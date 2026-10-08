Neue Holiday Inn® by IHG Studie zeigt: Kinder wünschen sich den Familienurlaub einfacher, als Eltern denken

Frankfurt (ots) –

– 86 Prozent der Eltern sehen sich in der Verantwortung, den Familienurlaub zu etwas Besonderem zu machen. Gleichzeitig glauben fast sieben von zehn, dass ihren Kindern kleine, unbeschwerte Momente mehr bedeuten als große Attraktionen oder teure Erlebnisse.

– Kinder gestalten Familienreisen bereits mit: 40 Prozent der Eltern holen aktiv ihre Meinung ein, vor allem bei Aktivitäten und Ausflügen (70 Prozent) sowie beim Essen und Trinken (58 Prozent).

– In diesem Herbst begrüßen die Holiday Inn und Holiday Inn – the niu Hotels in ganz Deutschland junge Gäste als „Chief Holiday Officers“. Mit einem eigenen Abzeichen und einem Urlaubswunschzettel bekommen die Kinder die Verantwortung, das Familienerlebnis selbst zu gestalten.

Viele Eltern in Deutschland spüren den Druck, den perfekten Familienurlaub auf die Beine zu stellen. Dabei wünschen sich Kinder womöglich etwas viel Einfacheres. Laut einer neuen Umfrage im Auftrag von Holiday Inn® by IHG sehen sich 86 Prozent der Eltern in der Verantwortung, den Urlaub für ihre Kinder zu etwas Besonderem zu machen. Fragt man sie, was ihren Kindern am wichtigsten ist, nennen sie mit großer Mehrheit Spaß, Freiheit, gemeinsame Zeit und einfache Momente. Volle Reisepläne und aufwendige Erlebnisse spielen dabei eine deutlich kleinere Rolle.

Die repräsentative Umfrage unter 750 Eltern von Kindern zwischen 0 und 12 Jahren in Deutschland zeigt, dass Kinder immer stärker in die Urlaubsplanung eingebunden werden. Die finale Entscheidung treffen weiterhin die Eltern, doch 40 Prozent holen aktiv die Meinung ihrer Kinder ein. Am häufigsten reden die Kinder bei Aktivitäten und Ausflügen (70 Prozent) sowie beim Essen und Trinken (58 Prozent) mit. Die Eltern berichten zudem, dass der Urlaub mit Kindern als Mitplanern mehr Freude macht: Die Vorfreude wächst, und die Planung wird zur gemeinsamen Familiensache.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass sich die Wünsche der Kinder überraschend leicht erfüllen lassen, leichter, als viele Eltern annehmen. Fast sieben von zehn Eltern glauben, dass ihren Kindern kleine, unbeschwerte Momente mehr bedeuten als große Attraktionen oder teure Erlebnisse. Nach Einschätzung ihrer Eltern würden sich Kinder für mehr Zeit zum Spielen (30 Prozent), mehr Abenteuer (30 Prozent), mehr Spontanität (22 Prozent) und mehr bewusste Familienzeit (18 Prozent) entscheiden. Feste Zeitpläne und lange Besichtigungsprogramme rücken dabei in den Hintergrund.

Damit Familien die Urlaubsplanung in Kinderhände legen können, startet Holiday Inn in diesem Herbst deutschlandweit die Initiative „Chief Holiday Officer“. In den Herbstferien werden Kinder in den Holiday Inn und Holiday Inn – the niu Hotels als „Chief Holiday Officers“ begrüßt. Sie erhalten ein symbolisches Abzeichen zum Aufbügeln und einen Urlaubswunschzettel, mit dem sie den Familienurlaub mitgestalten. Der Wunschzettel schöpft aus fast 75 Jahren Erfahrung darin, Menschen zusammenzubringen, und inspiriert Kinder dazu, ihren Tag zu gestalten, Aktivitäten zu planen und den Urlaub nach ihren eigenen Vorstellungen zu prägen.

Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe, IHG Hotels & Resorts: „Die Studie bestätigt, wovon wir bei Holiday Inn schon lange überzeugt sind: Großartige Familienurlaube entstehen oft aus einfachen Momenten, die man gemeinsam verbringt. Eltern suchen immer nach Wegen, ihren Kindern unvergessliche Erlebnisse zu schenken, und unsere Ergebnisse zeigen, dass Spaß, Freiheit und gemeinsame Zeit am meisten zählen. Holiday Inn ist genau für diese Momente gemacht, und unsere Chief Holiday Officer Initiative knüpft an unser langjähriges Engagement für Familienreisen an. In unseren Hotels erwarten Familien einladende Gemeinschaftsbereiche, flexible Erlebnisse und durchdachte familienfreundliche Angebote, die das gemeinsame Reisen einfacher und schöner machen.“

Junge Reisende prägen die Gestaltung des Familienurlaubs immer mehr und Holiday Inn unterstützt Eltern dabei, Reisen zu gestalten, die für Kinder genauso spannend sind wie für Erwachsene. Mehr als die Hälfte der Eltern (58 Prozent) gibt an, dass ihre Kinder im Urlaub bereits großen Einfluss darauf haben, was gegessen und getrunken wird. Ein Drittel der Eltern sagt, dass ihre Kinder Freiheit, gemeinsame Erlebnisse und ungeplante Zeit am meisten genießen.

Ob bei der Wahl des Restaurants, der nächsten Aktivität oder einfach bei einer gemeinsamen Auszeit: Bei Holiday Inn gestalten Kinder den Familienurlaub aktiv mit. Herzstück ist die Open Lobby, ein einladender Treffpunkt, an dem Familien zusammenkommen, spielen, das nächste Abenteuer planen, gemeinsam essen oder einfach Zeit miteinander genießen. Flexibel gestaltet, schafft sie Raum für spontane Momente, die oft zu den schönsten Erinnerungen einer Reise werden.

Ein Drittel der Eltern gibt zudem an, dass vertraute Gerichte und die Freiheit, ihre Lieblingsgerichte selbst zu wählen, auf Reisen besonders wichtig sind. Mit „Kids Stay & Eat Free (https://www.ihg.com/holidayinn/content/gb/en/offers/kids-free)“ sorgt Holiday Inn dafür, dass Familien einfacher und günstiger reisen und sich junge Gäste genauso wertgeschätzt fühlen wie die Großen: Kinder bis 17 Jahre übernachten kostenlos im Zimmer der Eltern und essen bis 12 Jahre gratis von der Kinderkarte. Zusammen stehen diese Angebote für ein gemeinschaftliches Verständnis von Familienurlaub, bei dem Kinder die Reise aktiv mitgestalten.

Die Ergebnisse bestärken Holiday Inn in der Überzeugung, dass großartige Familienurlaube dort entstehen, wo Raum für bedeutsame gemeinsame Momente bleibt. Die Chief Holiday Officer Initiative, die in den Herbstferien in den Holiday Inn und Holiday Inn – the niu Hotels in Deutschland verfügbar ist, lädt Familien ein, den Urlaub aus Kinderaugen zu sehen und die einfachen Erlebnisse zu feiern, die oft am längsten in Erinnerung bleiben. Denn manchmal sind die schönsten Familienurlaube die, bei denen die Kinder entscheiden dürfen.

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Quelle: ots