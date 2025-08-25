Alice Weidel: Merz‘ „Herbst der Reformen“ ist eine leere Durchhalteparole

Berlin (ots) –

Zur Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, einen „Herbst der Reformen“ einzuleiten, erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel:

„Die Durchhalteparole vom ‚Herbst der Reformen‘ ist der nächste vergebliche Versuch des Friedrich Merz, politisches Scheitern mit leeren Schlagworten zu kaschieren und so einen Stimmungsaufschwung herbeizureden. Die schwarz-rote Zwangsehe ist handlungsunfähig: Die SPD treibt Steuererhöhungen voran, die Union bricht ihre Entlastungsversprechen. Gemeinsam blockieren sie jede echte Reform.

Mit seiner selbstgezimmerten Brandmauer hat Merz die Union ans linke Lager gekettet. Genüsslich hat Linkspartei-Chefin Schwerdtner Merz soeben im Sommerinterview den Preis seiner Kanzlerschaft vorgelesen und ihm die Regeln der ,Brandmauer-Demokratie‘ diktiert.

So sieht kein Aufbruch aus, sondern das Endstadium einer Politik, die sich von der Realität und den wahren Problemen abgekoppelt hat. Echte Reformen im Interesse Deutschlands und seiner Bürger gibt es nur mit der AfD in der Regierung.“

Pressekontakt:

Alternative für Deutschland

BundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 Berlin

Telefon: 030 – 220 23 710

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots