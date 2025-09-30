Erben und Schenken: 44 Prozent der Vermittler beraten zu Nachlassmanagement mit Fondspolicen / Liechtenstein Life-Maklerbefragung

Schaan (ots) –

Das Segment Erbschaften und Schenkungen gewinnt für Versicherungsmakler weiter an Bedeutung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage „Fondspolicen – Perspektiven und Potenziale“ wurden Versicherungsmakler im dritten Jahr in Folge zu Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten Vermögensübertragung befragt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Bekanntheit und Beliebtheit dieser Tarife wieder deutlich gestiegen. Außerdem beschäftigen sich mehr Makler auch für die Planung des eigenen Nachlasses mit den Policen.

– 72,6 % der befragten Makler kennen Generationenversicherungen (auch „Wholelife-Tarife“ genannt) zum Erben und Schenken

– 44,6 % sind in dem Segment tätig

– 38,9 % haben sich auch für den eigenen Nachlass mit den Policen beschäftigt

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact durchgeführt.

Die Marktbekanntheit von Generationenversicherungen zum Erben und Schenken ist in den vergangenen 12 Monaten weiter angestiegen. Fast drei Vierteln (72,6 %) der Makler ist bekannt, dass diese Tarife unter bestimmten Umständen eine erbschaftssteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 62,3 %. Im Jahr 2023 waren es 56,2 %.

Auch die Marktdurchdringung schreitet voran. Bereits 44,6 % der befragten Makler sind in der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen zur steueroptimierten Vermögensübertragung und Nachlassplanung tätig. 2024 waren es 37 %. Im Jahr 2023 waren es 33,6 %.

Auch wenn es um die Planung des eigenen Nachlasses geht, gewinnen Generationenversicherungen für Makler an Bedeutung: Insgesamt 38,9 % der Makler haben sich selber schon einmal für die eigene Planung ihres Nachlasses mit dem Thema fondsgebundene Lebensversicherung zur steueroptimierten Vermögensübertragung beschäftigt. Zum Vergleich: 2024 waren es 35,8 %. Im Jahr 2023 waren es 30,3 %.

Der Weiterbildungsbedarf ist gesunken.Zwar geben noch immer 58,1 % der Makler an, Schulungen oder Seminare zu dem Thema Vermögensübertragung mit fondsgebundenen Lebensversicherungen zu benötigen. Im Vorjahr lag der Wert mit 70,1 % jedoch deutlich höher.

„Wir beobachten, dass Makler ihren Wissensstand beim Thema Erben und Schenken deutlich ausgebaut haben“, so Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life. „Die Anforderungen an eine intelligente Nachfolge- und Vermögensplanung steigen und die Vermittler erkennen den Bedarf an Beratung und innovativen Lösungen. Generationenversicherungen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, sich an die moderne Lebenswirklichkeit anzupassen, dafür prädestiniert – zum Beispiel wenn es um die steuerlich vorteilhafte Nachlassplanung bei vermögenden Personen geht. Deshalb bieten wir mit Liechtenstein Life Wealth eine der flexibelsten Lösungen für Vermögensbildung und Nachlassoptimierung am Markt an.“

Der Versicherer hat bereits 2023 eine Generationenversicherung auf den Markt gebracht, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist eine langlaufende fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder Schenkungen variabel gestalten lassen. Flexible Optionen sorgen für Freiheitsgrade: So können zum Beispiel auch neue Lebenspartner, deren Kinder oder nichteheliche Nachkommen berücksichtigt werden. Entnahmen und Schenkungen aus dem angesparten Kapital sind jederzeit möglich. Eine Termfix-Option sorgt dafür, dass die Fälligkeit der Versicherungsleistung gesteuert werden kann.

Über die Makler-Studie

Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien

Methode: Online-Umfrage

Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler

Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.

