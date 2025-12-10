Fast die Hälfte der Deutschen würde ihre Steuererklärung von KI erledigen lassen. Expertin warnt vor Risiken

Berlin (ots) –

Eine neue Umfrage mit begleitender Experteneinschätzung zeigt: 47 % der Deutschen können sich vorstellen, ihre Steuerberaterin oder ihren Steuerberater durch KI-Tools wie ChatGPT zu ersetzen. Die Erhebung, durchgeführt von der Steuersoftware BuchhaltungsButler (https://www.buchhaltungsbutler.de/) und dem Datenstudio DataPulse Research (https://www.datapulse.de/), macht deutlich, wie schnell sich generative KI im privaten Finanzbereich verbreitet – und welche Fehlannahmen dabei zu teuren Fehlern führen können.

„Die KI klingt oft absolut überzeugend, selbst wenn sie völligen Unsinn erzählt. Und je selbstbewusster die Formulierung, desto schwerer fällt es Laien, Fehler zu erkennen. Gerade im Steuerrecht, wo es auf präzise Begrifflichkeiten und Details ankommt, ist das besonders gefährlich“ sagt Maxin Schneider, CEO von BuchhaltungsButler.

Der begleitende Expertenbeitrag warnt vor typischen Fehlerquellen beim Einsatz von ChatGPT & Co., darunter:

– veraltete Steuerangaben, weil KI-Modelle nicht den aktuellen Stand des Steuerrechts kennen

– erfundene Gesetzesverweise („Halluzinationen“)

– Rechenfehler, etwa bei Summen, Rundungen oder Monats- und Jahreswerten

– fehlender strategischer Gesamtüberblick, z. B. bei Verlustverrechnung oder Abschreibungen

Gleichzeitig zeigt der Beitrag: KI kann in vielen Fällen hilfreich sein, etwa als Erklärhilfe oder für die erste Orientierung. Ohne Faktencheck und professionelle Kontrolle kann sie jedoch schnell in die Irre führen.

Den vollständigen Artikel mit Analyse und Empfehlungen finden Sie hier:

