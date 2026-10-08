BMW Bank startet Leasing inklusive Vollkaskoschutz „BMW Protect“ jetzt auch für Privatkunden

München (ots) –

Die BMW Bank bietet mit „BMW Protect“ das BMW Leasing in Verbindung mit einer Kfz-Versicherung zu einer festen monatlichen Rate jetzt auch für Privatkunden an. Bisher war die am Markt beliebte Leasingversicherung nur Gewerbekunden vorbehalten.

Für den aktuellen BMW 1er [1] startet „BMW Protect“ bei 49 Euro im Monat. Für weitere Baureihen variiert die Prämie je nach Modell. Gleichzeitig setzt die BMW Bank auch „MINI Smile“ fort, das ausgewählte MINI Aktionsmodelle [2] für eine feste monatliche Prämie von 59 Euro absichert. Beide Angebote verbinden umfassenden Vollkaskoschutz mit einer über die gesamte Leasinglaufzeit konstanten Prämie – unabhängig von der Schadenfreiheitsklasse, Alter, Fahrleistung oder Fahrerkreis. Entwickelt wurden beide Pakete in Zusammenarbeit mit der VHV Allgemeine Versicherung AG, die zu den führenden Kfz-Versicherern Deutschlands zählt.

Flexibel nutzbar und umfassend abgesichert

„Die Qualität und Verlässlichkeit, die unsere Kunden von BMW und MINI erwarten, können sie auch bei unseren Finanz- und Versicherungsangeboten erleben. Mit ‚BMW Protect‘ und ‚MINI Smile‘ bieten wir deshalb einen umfassenden Versicherungsschutz, der in jeden Alltag passt und langfristig planbar bleibt“, sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb bei der BMW Bank.

Wer sich für „BMW Protect“ oder „MINI Smile“ entscheidet, profitiert von denselben wesentlichen Leistungsmerkmalen: Das Versicherungspaket gilt für alle berechtigten Personen mit gültiger Fahrerlaubnis – ohne Alterseinschränkung und ohne Einschränkung des Fahrerkreises. Das schließt junge Fahrer im Rahmen des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren ebenso ein wie Familienangehörige und Freunde.

„BMW Protect“ und „MINI Smile“ umfassen Kfz-Haftpflicht, Teil- und Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligungen von 500 beziehungsweise 1.000 Euro. Darüber hinaus sind Leistungen enthalten, die über eine klassische Vollkasko hinausgehen: Wer mit dem geleasten Fahrzeug versehentlich das eigene Garagentor oder den Zweitwagen beschädigt, ist über die enthaltene Eigenschadendeckung abgesichert. Der automatisch eingeschlossene Schutzbrief stellt sicher, dass Kunden auch bei einer Panne oder einem Unfall auch im Ausland schnell Unterstützung erhalten.

„BMW Protect“ startet beim BMW 1er bei 49 Euro

„Mit ‚BMW Protect‘ überträgt die BMW Bank die einfache Festpreislogik auf das BMW Leasing und schafft damit eine transparente Versicherungslösung im Premiumsegment“, sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen der BMW Bank. „BMW Protect“ ist für ausgewählte BMW Modelle verfügbar. Die Prämie wird modellreihenspezifisch festgelegt und bleibt über die gesamte Leasinglaufzeit konstant. Besonders nachgefragt ist das Angebot beim BMW 1er – rund 60 Prozent der 1er Leasingkunden entscheiden sich für „BMW Protect“.

„BMW Protect“ deckt neben Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben auch die gesamte vollelektrische BMW Modellpalette ab. Das Paket beinhaltet eine All-Risk-Deckung für den Antriebsakku, Schutz für das Ladeequipment sowie eine Umweltschadenversicherung.

Für ausgewählte Varianten des MINI 3- und 5-Türers, des MINI Aceman und des MINI Countryman ist „MINI Smile“ mit Laufzeiten von 24 bis 36 Monaten zu einer monatlichen Versicherungsprämie von 59 Euro erhältlich. Für alle weiteren MINI Neuwagen und Junge Gebrauchte kann ebenfalls ein Versicherungsschutz erworben werden. Damit steht die planbare Versicherungslösung auch Kunden offen, die sich für das Leasing eines Jungen Gebrauchten entscheiden.

Im Schadenfall haben Kunden zudem Anspruch auf eine Reparatur beim BMW beziehungsweise MINI Vertragspartner. Die Instandsetzung nach den Qualitätsstandards der jeweiligen Marke trägt dazu bei, Qualität und Wert des Leasingfahrzeugs zu erhalten.

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[1] BMW 1er (F70)

[2] Die Prämie gilt für alle MINI Modelle mit Ausnahme der John Cooper Works Modelle sowie des MINI Countryman ONE, MINI Countryman S ALL4, MINI Countryman ONE D und MINI Countryman D.

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Christoph Güttner

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