Honorar statt Provision: Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG macht Versicherungsmakler zu Wirtschaftsberatern

Statt Versicherungen auf Provisionsbasis zu verkaufen, eine ganzheitliche Wirtschaftsberatung gegen Honorar anbieten – für viele Versicherungsmakler dürfte das nach einem interessanten Vorschlag klingen. Um ihnen den Schritt dahin zu ermöglichen, bietet sich Stefan Vahldieck mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG als Partner an, der umfangreiche integrierte Beratungs- und Dienstleistungskonzepte für die Bereiche Versicherungen, Notfallplanung, Finanzplanung, Unternehmensberatung und Immobiliendienstleistung zur Verfügung stellt. Welche Vorteile das Lizenzkonzept für die Makler und ihre Kunden hat, erfahren Sie hier.

Viele unabhängige Versicherungsmakler sind mit ihrer Tätigkeit unzufrieden, weil sie ihren Kunden nicht die Beratung bieten können, die ihnen für eine ganzheitliche Absicherung notwendig erscheint. Letztlich steht doch immer das Produkt, das die Provision einbringt, im Vordergrund und daher gibt es kaum die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen, um alle wichtigen Bereiche in die Beratung einzubeziehen. „Die meisten Makler werden mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, dass wir die Versicherungsberatung nachhaltig verändern müssen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, den die Versicherungsprodukte selbst nicht leisten können“, sagt Stefan Vahldieck, Gründer und Geschäftsführer der Wertebotschafter GmbH & Co. KG. „Das bedeutet allerdings, dass wir über die Produkte hinausgehen und deutlich stärker auf eine Finanzierung über Honorare setzen müssen. Aufseiten der Kunden führt eine honorarbasierte Beratung jedoch zu so hohen Erwartungen, dass ein einzelner Makler die erforderliche Expertise nicht ohne Weiteres aufbringen kann. Natürlich wäre es schade, wenn wir das Niveau unserer Serviceleistungen aus diesem Grund nicht verbessern könnten.“

„Wir haben deshalb ein Konzept entwickelt, das es den Maklern erlaubt, auf bewährte Prozesse und Konzepte zurückzugreifen, die ihnen die ganzheitliche Begleitung ihrer Kunden denkbar einfach machen“, fügt Stefan Vahldieck hinzu. Die Wertebotschafter GmbH & Co. KG versteht sich als Netzwerkpartner und Dienstleister für Versicherungsmakler, die ihre Kunden mit ihren Interessen in den Vordergrund ihres Handelns stellen möchten. Unter dem Motto „Gemeinsam geht mehr“ werden Partnerunternehmen mit dem Know-how versorgt, das eine „Wirtschaftsberatung für jedermann“ gestattet, die sich an Privatkunden und Gewerbetreibende wendet. Die Wertebotschafter GmbH & Co. KG wurde 2024 mit dem renommierten Unternehmer ASS Award geehrt, der für innovative Konzepte und herausragende Leistungen im Bereich Versicherungsmaklerwesen verliehen wird.

Das Konzept der Wertebotschafter GmbH & Co. KG

„Wenn wir uns eine Person mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung vorstellen, bei der die Berufsunfähigkeit mit einem Schlag eintritt, dann ist sie kaum dazu in der Lage, sich mit den bürokratischen Vorgängen zu befassen, die ihre Versicherung für diesen Fall vorsieht“, erzählt Stefan Vahldieck. „Ich halte es daher für sinnvoll, im Vorfeld einen Plan zu erstellen, der alles genau festlegt und klärt, wer für die Unterstützung zuständig ist. Um solche und ähnliche Probleme einzubeziehen, haben wir eine Beratungsgesellschaft gegründet, die nicht nur auf das Versicherungsprodukt schaut, sondern das große Ganze erfasst.“

Die Beratung erstreckt sich über Versicherungen, Notfallplanung, Finanzplanung, Unternehmensberatung und Immobiliendienstleistungen und liefert alles, was für die Kunden rund um diese Themen wichtig werden könnte. Dabei geht es Stefan Vahldieck vor allem darum, Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen zu schaffen und den Kunden auf diese Weise ein Konzept aus einem Guss anzubieten. Weil er gleichzeitig anderen Maklern eine ganzheitliche Beratung ermöglichen wollte, schuf er ein Lizenzkonzept, das einen einfachen Wissenstransfer erlaubt.

Das Lizenzkonzept der Wertebotschafter GmbH & Co. KG

Das Lizenzkonzept hat für die Makler den Vorteil, dass sie mit ihrem Unternehmen eigenständig bleiben, während sie ihr Leistungsspektrum ohne großen Aufwand deutlich erweitern können. Die Wertebotschafter GmbH & Co. KG liefert fertige Konzepte für alle Bereiche, sodass die angeschlossenen Makler ihren Kunden eine Rundumbetreuung bieten können, die weit über die traditionelle Versicherungsberatung hinausgeht und Finanzplanungen, Unternehmensberatungen, Immobiliendienstleistungen und die Erstellung von Notfallplänen einschließt. Wenn es um die Produkte selbst geht, favorisiert Stefan Vahldieck eine Konzentration auf möglichst wenige, die gut funktionieren und im Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Besonderen Wert legt Stefan Vahldieck darauf, dass er Methoden für die Endkunden liefert, mit denen sich die Versicherungskosten refinanzieren lassen.

Die Partnerunternehmen übernehmen bewährte Strategien und Konzepte, sodass sie sich den Aufwand sparen können, eigene Lösungen für die Probleme zu entwickeln. Die angebotenen Schulungen sorgen zudem dafür, dass eine exzellente Beratung gewährleistet ist. Dabei bleiben die Partner nicht nur eigenständig, sondern können den Konzepten überdies ihr eigenes Branding aufdrücken.

Nachhaltige Versicherungsberatung: Stefan Vahldieck setzt auf Mehrwert, Ehrlichkeit und Transparenz

Stefan Vahldieck verfolgt vor allem das Ziel, die Versicherungsberatung nachhaltig zu verändern, sodass den Kunden ein echter Mehrwert entsteht. Entscheidend ist für ihn dabei, dass es nicht mehr um die Produkte geht, sondern umfassende Absicherungslösungen in den Mittelpunkt rücken. Da es nach seiner Beratungsmethode viele Dienstleistungen gibt, die nichts mit Versicherungen zu tun haben und daher auf Honorarbasis abgerechnet werden, sind seine Partnerunternehmen keinem ernsten „Produktdruck“ ausgeliefert.

Darüber hinaus steht Stefan Vahldieck für bestimmte Werte, die er in seinem eigenen und den Partnerunternehmen erfüllt sehen möchte: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz und Loyalität. Eine Beratung soll für ihn immer auf den Tugenden des ehrbaren Kaufmanns beruhen.

Versicherungskaufmann in dritter Generation

Das Thema Versicherungen wurde Stefan Vahldieck quasi in die Wiege gelegt. Doch während sowohl sein Großvater als auch seine Eltern für eine bestimmte Gesellschaft tätig waren, trat Stefan Vahldieck für eine neue Art der Beratung ein. Heute ist Stefan Vahldieck nicht nur gelernter Versicherungskaufmann, sondern auch bereits seit 20 Jahren selbstständig. Das Schlüsselerlebnis für seine heutige Spezialisierung war der Tod seines Vaters, der für diesen Moment einen Notfallplan hinterlassen hatte, der in einer schweren Situation für alle eine große Erleichterung war. Die Notfallplanung war der erste Gedanke, doch die ganzheitliche Beratung sollte sich nach seiner Vorstellung auch über die Finanzen und weitere Bereiche erstrecken. Die Produkte selbst konnten eine solche Beratung aber nicht tragen. Es mussten neue Strukturen geschaffen und ein eigenes Konzept aufgebaut werden.

Unter dieser Prämisse gründete er 2022 die Wertebotschafter GmbH & Co. KG. Der Notfallplan des Vaters bildet übrigens bis heute die Grundlage eines Konzepts, das den Partnerunternehmen für ihre Beratung zur Verfügung steht.

Sie sind Makler und möchten Ihre Beratung auf eine neue Grundlage stellen, um Ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten? Dann melden Sie sich jetzt bei Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG (https://wertebotschafter-gruppe.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

