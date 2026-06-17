Allied Foresight Conference 2026 in Berlin – Heute den Kampf von morgen denken – internationale NATO-Konferenz zu den Herausforderungen der Zukunft

Berlin (ots) –

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, zunehmende geopolitische Spannungen, technologische Disruptionen und die wachsende Bedeutung hybrider Bedrohungen verändern das sicherheitspolitische Umfeld grundlegend. Zugleich verkürzen sich Innovationszyklen und erhöhen die Anforderungen an die strategische Handlungsfähigkeit von Staaten und Bündnissen.

Vor diesem Hintergrund findet vom 23. bis 25. Juni 2026 in Berlin die Allied Foresight Conference (AFC) 2026 des NATO Allied Command Transformation statt. Die internationale Konferenz bringt Expertinnen und Experten aus Streitkräften, Ministerien, internationalen Organisationen, Industrie und Wis-senschaft zusammen, um langfristige Entwicklungen und mögliche Zukunfts-szenarien für Sicherheit und Verteidigung zu analysieren und zu diskutieren.

Eröffnet wird die AFC von dem Deputy Supreme Allied Commander Trans-formation (DSACT), General Aurelio Colagrande (ITA), sowie dem stellvertretenden Amtschef des Planungsamtes der Bundeswehr, Erster Direktor Planungsamt Matthias Damm. Als Impulsgeber wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, eine Keynote zu den grundlegen-den strategischen Herausforderungen halten.

Das Planungsamt der Bundeswehr lädt Vertreterinnen und Vertreter der Me-dien herzlich zur Berichterstattung ein.

Termin: 23. Juni 2026, 8:00 Uhr Eintreffen

Ort: Humboldt-Carré, Behrenstraße 42, 10117 Berlin

Hintergrund

Die Allied Foresight Conference ist ein Forum für den internationalen Austausch über strategische Zukunftsfragen. Ziel der Veranstaltung ist es, Perspektiven aus Militär, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzuführen und den Blick über aktuelle Krisen hinaus auf sicherheitspolitische Herausforderungen und die Verteidigungsfähigkeit aller NATO-Staaten für die kommenden Jahrzehnte zu richten. Zur Konferenz werden hochrangige nationale und internationale Gäste erwartet.

In diesem Jahr wird die AFC 2026 neben den hochrangigen Impulsbeiträgen des Konferenzformats durch einen Expertenworkshop ergänzt.

Akkreditierung

Eine vorherige Akkreditierung ist erforderlich. Bitte melden Sie sich bis zum 21.06.2026, 12:00 Uhr, unter Angabe von Namen, Medium, Funktion und Personalausweis-Nummer an [email protected]

Eine Nachakkreditierung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, ein späterer Zugang zur Veranstaltung kann nicht ermöglicht werden.

Der Presseterminhinweis ist in englischer Sprache als .pdf im Anhang verfügbar (ENGLISH VERSION see attachment).

Pressekontakt:

Leiter der Informationsarbeit

Planungsamt der Bundeswehr

Oberspreestr. 61 l

12439 Berlin

+49 (0)30 6794-1913

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Quelle: ots