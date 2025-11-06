AXA erweitert Angebot der privaten Haftpflichtversicherung mit flexiblen Tarifen und umfassendem Schutz

Köln

Die AXA Konzern AG präsentiert eine überarbeitete Produktlinie der privaten Haftpflichtversicherung, die auf die vielfältigen Anforderungen moderner Lebenssituationen zugeschnitten ist. Mit flexiblen Tarifoptionen, erweiterten Leistungen und einer täglichen Kündigungsmöglichkeit bietet AXA einen umfassenden Schutz vor den finanziellen Folgen alltäglicher Missgeschicke.

Individuelle Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Tarife „S – Grundschutz“, „M – Gut versichert“ und „L – Top-Schutz“ ermöglichen eine passgenaue Absicherung. Bereits ab 1,49 Euro monatlich bietet der Basistarif „S“ eine Versicherungssumme von bis zu 5 Millionen Euro. Der Premiumtarif „L“ deckt Schäden bis zu 60 Millionen Euro ab und beinhaltet zusätzliche Leistungen wie die Absicherung von Gefälligkeitsschäden, Schlüsselverlust und Forderungsausfall.

Umfassender Schutz in verschiedenen Lebensbereichen

Die private Haftpflichtversicherung von AXA deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die durch fahrlässiges Verhalten entstehen. Dazu zählen beispielsweise:

– Beschädigung fremden Eigentums, wie das Herunterstoßen eines Smartphones

– Verursachung von Personenschäden, etwa durch einen Unfall mit dem Fahrrad

– Entstehung von Vermögensschäden, beispielsweise durch die verspätete Rückgabe gemieteter Gegenstände

Zudem übernimmt AXA die rechtliche Prüfung geltend gemachter Ansprüche und wehrt unbegründete Forderungen juristisch ab, was als passive Rechtsschutzfunktion bezeichnet wird.

Familienfreundliche Leistungen und Zusatzbausteine

Familientarife beinhalten die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern und Kindern, einschließlich deliktunfähiger Kinder unter sieben Jahren. AXA bietet zudem Zusatzbausteine an, die Risiken durch Internetnutzung, Verlust von Miet- oder Arbeitsgeber-Schlüsseln, längere Auslandsaufenthalte und nebenberufliche Tätigkeiten privater Art absichern.

Flexibilität und digitale Verwaltung

Alle Tarife sind täglich kündbar und können bequem online verwaltet werden. Kunden haben die Möglichkeit, ihren Versicherungsschutz individuell anzupassen und bei Bedarf zu erweitern.

Über AXA

Die AXA Konzern AG zählt zu den führenden Erstversicherern und Finanzdienstleistern in Deutschland. Als Teil der weltweit agierenden AXA-Gruppe mit Hauptsitz in Paris betreut das Unternehmen rund 95 Millionen Kunden und beschäftigt über 110.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen zur privaten Haftpflichtversicherung von AXA finden Sie auf der Website (https://www.axa.de/pk/haftpflicht/p/private-haftpflichtversicherung).

Quelle: ots