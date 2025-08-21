Ewald Mader und Adrian Rausch über KI-gestützte Handelssysteme: So einfach unterstützen smarte Algorithmen moderne Anleger – und das ganz ohne Kontrollverlust

Backnang (ots) –

Börsenerfolg ist kein Zufall. Mit wissenschaftlich fundierten Strategien und smarter Technologie können auch Privatanleger Marktschwankungen souverän meistern und ihr Kapital gezielt vermehren. Ewald Mader und Adrian Rausch zeigen, wie KI-gestützte Handelssysteme für mehr Kontrolle, Effizienz und Renditechancen sorgen – ganz ohne Verzicht auf Sicherheit oder Transparenz. Aber wie funktioniert das System konkret? Und für wen lohnt sich der Einstieg wirklich?

Viele Anleger haben den Schritt aufs Börsenparkett längst gewagt: Der ETF-Sparplan läuft, gelegentlich ergänzen ein paar Einzelaktien das Depot – Sicherheit und Diversifikation stehen dabei an erster Stelle. Doch trotz sorgfältiger Planung und diszipliniertem Sparen bleibt oft das ungute Gefühl, Marktchancen nicht vollständig zu nutzen. Gerade in Zeiten hoher Volatilität, wenn Nachrichtenströme und Kurse nahezu im Sekundentakt schwanken, zeigt sich, wie wenig Kontrolle klassische Investmentansätze tatsächlich bieten. Schnell rückt dabei die Frage nach besseren Entscheidungsgrundlagen, effektiverem Risikomanagement und der Möglichkeit, flexibel und emotionsfrei auf plötzliche Marktveränderungen zu reagieren, in den Vordergrund. „Viele Anleger unterschätzen die Bedeutung von Eigenverantwortung und Strategie im Börsengeschehen – insbesondere, wenn sie ausschließlich auf klassische Indexfonds setzen“, warnt Ewald Mader, Geschäftsführer der Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH. „Wer Angebote von Banken und Brokern unreflektiert nutzt, verzichtet auf Kontrolle und verschenkt Renditepotenzial.“

„Der effektivste Weg, Anlagechancen heute planbar zu nutzen, führt über logisch aufgebaute Systeme – am besten basierend auf wissenschaftlichen Methoden, unterstützt durch leistungsstarke Technologie“, eröffnet Adrian Rausch, Mitgründer von Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH, die Diskussion um moderne Lösungen. Viele Privatanleger erkennen inzwischen: Nicht allein Trends und Bauchentscheidungen bestimmen den Börsenerfolg, sondern Struktur, Wissen und der Einsatz professioneller Instrumente. KI-gestützte Handelssysteme bieten genau dies – sie analysieren Märkte rund um die Uhr, handeln nach klar definierten Regeln und wirken so impulsiven Fehlentscheidungen gezielt entgegen. Seit Jahrzehnten sind solche Systeme bei Banken und Großanlegern im Einsatz, erst heute werden sie dank technologischem Fortschritt und international regulierter Broker auch für Privatanleger nutzbar.

KI-gestützte Handelssysteme: Vom exklusiven Profi-Tool zum sicheren Investment für Privatanleger

KI-gestützte Handelssysteme, einst ausschließlich Banken, Hedgefonds und institutionellen Investoren vorbehalten, sind heute auch für Privatanleger zugänglich. „KI-gestützte Handelssysteme wurden früher beinahe ausschließlich von Banken, Hedgefonds und Institutionen genutzt“, erläutert Ewald Mader. Dank technologischem Fortschritt und der Öffnung regulierter Broker können nun auch private Investoren von diesen hochentwickelten Systemen profitieren. Entwickelt werden sie von spezialisierten Teams aus Tradern, Mathematikern und Physikern, die dafür sorgen, dass sämtliche Handelsentscheidungen nach festgelegten Algorithmen ablaufen. Ob regelbasiert, machine-learning-gestützt oder als hybride Modelle – Ziel ist es immer, Emotionen aus dem Investmentprozess zu eliminieren und einen systematischen, objektiven Ansatz zu gewährleisten. Bereits in den 1970er-Jahren setzten Banken auf Program Trading. Heute stammen über 60 Prozent des weltweiten Börsenumsatzes aus algorithmischem Handel. Mit dem Aufkommen KI-gesteuerter Systeme ab den 2000er-Jahren, wie bei Renaissance Technologies oder Citadel, wurde der Markt grundlegend verändert. Nun ermöglichen Anbieter wie Mader & Rausch Wealth Mastery auch Privatanlegern den Zugang zu diesen Technologien – mit allen Vorteilen, jedoch ohne Kontrollverlust: Der Bot läuft direkt auf dem individuellen Kundendepot, Ein- und Auszahlungen sowie der vollständige Kontoüberblick bleiben stets in der Hand des Anlegers.

Ein zentrales Anliegen bei der Integration von KI-Systemen in das eigene Portfolio ist das Thema Sicherheit. „Niemand außer dem Kunden selbst hat Zugriff auf das individuelle Depot. Die Abwicklung erfolgt stets über internationale Broker mit strengen Regulierungsstandards – und selbstverständlich ist jedes Konto mit bis zu einer Million US-Dollar abgesichert“, erklärt Adrian Rausch. Im Gegensatz zu vielen europäischen Banken, deren Einlagensicherung oft nur 20.000 bis 100.000 Euro beträgt, arbeitet Mader & Rausch gezielt mit einem Broker zusammen, der auch für größere Anlagesummen maximale Sicherheit und Transparenz gewährleistet. Alle Konten sind personalisiert, Transaktionen lassen sich in Echtzeit nachverfolgen, und Ein- sowie Auszahlungen bleiben vollständig unter Kontrolle des Kunden. Eine Vermischung mit Sammelkonten wird ausgeschlossen, sodass die Kapitalzuordnung jederzeit klar und nachvollziehbar bleibt. „Unsere Kunden schätzen diese Sicherheit sehr – nicht zuletzt, weil sie stets Herr ihrer Investments bleiben, während der Bot die strategische Umsetzung übernimmt“, so Ewald Mader.

KI-Handelssysteme im Praxiseinsatz: Automatisiertes Investieren mit Tempo, System und klarem Risikoprofil

Klassische Anlagestrategien wie ETF-Investments stoßen in volatilen Märkten oft an ihre Grenzen – Anleger bleiben passiv und sind Marktschwankungen ausgeliefert. KI-gestützte Handelssysteme schaffen hier Abhilfe: Sie agieren rund um die Uhr, erkennen Markttrends in Echtzeit und handeln binnen Sekunden vollautomatisch. „Gerade im Devisen- und CFD-Bereich lassen sich so Chancen nutzen, die selbst erfahrenen Anlegern manuell entgehen würden“, erklärt Ewald Mader. Ein entscheidender Vorteil: Die Bots sind unabhängig vom klassischen Aktienmarkt und handeln überwiegend Währungspaare wie EUR/USD, EUR/GBP oder USD/JPY. So entsteht zusätzliche Diversifikation im Depot. Die Ergebnisse sprechen für sich – der konservative Bot erreicht seit vier Jahren monatlich 4 bis 7 Prozent Rendite, der dynamische sogar 11 bis 25 Prozent. Dabei greifen moderne Risikosteuerungen und Stop-Loss-Limits, die Sicherheit und Stabilität gewährleisten. „Es geht nie um unkontrolliertes Zocken, sondern um transparente, wissenschaftlich fundierte Strategien, die Anlegern einen echten Mehrwert bieten“, so Ewald Mader.

Trotz positiver Entwicklung und lückenloser Erfolgsbilanz mahnen die Anbieter zur realistischen Einschätzung: „Eine realistische Erwartungshaltung und ein klares Verständnis von Risiko und Chance sind Grundvoraussetzungen, wenn KI-Systeme in die Anlagestrategie integriert werden“, betont Adrian Rausch. Denn auch bei stabiler Monatsbilanz kommt es auf Tagesbasis zu sogenannten Drawdowns – mit Maximalverlusten von bislang -27,5 Prozent beim konservativen und -54 Prozent beim dynamischen Bot. Ein Totalverlust ist jedoch ausgeschlossen, da Stop-Loss-Mechanismen greifen. Die KI-Systeme sollten deshalb als ergänzendes Instrument für erfahrene Anleger mit bereits breit gestreutem Portfolio betrachtet werden. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist klar definiert: Bei einer Zielrendite von 48 Prozent pro Jahr und einem Risikopuffer von 35 Prozent ergibt sich ein Wert von 1,37 – attraktiv, aber bewusst risikobehaftet. Für die Nutzung fällt eine Einmalgebühr sowie eine erfolgsabhängige Performance Fee an, Verwaltungsgebühren entfallen. „Die Kostenstruktur ist fair und orientiert sich am Erfolg der Kunden – genau das war uns besonders wichtig“, sagt Ewald Mader.

Eigenverantwortung als Schlüssel zum langfristigen Börsenerfolg

„Wer sich nicht aktiv mit seinen Investments beschäftigt, verschenkt Kontrolle – passives Investieren allein ist in volatilen Zeiten nicht der beste Ratgeber“, unterstreicht Ewald Mader noch einmal. Die Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privatanleger zum strategischen Entscheider auf dem Börsenparkett zu machen. Das zeigt sich nicht nur in der Vermittlung fundierter Wissensgrundlagen durch das eigene Börsen-Mentoring, sondern auch durch den Einsatz moderner Tools wie KI-Systeme, deren Funktionsweise im Detail erklärt wird.

Statt blindes Vertrauen in Trends zu setzen oder gar „all-in“ auf einzelne ETFs zu gehen, lautet das Credo: Wissen aneignen, Risiken besser steuern und diszipliniert Chancen nutzen. Mit einem wissenschaftlich fundierten System, persönlicher Betreuung und innovativer Technologie erhalten Anleger bei Mader & Rausch alles, was sie für eine selbstbestimmte Kapitalverwaltung brauchen: Von praxisnahen Workshops bis hin zur quartalsweise aktualisierten Aktienliste und einem Börsen-Frühwarnsystem. Das Ziel: maximale Unabhängigkeit bei überschaubarem Zeitaufwand. „Mit fundierten Entscheidungen, Struktur und Weitsicht steht der finanziellen Eigenständigkeit nichts im Wege – und genau das vermitteln wir. KI-Systeme sind dabei ein spannender Baustein, doch am Ende zählt der Anleger selbst“, fasst Ewald Mader zusammen.

Sie möchten von den Chancen KI-gestützter Anlagestrategien profitieren und Ihr Portfolio effizienter, unabhängiger und leistungsstärker aufstellen? Dann melden Sie sich jetzt bei Ewald Mader und der Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH (https://mader-rausch.de/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!

Pressekontakt:

Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH

Vertreten durch: Ewald Mader & Adrian Rausch

[email protected]

https://mader-rausch.de/

Original-Content von: Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots