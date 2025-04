Gap Year Programm der Oetker-Gruppe startet im Herbst 2025 / Bis zum 25.05.2025 können Bachelorabsolventen sich bewerben

Bielefeld (ots) –

Das Gap Year Programm bietet bereits seit über zehn Jahren Studierenden die Chance, für zehn Monate zwei Unternehmen der Oetker-Gruppe kennenzulernen. Im Oktober 2025 startet die nächste Runde. Bachelorabsolvent*innen können sich ab sofort bis zum 25.05.2025 auf der Website Oetker-Gruppe (https://www.oetker-gruppe.de/de_DE/karriere/gap-year-programm) für das Programm bewerben. Die Voraussetzung ist, dass sie kurz vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums stehen oder dies bereits beendet haben und zum Wintersemester 2026/2027 den Start ihres Masterstudiums planen.

Jedes Jahr beteiligen sich unterschiedliche Unternehmen der Oetker-Gruppe, so dass den Teilnehmer*innen eine große Vielfalt an Branchen, Bereichen und Standorten geboten wird. In diesem Jahr mit dabei: Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden), Conditorei Coppenrath & Wiese (Mettingen), flaschenpost (Münster), Getränke Hoffmann (Blankenfeld-Mahlow), Oetker Daten- und Informationsverarbeitung (OEDIV: Bielefeld), Oetker Digital (Berlin), OnlineDialog (Düsseldorf), die Radeberger Gruppe (Frankfurt/Main, Dortmund), Galileo Lebensmittel KG (Trierweiler) sowie Dr. Oetker (Bielefeld, Wittlich) und die Dr. August Oetker KG (Holding der Oetker-Gruppe, Bielefeld). Angeboten werden Praktika unter anderem in folgenden Bereichen: Communication & Media, Controlling & Finance, HR, Insights & Analytics, IT & Projektmanagement, Marketing, Sales, Supply Chain & Logistik sowie Nachhaltigkeit.

Mit nur einer Bewerbung können sich interessierte Kandidat*innen für mehrere Gruppenunternehmen und Fachbereiche, in denen sie gern ihre beiden Praktika absolvieren möchten, bewerben. Für die Bewerbung sind ein aussagekräftiger CV und relevante Zeugnisse erforderlich. Das Gap Year Programm dauert zehn Monate, beginnt am 01.10.2025 und geht bis zum 31.07.2026. Nach dem ersten fünfmonatigen Praktikum erfolgt der direkte Wechsel ins zweite Praktikum im nächsten Gruppenunternehmen (Start: 01.03.2026). Die Auswahltage für das Programm finden vom 23.06. bis zum 25.06.2025 online statt.

Weitere Informationen zu den Unternehmen, zur Bewerbung, zum Auswahl- und Kennenlernprozess sowie den direkten Link zum Online-Bewerbungsbogen gibt es auf der Website Oetker-Gruppe (https://www.oetker-gruppe.de/de_DE/karriere/gap-year-programm). Dort berichten auch ehemalige Teilnehmer*innen über ihre Erfahrungen und beruflichen Schritte. Fragen beantwortet Celine Stüwe gern unter der Telefonnummer +49 (0) 521/155-4067 oder per Mail: [email protected].

Grafik/Bildmotiv: © Regine Schlesiger, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Pressekontakt:

Dr. August Oetker KG

Birgit Deker

Corporate Communication

Tel.+49 (0) 521/155-3125

E-Mail: [email protected]

www.oetker-gruppe.de

