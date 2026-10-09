Autoguru 24/7: Wie Hendrik Kreft, Samim Khoshdel und Siyavash Pooshin den Verkauf beschädigter Fahrzeuge neu organisieren

Langenhagen (ots) –

Motorschaden, Unfall oder technischer Defekt: Wer ein beschädigtes Auto verkaufen möchte, muss nicht nur dessen Restwert einschätzen, sondern häufig auch Transport und Übergabe organisieren. Autoguru 24/7 hat sich gezielt auf solche Fahrzeuge spezialisiert. Wie Hendrik Kreft, Samim Khoshdel und Siyavash Pooshin daraus einen deutschlandweiten, klar strukturierten Ankauf entwickelt haben und was Verkäufer davon haben, erfahren Sie hier.

Ein fahrbereiter Gebrauchtwagen lässt sich inserieren, besichtigen und bei erfolgreichem Verkauf übergeben. Bei einem Unfallwagen oder einem Fahrzeug mit Motorschaden sieht die Situation anders aus: Sein Restwert ist für Laien schwer einzuschätzen, technische Defekte erschweren die Bewertung und mitunter steht das Auto nicht einmal vor der eigenen Haustür, sondern in einer Werkstatt oder bei einem Autohaus. Wer es über klassische Fahrzeugbörsen verkaufen möchte, muss sich zudem häufig mit zahlreichen Anfragen, unverbindlichen Interessenten und verschobenen Terminen auseinandersetzen. Besonders unangenehm wird es, wenn zunächst ein attraktiver Ankaufspreis genannt wird und dieser bei der Abholung plötzlich wieder zur Diskussion steht. „Gerade wenn ein beschädigtes Fahrzeug kurzfristig wegmuss, können nachträgliche Preisverhandlungen Verkäufer enorm unter Druck setzen. Dann wird aus einem ohnehin schwierigen Verkauf schnell eine zusätzliche Belastung“, erklärt Hendrik Kreft von Autoguru 24/7.

„Unser Ansatz ist deshalb, dem Verkäufer möglichst früh Klarheit zu geben: Wir bewerten das Fahrzeug auf Basis seines tatsächlichen Zustands, machen ein konkretes Angebot und übernehmen nach der Einigung auch die weitere Abwicklung“, ergänzt Samim Khoshdel. Gemeinsam mit Hendrik Kreft und Siyavash Pooshin führt er mit Autoguru 24/7 einen deutschlandweit tätigen Ankäufer für beschädigte und defekte Fahrzeuge. Das Führungsteam verbindet praktische Erfahrung im Fahrzeughandel mit Fachwissen aus Business Development, Wirtschaftsinformatik und der Entwicklung digitaler Geschäftsprozesse. Diese unterschiedlichen Kompetenzen fließen sowohl in die Bewertung der Fahrzeuge als auch in die Organisation des Ankaufs ein. Eine eigene Werkstatt unterstützt das Team zusätzlich dabei, technische Schäden fachlich einzuordnen. Statt beschädigte Autos wie gewöhnliche Gebrauchtwagen zu behandeln, haben die drei Geschäftsführer ihre Abläufe gezielt auf Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden, wirtschaftliche Totalschäden und weitere technische Defekte ausgerichtet.

Mit Autoguru 24/7 zum verbindlichen Angebot

Für eine erste Einschätzung benötigt Autoguru 24/7 nur wenige Angaben zum Fahrzeug. Dazu gehören Baujahr, Kilometerstand, technischer Zustand und bekannte Schäden. Benötigt das Team weitere Informationen oder Bilder, können diese in der Regel unkompliziert über WhatsApp übermittelt werden. Auf dieser Grundlage wird geprüft, welchen Restwert das Fahrzeug in seinem aktuellen Zustand noch hat. Dabei fließen neben dem jeweiligen Schaden auch die Möglichkeiten der weiteren Verwertung ein. Bei technischen Fragen kann zudem die eigene Werkstatt hinzugezogen werden. Anschließend erhält der Verkäufer ein konkretes Kaufangebot.

Stellen sich bei der späteren Übergabe erhebliche Abweichungen heraus, etwa beim Kilometerstand, bei Vorschäden oder beim technischen Zustand, ist eine neue Bewertung erforderlich. Stimmen die Angaben dagegen mit dem Fahrzeug überein, bleibt es beim vereinbarten Preis. „Wir wollen Verkäufer nicht mit einem hohen Preis überzeugen, um diesen später vor Ort wieder herunterzuhandeln. Wenn die Angaben zum Fahrzeug stimmen, bleibt es bei unserem Angebot“, betont Hendrik Kreft. Nach der Einigung wird der Kauf digital vertraglich festgehalten und die Abholung mit dem Verkäufer abgestimmt.

Abholung und Zahlung aus einer Hand

Nach der Einigung übernimmt Autoguru 24/7 auch die weitere Abwicklung. Gerade bei nicht mehr fahrbereiten Autos ist das relevant, da sie häufig in einer Werkstatt, bei einem Autohaus oder an einem anderen Standort stehen und nicht ohne Weiteres zum Käufer gebracht werden können. Die Abholung ist deutschlandweit möglich und erfolgt in der Regel innerhalb weniger Werktage, in geeigneten Fällen bereits am selben oder am folgenden Tag. Einen eigenen Transport muss der Verkäufer damit nicht organisieren. „Uns ist wichtig, dass nach der Einigung keine Unsicherheit darüber entsteht, wie es weitergeht. Der Verkäufer soll wissen, wann das Fahrzeug abgeholt wird und wann er sein Geld erhält“, erklärt Samim Khoshdel.

Bei der Übergabe werden das Fahrzeug und die erforderlichen Papiere dann geprüft. Anschließend kann der Kaufpreis per Echtzeitüberweisung gezahlt werden, sodass der Verkäufer den Zahlungseingang direkt kontrollieren kann. Nach vorheriger Vereinbarung ist auch eine Barzahlung möglich. Darüber hinaus übernimmt Autoguru 24/7 die Abmeldung des Fahrzeugs und stellt während der gesamten Abwicklung einen persönlichen Ansprechpartner für Rückfragen zur Verfügung.

Autoguru 24/7 als verlässlicher Partner

Ein erfolgreicher Verkauf zeigt sich für Autoguru 24/7 nicht allein darin, dass ein Fahrzeug angekauft und abgeholt wurde. Für das Führungsteam ist ebenso entscheidend, welchen Eindruck der gesamte Ablauf beim Verkäufer hinterlässt. Wer sich von Beginn an gut aufgehoben fühlt und erlebt, dass Absprachen eingehalten werden, soll sich auch beim nächsten Verkauf wieder für das Unternehmen entscheiden.

„Wir möchten, dass Verkäufer nach der Abwicklung sagen können: Das hat so funktioniert, wie es vereinbart war – und Autoguru 24/7 würde ich auch anderen empfehlen“, erklärt Siyavash Pooshin abschließend. Diese Zufriedenheit ist den Experten nicht nur persönlich wichtig, sie soll auch dazu beitragen, Autoguru 24/7 langfristig als bekannte Adresse für den Ankauf beschädigter Fahrzeuge in Deutschland zu etablieren.

Sie möchten ein beschädigtes oder defektes Fahrzeug verkaufen und dabei auf langwierige Verhandlungen und organisatorischen Aufwand verzichten? Autoguru 24/7 bietet Ihnen eine schnelle Fahrzeugbewertung, ein verbindliches Kaufangebot und übernimmt die weitere Abwicklung inklusive deutschlandweiter Abholung und Abmeldung. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit Hendrik Kreft, Samim Khoshdel und Siyavash Pooshin von Autoguru 24/7 (https://autoguru247.de/) auf und lassen Sie Ihr Fahrzeug unverbindlich bewerten!

Pressekontakt:

Autoguru 24/7 – Ankauf von KFZ mit defekt

ist eine Marke der SHS Vehicle Trade GmbH

Vertretung durch die Geschäftsführer: Hendrik Kreft, Samim Khoshdel und Siyavash Pooshin

E-Mail: [email protected]

Website: https://autoguru247.de/

Original-Content von: Autoguru 24/7 – Ankauf von KFZ mit defekt, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots