Ihr Thema auf der großen Bühne: Wie aus Fachwissen und Expertise ein packender Vortrag wird / Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Hamburg (ots) –

Sie sind Expertin oder Experte auf Ihrem Gebiet, haben etwas Neues zu berichten: eine relevante Studie, ein spannendes Projekt, eine erfolgreiche Kampagne oder eine herausfordernde Umstrukturierung. Etwas, das ein Fachpublikum oder die breitere Öffentlichkeit interessiert.

Wie wird daraus ein packender Vortrag oder eine Keynote? Was muss unbedingt rein, und was lassen Sie weg? Wieviel Detailtiefe ist nötig und wieviel Storytelling? Wie wird es für die jeweilige Zielgruppe leichtgängig, attraktiv und verständlich? Das sind wichtige Fragen mit Blick auf den Inhalt.

Und wie geht es Ihnen als Speakerin oder Speaker? Wie überzeugend und selbstbewusst klingen Sie? Macht Ihnen Lampenfieber manchmal zu schaffen? Kämpfen Sie mit dem Manuskript – oder erzählen Sie frei?

Wir arbeiten in diesem Training auf allen Ebenen der Kommunikation: An Körpersprache, Mimik, Gestik. An Ihrem akustischen Charisma, also Ihrer Stimme und Sprechweise. Und wir arbeiten an einem attraktiven, gut strukturierten und hörverständlichen Inhalt. An Ihrer Storyline.

Programm

– Struktur für Ihre Rede: Einstieg, Ausstieg und die Höhepunkte dazwischen.

– Zielgruppengerechte Ansprache: Was braucht Ihr Publikum, was überfordert?

– Zutaten guter Kommunikation: So halten Sie die Aufmerksamkeit im Publikum hoch.

– Visualisierung: Warum Charts in einem guten Vortrag nur Beiwerk sind.

– Training und Praxisübungen: Ihre Präsenz auf der Bühne.

– Training und Praxisübungen: Akustisches Charisma – So klingen Sie selbstbewusst, kompetent und leidenschaftlich.

– Tipps für Mimik, Körpersprache, Outfit

Das Training findet entweder im persönlichen 1:1 oder in Kleingruppen bis max. 5 Personen statt. Diese Gruppengröße macht eine Vielzahl von Praxisübungen mit anschließender Videoanalyse und Feedback möglich. Die Trainerin ist selbst als Speakerin auf vielen Bühnen und Online-Veranstaltungen unterwegs und kennt die Herausforderungen eines Auftritts, Lampenfieber inklusive.

Ihre Referentin

Dr. Katrin Prüfig (https://www.die-medientrainer.de/) ist seit 2015 „Certified Media Trainer (SHB)“ und somit eine von nur wenigen zertifizierten Medientrainern in Deutschland. Ihr Studium in Kommunikation hat sie 2020 um einen Master in Neurowissenschaften ergänzt. Thema: Das Charisma der Stimme – Was macht Steve Jobs in unserem Kopf? Sie ist zudem Podcasterin, agiler Coach und Scrummasterin. Seit Anfang 2025 ist sie zudem zertifizierte Voice Profilerin. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet – sowie seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine „markt“ und „Plusminus“ vor der Kamera.

Eckdaten

– Dauer: Je nach Gruppengröße und gewünschten Trainingsformaten 0,5 Tage, 1 Tag oder 1,5 Tage, in Präsenz, digital – oder auch als Mischform mit analogen und digitalen Praxisübungen.

– Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

– Termin: nach Absprache

– Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen

Pressekontakt:

Weitere Informationen und ein Angebot erhalten Sie bei:

Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 40 / 4113 32845

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots