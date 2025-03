Allein investieren? Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei über einen der häufigsten Fehler, den Frauen an der Börse machen – und der sie teuer zu stehen kommt

Pattensen (ots) –

Investieren muss nicht kompliziert sein – vor allem nicht, wenn man es gemeinsam tut. Emilia Bolda, Finanzexpertin und Gründerin von „Investiere.Dich.Frei“, unterstützt Frauen dabei, ihre Finanzen selbstbewusst in die Hand zu nehmen. Mit ihrem Coaching-Programm und einer starken Community lernen sie, kluge Investment-Entscheidungen zu treffen und langfristig Vermögen aufzubauen. Warum ein regelmäßiger Community-Austausch für die Teilnehmerinnen so wichtig ist und wie er sich auf den Erfolg auswirkt, erfahren Sie hier.

Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon – doch allzu oft starten Frauen voller Motivation und verlieren nach den ersten Hürden den Anschluss. Der anfänglichen Begeisterung folgt Unsicherheit: Ist mein Depot gut aufgestellt? Mache ich genug? Sollte ich umschichten? Es fehlt das Feedback, die Bestätigung – und so wird das Investieren für viele Frauen eine einsame Angelegenheit. Dabei zeigt die Erfahrung: Wer sich regelmäßig mit Gleichgesinnten austauscht, bleibt am Ball. Ob beim Stammtisch, im Gruppen-Chat oder durch Check-ins beim Coach – Frauen, die sich vernetzen, investieren konsequenter, sicherer und mit mehr Freude. „Die größte Gefahr für Investorinnen ist nicht der Marktcrash, sondern das Alleinsein“, bringt Finanzexpertin Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei auf den Punkt. „Wer sich isoliert, wird verlieren – und zwar nicht nur Geld, sondern auch die Motivation, am Ball zu bleiben.“

„Wissen wächst, wenn man es teilt. In der richtigen Community lernen Frauen nicht nur zu investieren – sie lernen, sich selbst zu vertrauen“, erklärt Emilia Bolda. Und genau hier setzt die Expertin an: Mit ihrem Coaching-Programm Investiere.Dich.Frei gibt sie Frauen das nötige Rüstzeug an die Hand, um sorgenfrei und selbstbewusst zu investieren. Ihr Fokus liegt auf Einzelaktien – denn mit der richtigen Strategie lassen sich nicht nur Risiken minimieren, sondern auch echte Vermögen aufbauen. „Ein diverses Portfolio bedeutet nicht nur Sicherheit, sondern auch langfristige Profitabilität“, erklärt sie. Doch auch wer lieber mit ETFs starten möchte, findet in ihrer Expertise den perfekten Einstieg: Ihr eigens entwickelter Online-Kurs für ETFs führt Schritt für Schritt durch die Welt der passiven Investments. Und das beste: Ihre Teilnehmerinnen sind nicht auf sich allein gestellt – Emilia Bolda hat mit ihnen eine Community geschaffen, die sich gegenseitig begleitet und unterstützt. Weshalb dieser Austausch maßgeblich zum Erfolg ihrer Teilnehmerinnen beiträgt, erklärt die Expertin im Folgenden.

1. Grund: Niemand fühlt sich allein

Viele Frauen fühlen sich mit ihren finanziellen Fragen allein – doch in einer starken Community ändert sich das. Plötzlich gibt es einen Raum, in dem sie sich austauschen, Unsicherheiten abbauen und voneinander lernen können. Wer Fragen stellt, bekommt Antworten. Wer Erfolge teilt, inspiriert andere. Und wer mal zweifelt, wird von der Gruppe wieder auf Kurs gebracht.

2. Grund: Die Motivation steigt

Investieren ist keine einmalige Tätigkeit, sondern ein fortlaufender Prozess. Ohne Austausch schleichen sich jedoch schnell Zweifel ein, sodass viele die Lust verlieren, sich langfristig mit dem Thema zu beschäftigen. In der „Investiere.Dich.Frei“-Community passiert das nicht – hier pushen sich Frauen gegenseitig, feiern Erfolge und bleiben motiviert.

Regelmäßige Stammtische und Austauschgruppen sorgen dafür, dass alle am Ball bleiben: Die Teilnehmerinnen teilen ihre Erfahrungen, holen sich Rat und lernen voneinander. Dieser kontinuierliche Austausch schafft Verbindlichkeit – wer sich regelmäßig mit Investments beschäftigt, bleibt langfristig engagiert und entwickelt ein immer besseres Gespür für den Markt. Viele empfinden besonders die Erfolgsgeschichten als echte Motivations-Booster. Denn eins ist klar: Wenn eine Teilnehmerin stolz ihr erstes Investment teilt oder berichtet, wie ihr Depot wächst, inspiriert das andere, ebenfalls alles zu geben.

3. Grund: Probleme und Unsicherheiten werden gelöst

Viele Frauen haben Angst, etwas falsch zu machen – sei es die Wahl der richtigen Aktie, die Unsicherheit bei fallenden Kursen oder die Frage, wann und wie man überhaupt starten sollte. Diese Zweifel führen oft dazu, dass sie gar nicht erst ins Handeln kommen. Doch genau hier hilft der Gruppen-Spirit: Wer sich regelmäßig austauscht, merkt schnell, dass Unsicherheiten normal sind – und dass es für jedes Problem eine Lösung gibt.

Der offene Austausch in der Community nimmt die Angst vor Fehlern. Teilnehmerinnen berichten von ihren eigenen Herausforderungen, teilen Lösungswege und unterstützen sich gegenseitig. So wird aus Unsicherheit Mut – und aus Mut werden echte Fortschritte. Wer sieht, dass andere Frauen ähnliche Hürden gemeistert haben, traut sich eher, selbst aktiv zu werden.

4. Grund: Das Selbstvertrauen wird gestärkt

Viele Frauen fühlen sich gerade am Anfang sehr unsicher in ihrer Entscheidungsfindung – doch je mehr sie sich mit anderen Investorinnen austauschen, desto größer wird ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In der Community erleben sie, dass sie nicht allein sind und dass auch andere mit den gleichen Zweifeln gestartet sind.

Durch regelmäßige Diskussionen, gemeinsame Analysen und den Austausch über Strategien wächst das Wissen – und mit dem Wissen steigt die Sicherheit. Viele Frauen berichten, dass sie durch die Gruppe mutiger geworden sind, Entscheidungen schneller treffen und sich nicht mehr von Unsicherheiten lähmen lassen. Die Community bietet Rückhalt und gibt den letzten Schubser, wenn es darum geht, endlich zu handeln.

5. Grund: Strategien werden gemeinsam entwickelt und reflektiert

Theorie ist gut, aber echte Erfolge entstehen erst in der Praxis. Vielen Frauen fällt es jedoch gerade zu Beginn schwer, eine klare Investmentstrategie zu entwickeln und konsequent umzusetzen. In der Community wird genau dieser Prozess erleichtert: Gemeinsam tauschen sich die Frauen über Anlagestrategien aus, lernen voneinander und finden heraus, was für sie persönlich am besten funktioniert.

Ob es um die Auswahl der richtigen Aktien, den Aufbau eines diversifizierten Portfolios oder den optimalen Einstiegszeitpunkt geht – durch den regelmäßigen Austausch können Strategien verfeinert und an die eigenen Ziele angepasst werden. Die Gruppe gibt ehrliches Feedback, zeigt neue Perspektiven auf und hilft dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen. Besonders wertvoll ist auch die Reflexion der Fortschritte: Indem die Teilnehmerinnen ihre Investments gemeinsam besprechen und aus Erfolgen wie auch aus Rückschlägen lernen, wird die Strategie mit der Zeit immer besser.

6. Grund: Frauen unterstützen sich gegenseitig

Investieren ist mehr als nur Zahlen und Strategien – es ist ein Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Doch viele Frauen fühlen sich auf diesem Weg allein, da das Thema Finanzen oft von Männern dominiert wird. In der Community ändert sich das: Hier geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um gegenseitiges Empowerment und Unterstützung.

Frauen bestärken sich gegenseitig, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, mutige Entscheidungen zu treffen und sich nicht von Unsicherheiten ausbremsen zu lassen. Der Austausch zeigt: Niemand muss diesen Weg allein gehen. Wenn die Teilnehmerinnen sich gegenseitig stärken, wachsen sie nicht nur finanziell, sondern auch persönlich. Somit wird das Investieren nicht mehr als Hürde gesehen, sondern als gemeinsamer Weg zu mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Wohlstand.

Roxys Weg: Mit der „Investiere.Dich.Frei“-Community zur finanziellen Unabhängigkeit

Für die Teilnehmerinnen von Emilia Boldas Coaching ist der Community-Austausch nicht mehr wegzudenken. Eine von ihnen, die besonders von dieser Unterstützung profitiert hat, ist Roxy, die sich heute finanziell abgesichert und völlig angstfrei auf ihre Zukunft freut. Damals sah die Welt für sie jedoch noch ganz anders aus – denn als Roxy sich das erste Mal mit der Börse beschäftigte, war sie voller Zweifel. Fachbegriffe wie „Long“ und „Short“ klangen für sie völlig fremd, und ihre negativen Glaubenssätze hielten sie davon ab, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als sie dann einen ersten Versuch wagte, sich über ein Trading-Seminar Wissen anzueignen, brachte dieses nicht den erhofften Durchbruch – im Gegenteil: Sie verlor Geld und ihre Unsicherheiten verstärkten sich. Enttäuscht wollte sie das Thema Börse endgültig abhaken.

Doch dann fand sie den Weg zu Emilia Bolda – und das veränderte für sie alles. Statt sich allein durch komplizierte Inhalte zu kämpfen, war sie nun umgeben von Frauen, die das gleiche Ziel hatten: finanzielle Unabhängigkeit. Das Coaching mit Emilia Bolda, der regelmäßige Austausch, die Unterstützung der anderen und das offene Teilen von Erfolgen halfen ihr, am Ball zu bleiben. „In der Community konnte ich ungeniert Fragen stellen, Unsicherheiten abbauen und erleben, dass jede noch so kleine Erfolgsgeschichte gefeiert wird – es ist einfach ein tolles Gefühl, diese Unterstützung zu erfahren“, erklärt die Teilnehmerin.

Für Roxy war die Gruppe mehr als nur eine Informationsquelle – sie war auch ein echter Motivations-Booster. „Ich habe nicht nur gelernt, wie Investieren funktioniert, sondern auch, dass ich es wirklich selbst schaffen kann“, berichtet sie. Ihr Selbstbewusstsein wuchs mit jeder neuen Erkenntnis – und schon nach wenigen Wochen erzielte sie angstfrei und selbstsicher die ersten Erfolge. Heute ist sie überzeugt: Ohne die Unterstützung von Emilia Bolda und den Zusammenhalt der „Investiere.Dich.Frei“-Community wäre sie nicht dort, wo sie jetzt ist – auf einem sicheren Weg zu einer finanziell unabhängigen Zukunft.

