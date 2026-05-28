Freedom Shield I: Erste Übung der Panzerbrigade 45 „Litauen“ in Pabrade

Vilnius, 28.Mai 2026 (ots) –

Auf dem Weg zu einer voll ausgestatteten, einsatzbereiten Brigade ist die Panzerbrigade 45 „Litauen“ nun einen Meilenstein weiter: Mit einer ersten Brigadeübung im Mai und Juni startet eine neue Übungsserie, bei der die Litauen-Brigade künftig zweimal im Jahr ihre Kriegstüchtigkeit beweisen wird. Hierzu werden in Pabrade 3000 Soldatinnen und Soldaten, davon 2900 deutsche, und rund 800 Fahrzeuge aus acht NATO-Staaten zusammengezogen. Die beiden Bataillone aus Augustdorf und Oberviechtach, die im kommenden Jahr komplett in Litauen stationiert werden, haben ihre Kampfpanzer Leopard und Schützenpanzer Puma per Fähre oder Bahntransport ins Baltikum verlegt. Die Soldatinnen und Soldaten trainieren unter realen Bedingungen mit allen Elementen des modernen Gefechtsfeldes: Drohne, Mörser, Artillerie, Kampfhubschrauber, Kampf- und Schützenpanzer.

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Panzerbrigade 45 „Litauen“

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Quelle: ots