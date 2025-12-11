‚Bester Firmenwagen‘ 2025 – Leser von Auto Bild wählen Škoda Modelle sechs Mal auf Platz eins

Weiterstadt (ots) –

› Leserinnen und Leser von Auto Bild wählen aus den meistverkauften Fahrzeugen in Deutschland in sieben Klassen die Sieger

› Der Škoda Octavia gewinnt in der ‚Kompaktklasse‘ Import- und Gesamtwertung

› Import- und Gesamtsieg für den Škoda Superb in der ‚Mittelklasse‘

› Škoda Enyaq gewinnt Importwertung bei ‚SUV und Geländewagen‘

› Škoda Fabia setzt sich in der Importwertung bei den ‚Kleinwagen‘ durch

› Škoda Octavia und Fabia seit 2019 ununterbrochen auf ersten Plätzen

‚Bester Firmenwagen‘ 2025 – gleich sechs Mal sichern sich Modelle von Škoda die begehrte Auszeichnung der Auto Bild-Leserwahl. Sowohl in der Gesamt- als auch in der Importwertung setzte sich in der ‚Kompaktklasse‘ der Škoda Octavia durch. Einen Erfolg in beiden Wertungen fuhr auch der Škoda Superb in der ‚Mittelklasse‘ ein. Die Doppelsiege sind besonders bemerkenswert, da in allen Klassen die jeweils bestverkauften Fahrzeuge aus Deutschland und unter den Importfahrzeugen von der Auto Bild-Redaktion zur Wahl gestellt wurden. Importsieger bei den ‚SUV und Geländewagen‘ wurde der Škoda Enyaq, bei den ‚Kleinwagen‘ der Škoda Fabia.

Die Wahl ‚Bester Firmenwagen‘ wird von Auto Bild seit acht Jahren ausgeschrieben. In diesem Jahr hatte die Redaktion in sieben Klassen die meistzugelassenen Modelle in Deutschland nominiert. Zur Wahl standen ‚Die beliebtesten Deutschen‘ und ‚Die beliebtesten Importautos‘. Im Zeitraum vom 21. August bis 21. September 2025 waren die Leserinnen und Leser aufgerufen, in jeder Klasse eine Stimme abzugeben. Das Fahrzeug mit den meisten Stimmen ist der Gesamtsieger.

Der Škoda Octavia gewinnt wie im Vorjahr in der ‚Kompaktklasse‘ die Import- und die Gesamtwertung. Damit steht er seit 2019 ununterbrochen auf Platz eins bei der Wahl ‚Bester Firmenwagen‘ in der ‚Kompaktklasse‘. Die Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, moderner Antriebs- und Sicherheitstechnik, sehr gutem Raumangebot und das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis kommt bei den Leserinnen und Lesern besonders gut an. Mit 24,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen verweist der tschechische Bestseller alle anderen Modelle auf die Plätze und gewinnt Gesamt- und Importwertung.

Das gelingt auch dem Škoda Superb in der ‚Mittelklasse‘. 16,1 Prozent der abgegebenen Stimmen entfallen auf das Flaggschiff der Marke, mehr als bei jedem anderen nominierten Fahrzeug. Das Škoda Topmodell punktet mit umfangreichen Antriebsoptionen und Motorisierungen, moderner Sicherheitstechnik und einem in der Klasse mustergültigen Platzangebot. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes Preis-Wertverhältnis. Für das Modell sind es bereits die Auszeichnungen sechs und sieben seit 2019.

Dass die Elektromobilität auch bei den Firmenkunden gut ankommt, unterstreicht der Erfolg des Škoda Enyaq in der Importwertung bei den ‚SUV und Geländewagen‘. Der Enyaq vereint modernes Design mit verschiedenen Leistungsstufen und Batteriegrößen. Hohe Reichweite, moderne Sicherheitstechnologie und ein attraktiver Preis sprechen ebenso für das batterieelektrische SUV wie das üppige Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Zudem ist der Enyaq auch als besonders dynamisches Coupé verfügbar. 12,2 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die Enyaq-Familie aus Tschechien.

Der Škoda Fabia setzt sich in der Importwertung bei den ‚Kleinwagen‘ mit 16,6 Prozent der abgegebenen Stimmen durch. Das 4,11 Meter lange wendige Škoda Einstiegsmodell bietet Platz wie noch nie zuvor sowie moderne Motoren und Sicherheitstechnologie. Wie den Octavia wählen die Leserinnen und Leser den Fabia seit 2019 ununterbrochen auf einen ersten Rang bei den ‚Kleinwagen‘.

Die Ergebnisse der Leserwahl zum ‚Besten Firmenwagen‘ 2025 werden in Auto Bild Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 publiziert.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots