich mehr Möglichkeiten bieten als das klassische Eigenheim, erfahren Sie hier.

Viele Arbeitnehmer mit gutem Einkommen kennen die Situation: Monat für Monat fließt ein erheblicher Teil des Gehalts direkt an das Finanzamt. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit darüber, wie der eigene Lebensstandard im Ruhestand gesichert werden kann. Die gesetzliche Rente gilt längst nicht mehr als verlässliche Grundlage für die Altersvorsorge. Hinzu kommt der Wunsch, finanziell unabhängiger zu werden und Vermögen aufzubauen, das über Jahrzehnte Bestand hat. Während das Eigenheim für viele Menschen nach wie vor als Symbol für Sicherheit gilt, stellen sich immer mehr Anleger die Frage, ob eine vermietete Eigentumswohnung Investmentziele möglicherweise besser unterstützen kann. Denn anders als selbstgenutzte Immobilien können vermietete Objekte laufende Einnahmen erzielen und steuerliche Vorteile ermöglichen. „Wer sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlässt, wird seinen heutigen Lebensstandard im Alter häufig nicht halten können. Ohne zusätzliche Einkommensquellen entsteht langfristig eine Versorgungslücke, die viele Menschen unterschätzen“, warnt Philipp Wiermann von Offmarketdealz.

„Genau deshalb braucht es eine Lösung, die Vermögensaufbau, Steueroptimierung und Ruhestandsplanung sinnvoll miteinander verbindet“, erklärt Philipp Wiermann. Der Immobilienexperte aus Sachsen-Anhalt erwarb sein Objekt mit 18 Jahren, entwickelte daraus Schritt für Schritt ein umfassendes Geschäftsmodell und begleitet mit Offmarketdealz heute zahlreiche Anleger beim strukturierten Vermögensaufbau. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf vermietete Eigentumswohnungen und begleitet seine Kunden von der Analyse ihrer Ausgangssituation über die Finanzierung bis hin zur Verwaltung der Objekte. Unterstützt wird dieser Ansatz durch eigene Finanzierungsexperten, eine angegliederte Hausverwaltung und ein breites Netzwerk im Immobilienmarkt. Ziel ist es nicht, kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern über viele Jahre hinweg stabile Vermögenswerte aufzubauen. Finanzielle Freiheit durch Immobilien versteht Offmarketdealz dabei nicht als kurzfristiges Versprechen, sondern als Ergebnis eines langfristigen und strategischen Vermögensaufbaus.

Warum eine vermietete Immobilie oft mehr bringt als das Eigenheim

Wer an Immobilien denkt, verbindet damit häufig zunächst das eigene Haus oder die eigene Wohnung. Für viele Kapitalanleger stehen jedoch andere Ziele im Vordergrund. Sie möchten ein Vermögen aufbauen, zusätzliche Einkommensquellen schaffen und ihre finanzielle Situation im Alter aktiv gestalten. Ein Eigenheim kann dabei zwar einen erheblichen Vermögenswert darstellen, erzeugt jedoch keine laufenden Einnahmen. Solange die Immobilie nicht verkauft oder beliehen wird, entsteht daraus keine zusätzliche Liquidität. Gerade im Ruhestand kann das zum entscheidenden Unterschied werden.

Anders sieht es bei einer vermieteten Eigentumswohnung aus. Sie kann regelmäßige Mieteinnahmen generieren und gleichzeitig steuerliche Effekte ermöglichen, die bei selbstgenutztem Wohneigentum in dieser Form nicht bestehen. So lassen sich Vermögensaufbau, Steueroptimierung und Ruhestandsplanung sinnvoll miteinander verbinden.

Steuerliche Vorteile als wichtiger Baustein der Strategie

Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zählen für viele Anleger zu den wichtigsten Argumenten für eine vermietete Immobilie. Anders als bei selbstgenutztem Wohneigentum lassen sich bei einer Kapitalanlage verschiedene Vorteile nutzen, die den langfristigen Vermögensaufbau unterstützen können. Besonders relevant ist dabei die sogenannte AfA (Absetzung für Abnutzung), über die Eigentümer die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer Immobilie über viele Jahre steuerlich geltend machen können. Gerade bei Neubauimmobilien ergeben sich hier attraktive Möglichkeiten.

Offmarketdealz arbeitet zu 80 bis 90 Prozent mit Neubauprojekten, da diese unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich von der degressiven AfA profitieren können. Im Gegensatz zur klassischen linearen Abschreibung werden dabei in den ersten Jahren höhere Abschreibungsbeträge angesetzt, was die steuerliche Entlastung insbesondere zu Beginn des Investments erhöhen kann. Durch das Wachstumschancengesetz wurden die entsprechenden Möglichkeiten zusätzlich erweitert. Für viele Investoren kann dies zu einer spürbaren Reduzierung der steuerlichen Belastung führen und damit den Vermögensaufbau beschleunigen. „Steuerliche Vorteile können den Einstieg erleichtern. Entscheidend ist jedoch, dass eine Immobilie wirtschaftlich tragfähig ist und langfristig zum Vermögensaufbau beiträgt“, erläutert Philipp Wiermann. Steuerliche Aspekte sollten daher nur ein Baustein unter vielen sein und stets im Rahmen einer klaren Anlagestrategie betrachtet werden.

Vermietete Immobilien als Instrument für den Ruhestand

Die meisten Kunden von Offmarketdealz verfolgen keine kurzfristige Strategie. Statt Immobilien nach kurzer Zeit wieder zu veräußern, setzen sie auf einen langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, über die Jahre zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen und die finanzielle Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente im Alter zu reduzieren. Viele Anleger möchten sich auf diese Weise mehr finanzielle Freiheit erarbeiten oder sogar die Möglichkeit schaffen, einige Jahre früher in den Ruhestand zu gehen. Immobilien sind ein langfristiges Instrument für den Vermögensaufbau. Wer heute konsequent beginnt, kann sich über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren eine deutlich stärkere finanzielle Unabhängigkeit erarbeiten“, sagt Philipp Wiermann.

Wie ein solcher Ansatz in der Praxis aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Kundenkreis von Offmarketdealz: Ein Anleger erwarb bereits im Alter von 20 Jahren innerhalb eines Jahres zwei Immobilien – sogar ohne Eigenkapital. Sein Plan besteht darin, bis zum 30. Lebensjahr ein Portfolio aus zehn bis zwölf Immobilien aufzubauen. Eine langfristige Strategie dieser Art kann nach Einschätzung von Philipp Wiermann dazu beitragen, die finanzielle Unabhängigkeit schrittweise auszubauen und über die Jahre ein solides Vermögen zu schaffen. In einem solchen Bereich hält er es für realistisch, rund zehn Jahre früher in Rente zu gehen. Entscheidend sei dabei jedoch nicht der schnelle Effekt, sondern der konsequente Aufbau über viele Jahre.

Gleichzeitig legt der Experte jedoch großen Wert auf eine realistische Betrachtung von Immobilieninvestments. „Eine einzelne Immobilie ist in den seltensten Fällen der direkte Weg zur finanziellen Freiheit“, betont er. „Vielmehr ist sie häufig der erste Baustein einer langfristigen Investmentstrategie, die über viele Jahre hinweg konsequent verfolgt und weiterentwickelt werden muss.“

Offmarketdealz: Professionelle Unterstützung für Erstanleger

Dabei ist der Weg zur ersten Kapitalanlage für viele Anleger oft mit Unsicherheiten verbunden. Häufig stellt sich bereits zu Beginn die Frage, welche Immobilie überhaupt geeignet ist, wie eine Finanzierung aufgebaut werden sollte und welche Kosten nach dem Kauf tatsächlich entstehen. Hinzu kommen Themen wie Vermietung, Verwaltung und steuerliche Aspekte, die insbesondere Erstinvestoren vor Herausforderungen stellen können.

Genau an dieser Stelle setzt Offmarketdealz an: mit einer engmaschigen und ganzheitlichen Betreuung. Zu Beginn analysieren die Experten gemeinsam mit dem Anleger seine finanzielle Ausgangssituation, definieren konkrete Ziele und entwickeln eine langfristig tragfähige Immobilienstrategie. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf eine realistische und transparente Beratung. Statt mit unrealistischen Renditeversprechen oder vermeintlich schnellen Gewinnen zu werben, werden sämtliche relevanten Kosten und finanziellen Auswirkungen offen dargestellt. So erhalten Anleger eine verlässliche Grundlage für ihre Entscheidungen und können ihre Investition langfristig planen.

Anschließend suchen die Experten passende Objekte aus, organisieren Besichtigungen, koordinieren Finanzierungsgespräche und begleiten die Prüfung aller relevanten Unterlagen bis zum Notartermin. Kunden profitieren dabei von einem festen Ansprechpartner, der den Prozess steuert, Fragen beantwortet und für Transparenz in jeder Phase sorgt. Auch nach dem Kauf bleibt Offmarketdealz an der Seite der Investoren. Die hauseigene Hausverwaltung kümmert sich um Vermietungen, Mieterwechsel, die laufende Betreuung der Immobilie sowie zahlreiche organisatorische Aufgaben im Tagesgeschäft. „Viele Anleger möchten von den Vorteilen einer Immobilie profitieren, ohne sich selbst um jeden organisatorischen Schritt kümmern zu müssen. Genau dafür haben wir unsere Strukturen aufgebaut“, erklärt Philipp Wiermann.

Darüber hinaus begleitet Offmarketdealz Anleger auch bei steuerlichen Fragestellungen und vermittelt bei Bedarf den Kontakt zu erfahrenen externen Steuerberatern. So erhalten Investoren zusätzliche Unterstützung bei der optimalen Gestaltung ihres Investments und können wichtige finanzielle Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage treffen.

Immobilien als Geldanlage: Ein langfristiger Vermögensmotor

Letztlich geht es bei Immobilieninvestitionen nicht darum, möglichst schnell reich zu werden. Entscheidend ist vielmehr, über viele Jahre hinweg Vermögen aufzubauen und finanzielle Spielräume zu schaffen. „Erfolgreiche Immobilieninvestitionen basieren nicht auf kurzfristigen Spekulationen, sondern auf einer klaren Strategie und einem langen Atem“, erklärt Philipp Wiermann. Genau darin sieht er den größten Vorteil vermieteter Immobilien: Sie können Anlegern dabei helfen, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten, statt sich ausschließlich auf externe Faktoren wie die gesetzliche Rente zu verlassen.

Sie möchten herausfinden, ob eine vermietete Immobilie zu Ihrer finanziellen Strategie passt und wie Sie Vermögensaufbau, Altersvorsorge und steuerliche Vorteile sinnvoll miteinander verbinden können? Dann melden Sie sich jetzt bei Philipp Wiermann von Offmarketdealz (https://offmarketdealz.de) und vereinbaren Sie einen Termin, um sich unverbindlich beraten zu lassen!

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