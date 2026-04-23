Europcar eröffnet Station am neuen Terminal 3 am Flughafen Frankfurt und überzeugt mit Premium-Exponat

Hamburg/ Frankfurt (ots) –

Europcar baut seine Präsenz am Flughafen Frankfurt aus und ist pünktlich zur Eröffnung am neuen Terminal 3 vertreten. Neben den bestehenden Standorten am Airport setzt das Unternehmen dort mit einer neuen Station sowie einer aufmerksamkeitsstarken Installation auf zusätzliche Sichtbarkeit an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Europas.

Im Zentrum des Auftritts steht ein Exponat, das einen Audi S5 Avant inszeniert und gezielt die Blicke ankommender Passagiere auf die Europcar-Station lenkt. Die Installation unterstreicht den exklusiven Charakter des Angebots im neuen Terminal.

Der Flughafen Frankfurt ist als größter Airport Deutschlands besonders wichtig für Europcar

„Der Flughafen Frankfurt ist aufgrund seiner Größe und internationalen Ausrichtung sehr wichtig für uns. Wir erreichen hier Geschäftsreisende sowie Touristinnen und Touristen, die das flexible und breite Mietwagenangebot von Europcar schätzen. Mit unserer neuen Station und dem Audi S5 Avant als dynamischem Blickfang unserer exklusiven Installation unterstreichen wir unseren Premiumanspruch und machen moderne Mobilität auf höchstem Niveau erlebbar“, sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany.

Mit rund 63,2 Millionen Passagieren im Jahr 2025 untermauert der Flughafen Frankfurt seine Position als nationale Nummer eins. Die Inbetriebnahme des neuen Terminals führt dazu, dass der Airport seine internationale Reichweite weiter ausbaut. Da Europcar mit seinen über 75 Jahren internationaler Erfahrung und seinem dichten Stationsnetzwerk für erstklassige Mobilität steht, gehört die Autovermietung auch zu den ersten Unternehmen, die hier Präsenz zeigen.

Europcar baut seine Präsenz an Flughäfen Schritt für Schritt aus

Mit der Eröffnung am neuen Terminal 3 in Frankfurt steigert Europcar seine Markenbekanntheit deutlich. Dahinter steht eine Strategie: Flughäfen sind wichtige Knotenpunkte, an denen das Unternehmen seine Marke, seinen Qualitätsanspruch und den Wandel zu nachhaltiger Mobilität verstärkt in den Fokus rücken möchte.

Das neue Terminal 3 bietet dafür das ideale Premium-Umfeld. Es wird zum Start von 57 internationalen Airlines angeflogen und bedient eine hochkarätige Zielgruppe: Rund 30 Prozent der Passagiere sind geschäftliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, fast 60 Prozent verfügen über ein überdurchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen. Das belegt die strategische Bedeutung dieses Standorts, insbesondere für das Premium- und B2B-Geschäft von Europcar.

Diesen Ausbau treibt der Mobilitätsdienstleister auch an anderen Standorten voran. So wurden am Flughafen Hamburg kürzlich spezielle Premium-Parkflächen eingerichtet, weitere Markeninszenierungen folgen z.B. in Stuttgart. Damit entsteht sukzessive ein erstklassiges Netzwerk aus physischen Markenflächen, das weit über klassische Vermietstationen hinausgeht.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. „We help to change the way you move“ ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an – sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® – ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® – ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car® – einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/news

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Quelle: ots