Immobilien als smarte Geldanlage: Warum VIA Immo die beste Lösung für Berufstätige ist

Viele Berufstätige unterschätzen die Möglichkeit, mit einer vermieteten Immobilie Vermögen aufzubauen – selbst ohne große Ersparnisse. Stefanie Gerds und ihr Team von VIA Immo zeigen, wie Arbeitnehmer mit durchdachten Strategien und einem Rundum-Service sicher in Immobilien investieren können. Für wen sich dieses Modell lohnt, welche Risiken es gibt und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, erfahren Sie hier.

Jung, ehrgeizig, voller Energie – und doch finanziell gefangen: Millionen von Arbeitnehmern zwischen 21 und 45 Jahren investieren Tag für Tag in ihre Karrieren, zahlen hohe Mieten, kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten und hoffen auf eine sichere Zukunft. Doch am Monatsende bleibt oft nur Frustration: kaum Ersparnisse, keine Aussicht auf Eigentum, geschweige denn ein solides Vermögen. Die traurige Wahrheit: Viele ahnen nicht, dass ihr Traum von finanzieller Unabhängigkeit in greifbarer Nähe liegt – wenn sie nur das richtige Werkzeug nutzen würden. Während klassische Sparmodelle von Inflation zerrieben werden, öffnet ein strategisches Immobilieninvestment die Tür zu nachhaltigem Vermögensaufbau, einer inflationsgeschützten Altersvorsorge und passivem Einkommen. Und dennoch zögern die meisten, halten Investitionen für ein Privileg der Reichen und übersehen die fatalen Konsequenzen ihres Nicht-Handelns. „Die größte Illusion ist zu glauben, man könnte sich später noch etwas leisten, wenn man jetzt nichts tut“, warnt Finanzexpertin Stefanie Gerds von VIA Immo. „Wer heute zögert, zahlt morgen doppelt – sei es durch steigende Preise, verlorene Chancen oder eine Rente, die hinten und vorne nicht reicht. Geld verliert an Wert, Zeit lässt sich nicht zurückkaufen – aber wer klug investiert, kann sich beides sichern.“

„Wer den Mut hat zu handeln, wird überrascht sein, wie einfach es sein kann, sich finanziell von Monat zu Monat ein Stück mehr Freiheit zu erkaufen – ohne dabei den eigenen Lebensstandard einzuschränken“, versichert Stefanie Gerds und setzt genau hier mit der „VIA – Vermietete Immobilie als Altersvorsorge“ an. Während viele Arbeitnehmer glauben, Eigentum sei nur für Besserverdiener oder Erben erreichbar, beweist Stefanie Gerds das Gegenteil: Ihr Konzept ermöglicht es, mit einer strategisch gewählten vermieteten Immobilie gezielt Vermögen aufzubauen – ohne komplizierte Prozesse, ohne hohe Ersparnisse und ohne Verwaltungsaufwand. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner André Sack begleitet sie ihre Kunden durch den gesamten Prozess: Von der ersten Beratung über die Standortanalyse bis hin zur Finanzierung, dem Notartermin und der vollständigen Mietverwaltung. Statt auf spekulative Investments oder undurchsichtige Finanzierungsmodelle zu setzen, bietet VIA einen klaren, bewährten Weg zur finanziellen Sicherheit – verlässlich, planbar und maßgeschneidert für Berufstätige, die heute klug entscheiden wollen, um morgen unabhängig zu sein.

Mietausfälle, Kostenfallen, Marktcrash? Warum Immobilien trotzdem die beste Altersvorsorge sind

Doch Moment – ist eine Immobilie wirklich die goldene Lösung für die Altersvorsorge? Oder ist das nur eine der vielen Finanzmythen, die Anleger in trügerischer Sicherheit wiegen? Schließlich ist die Vorstellung, sich auf Mieteinnahmen im Alter verlassen zu können, für viele mit Unsicherheiten behaftet: Was, wenn der Markt kippt? Was, wenn Mieter ausfallen? Und überhaupt – ist eine Immobilie nicht viel zu teuer, um sich daran die Finger zu verbrennen?

Ein Blick auf die Realität zeigt jedoch, warum vermietete Immobilien eine der wenigen echten Alternativen zur klassischen Altersvorsorge sind. Während Sparpläne unter der Last von Niedrigzinsen und Inflation zerbröseln, profitieren Immobilienbesitzer gerade von der Inflation. Denn als Sachwert behält eine Immobilie nicht nur ihre Kaufkraft, sondern steigert oft sogar ihren Wert. Gleichzeitig wird das aufgenommene Darlehen durch die Inflation real entwertet – während die Schulden anfangs noch „teuer“ wirken, verliert der Kredit über die Jahre an Gewicht, da Löhne, Mieten und Immobilienpreise steigen. Ein weiteres schlagkräftiges Argument für Immobilien als Altersvorsorge ist der sogenannte Hebeleffekt. Während bei klassischen Geldanlagen nur das investierte Kapital arbeitet, ermöglicht eine Immobilie den Aufbau eines erheblichen Vermögenswertes mit vergleichsweise wenig Eigenkapital. Der Clou: Die Mieter zahlen den Großteil der Finanzierung ab. Statt mühselig aus dem eigenen Einkommen große Summen zurückzulegen, kann der Anleger also „über die Immobilie absparen“ – sein Vermögen wächst, ohne dass er sein tägliches Leben einschränken muss.

Doch natürlich gibt es sie – Mietausfälle, Instandhaltungskosten oder schlechte Standorte können Investoren Kopfschmerzen bereiten. Doch genau hier setzt das Konzept von VIA – Vermietete Immobilie als Altersvorsorge an: Durch eine fundierte Standortanalyse, professionelle Verwaltung und ein bewährtes Finanzierungsmodell werden potenzielle Stolpersteine von vornherein minimiert. „Die größten Fehler beim Immobilienkauf entstehen durch Unwissenheit und falsche Entscheidungen“, erklärt Stefanie Gerds von VIA Immo. „Wer die richtigen Experten an seiner Seite hat, investiert nicht nur sicherer, sondern auch profitabler.“

1. Kundenerfahrung: David Kieslich

Mit ihren Zweifeln und Bedenken sind die Kunden von Stefanie Gerds nicht alleine – so dachte auch zum Beispiel David Kieslich sehr lange, Immobilien seien nur etwas für Besserverdiener. Doch mit einem Nettoeinkommen von 2.500 Euro wagte der damals 27-Jährige den Schritt – ohne Eigenkapital. Seine erste Kapitalanlage-Immobilie kostete 141.000 Euro, die anfängliche monatliche Zuzahlung lag bei nur 160 Euro. Der Clou: Die Mieteinnahmen decken den Großteil der Finanzierung, und durch den Hebeleffekt wächst sein Vermögen automatisch mit.

Langfristig zahlt sich seine Entscheidung aus: Zu Rentenbeginn wird sein Immobilienvermögen ca. 480.000 Euro betragen, die Mieteinnahmen liegen dann voraussichtlich bei 1.280 Euro pro Monat – ganz ohne eigenes Kapital investiert zu haben. Sein Erfolg zeigt: Immobilienbesitz ist nicht nur für die Reichen – sondern für alle, die klug investieren.

2. Kundenerfahrung: Nadine Bornschein

Dann betreut Stefanie Gerds auch zahlreiche Menschen, die erst im fortgeschrittenen Alter den Mut fassen, sich mit ihrer Altersvorsorge zu beschäftigen. Zu dieser Personengruppe gehört zum Beispiel Nadine Bornschein: Mit 46 Jahren wusste sie, dass sie aktiv werden musste, um im Alter finanziell abgesichert zu sein. Als Sachbearbeiterin wollte sie eine zusätzliche Einkommensquelle für ihre Rente schaffen – doch hohe Eigenkapitalanforderungen und komplizierte Finanzierungsmodelle schreckten sie ab. Dann entdeckte sie VIA Immo – und fand eine Lösung, die für sie funktionierte: Eine vermietete Immobilie als sichere Altersvorsorge, ohne eigenes Kapital investieren zu müssen.

Mit einem Kaufpreis von 105.000 Euro und einer anfänglichen monatlichen Zuzahlung von nur 105 Euro baute sie sich einen Vermögenswert von 200.000 Euro auf, der zu Rentenbeginn monatliche Mieteinnahmen von ca. 600 Euro generiert. Dank der transparenten Begleitung durch VIA Immo fühlte sie sich von Anfang an sicher, berichtet sie. Ihr Fazit? „Ich werde noch eine weitere Wohnung bei euch kaufen!“ – ein klares Zeichen, dass sich der Schritt über die VIA Immo für sie gelohnt hat.

3. Kundenerfahrung: Nicole Skrotzki

Als Sales Managerin ist es Nicole Skrotzki gewohnt, kluge Entscheidungen zu treffen – doch beim Thema Immobilieninvestment hatte sie viele Fragen. Sie wollte sich finanziell für die Zukunft absichern, war sich aber unsicher, ob eine vermietete Immobilie der richtige Weg für sie war. Erst nach einem ausführlichen Beratungsgespräch mit den Experten von VIA Immo war sie überzeugt: „Danach war ich mir sicher, dass dieses Investment für mich das Beste ist.“

Mit einer anfänglichen monatlichen Zuzahlung von 327 Euro und null Euro Eigenkapital sicherte sie sich eine Immobilie im Wert von 142.970 Euro. Der Erfolg spricht für sich: Zu Rentenbeginn wird ihr Immobilienvermögen auf ca. 279.000 Euro angewachsen sein, und die Mieteinnahmen werden etwa 701 Euro monatlich betragen. Das Beste daran: VIA Immo hat den gesamten Prozess für sie übernommen – so musste sich die Sales Managerin neben ihrem Vollzeitjob um nichts kümmern. Ihr Investment wächst, ohne dass sie sich selbst um Verwaltung, Finanzierung oder organisatorische Hürden kümmern muss – eine Entscheidung, die sich für ihre finanzielle Zukunft mehr als auszahlt.

