Allzeithoch bei Super E10 setzt sich fort / Spritpreise steigen weiter stark an / Diesel mehr als 10 Cent teurer als in der Vorwoche, Super E10 mehr als 4 Cent

München (ots) –

Die Spritpreise an deutschen Tankstellen sind im Vergleich zu den vergangenen Wochen erneut deutlich gestiegen. Die aktuelle wöchentliche Auswertung des ADAC zeigt, dass Super E10 im bundesweiten Mittel um 4,1 Cent teurer ist als in der Vorwoche. Ein Liter kostet aktuell 2,300 Euro und hat damit ein neuerliches Allzeithoch erreicht. Auch in diesem Wochenvergleich fällt der Preisanstieg für Diesel sogar noch deutlicher aus. Für einen Liter müssen Autofahrer 10,1 Cent mehr bezahlen als vor einer Woche. Ein Liter Diesel kostet damit im bundesweiten Durchschnitt derzeit 2,422 Euro und liegt damit knapp unter dem Allzeithoch aus dem April 2026.

Die weiter steigenden Spritpreise hängen auch mit dem höheren Ölpreis zusammen. Aktuell kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent knapp 110 US-Dollar. Nach Ansicht des ADAC rechtfertigen der erneute Anstieg des Ölpreises sowie der Euro-Dollar-Wechselkurs das aktuelle Preisniveau an den Zapfsäulen jedoch nur teilweise.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Super E10: Der deutschlandweite Tagesdurchschnittspreis erreichte vier Tage nacheinander neue Höchststände, obwohl der Rohölpreis deutlich unter früheren Spitzenwerten liegt. Ende April kostete ein Barrel Brent ebenfalls rund 110 US-Dollar, Super E10 lag damals jedoch nur bei etwa 2,10 Euro je Liter. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist diese Entwicklung nur schwer nachvollziehbar. Aus Sicht des ADAC besteht daher insbesondere auf Raffinerie- und Großhandelsebene weiterer Erklärungsbedarf. Notwendig ist mehr Transparenz bei der Preisbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, möglichst kurz vor 12 Uhr zu tanken. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf in der Regel am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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Quelle: ots