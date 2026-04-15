Debeka ist Deutschlands vertrauenswürdigster Versicherer / Über 130.000 Verbraucherurteile bestätigen: Debeka genießt das stärkste Vertrauen in der Versicherungsbranche

Koblenz (ots) –

Die Debeka genießt das stärkste Vertrauen aller Versicherer in Deutschland. Das belegt die aktuelle Studie „Deutschlands Vertrauens-Könige 2026“, die das Analysehaus ServiceValue in Kooperation mit BILD durchgeführt hat. Mit einem Wert von 1,57 erreichte der Versicherer mit Sitz in Koblenz die Bestnote in der Branche und erhielt die höchste Auszeichnung „Stärkstes Vertrauen“.

„Wer Vertrauen gewinnen will, muss verlässlich handeln. Nicht einmal, sondern jeden Tag. Diese Auszeichnung ist für uns kein Grund, uns auszuruhen – sondern weiterzumachen“, sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Die Debeka betreut rund 7,6 Millionen Mitglieder. Seit ihrer Gründung im Jahr 1905 setzt sie auf persönliche Beratung und langfristige Kundenbeziehungen. „Hinter diesem Ergebnis steht die tägliche Arbeit unserer Mitarbeitenden. Diese Anerkennung gilt vor allem ihnen“, ergänzt Brahm.

Für die Studie bewerteten Verbraucherinnen und Verbraucher insgesamt 1.080 Unternehmen aus 49 Branchen. Grundlage waren 132.471 Kundenurteile. Die Befragten schätzten ein, wie vertrauenswürdig sie ein Unternehmen wahrnehmen. In der Kategorie Versicherer erzielte die Debeka die Bestnote und landete auf dem ersten Platz.

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Quelle: ots