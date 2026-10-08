Die Kälte kommt: Warum sich eine Standheizung jetzt lohnt

Stockdorf (ots) –

Freie Scheiben, warmer Innenraum und saisonale Preisaktionen: Mit diesen Tipps kommen Autofahrer entspannter durch die kalte Jahreszeit

Die Temperaturen sinken, die ersten frostigen Nächte stehen bevor. Für viele Autofahrer beginnt damit die Zeit des Frierens und Eiskratzens. Besonders bei modernen Fahrzeugen wie SUVs ist das oft mühsam: Sie sind höher gebaut und ihre Frontscheiben nicht immer bequem erreichbar.

Eine komfortablere und sicherere Alternative ist die Nachrüstung einer Standheizung. Sie erwärmt Fahrzeug und Scheiben bereits vor Fahrtantritt. Wer beispielsweise morgens oder nach der Arbeit einsteigt, findet einen vorgewärmten Innenraum vor und profitiert von eis- und beschlagfreien Scheiben und guter Sicht.

Wird auch der Motor mit vorgewärmt, reduziert sich seine Belastung durch Kaltstarts und er erreicht schneller seine Betriebstemperatur.

Wer über eine Nachrüstung nachdenkt, sollte sich gerade jetzt informieren. Viele Fachwerkstätten bieten zu Beginn der kalten Jahreszeit saisonale Rabattaktionen und eine Verlängerung der Gewährleistung an. Außerdem profitieren Autofahrer über den gesamten Winter von den Vorteilen. Weitere Informationen dazu gibt es zum Beispiel auf www.webasto.com/standheizung.

Moderne Standheizungen lassen sich in zahlreiche Benzin- und Dieselfahrzeuge nachrüsten. Die Steuerung erfolgt je nach Modell bequem über eine Fernbedienung oder per Smartphone-App. Der Einbau wird von spezialisierten Werkstätten durchgeführt und dauert in der Regel einen Arbeitstag.

Fünf Tipps zur Standheizung

– Frühzeitig planen: Vor dem ersten Kälteeinbruch sind Werkstatttermine oft leichter verfügbar.

– Rabattaktionen prüfen: Vielerorts gibt es im Herbst und Winter Preisvorteile.

– Auf Fachbetriebe setzen: Der Einbau sollte ausschließlich durch qualifizierte Werkstätten erfolgen und dauert in der Regel etwa einen Arbeitstag.

– Passende Steuerung wählen: App, Fernbedienung oder Timer bieten unterschiedlichen Komfort.

– Heizzeit gleich Fahrzeit: Nach der Nutzung der Heizung sollte die anschließende Fahrzeit etwa der Heizdauer entsprechen, damit die Batterie ausreichend geladen wird.

Wer sich jetzt für eine Standheizung entscheidet, profitiert den ganzen Winter über von mehr Komfort, freier Sicht und einem entspannten Start in den Tag.

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Quelle: ots