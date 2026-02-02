ACV startet neuen EnBW-Ladetarif für Mitglieder

Köln (ots) –

ACV Mitglieder laden für 46 Cent pro kWh im größten Schnellladenetz Deutschlands

Der ACV Automobil-Club Verkehr stärkt sein Angebot für E-Autofahrer: Ab sofort können ACV Mitglieder vom neuen „ACV Ladetarif“ profitieren, der in Kooperation mit dem Energieunternehmen EnBW entwickelt wurde. Der Tarif ermöglicht das Laden zu besonders attraktiven Konditionen im größten Schnellladenetz Deutschlands sowie im europaweiten EnBW HyperNetz.

„Mit dem neuen ACV Ladetarif bieten wir unseren Mitgliedern einen echten Mehrwert“, sagt Holger Küster, Geschäftsführer des ACV. „Sie erhalten Zugang zu einem der größten und zuverlässigsten Ladenetze Europas – zu attraktiven und transparenten Preisen. Damit schaffen wir Sicherheit, Planbarkeit und Komfort beim Laden von Elektroautos. Genau das, was unsere Mitglieder von einem starken Mobilitätspartner erwarten.“

Der ACV Ladetarif kann ab sofort über die ACV App beantragt und anschließend in der EnBW mobility+ App gebucht werden. Optional können Mitglieder zusätzlich eine kostenlose ACV Ladekarte bestellen. Wer bis zum 2. Mai 2026 abschließt, erhält außerdem ein Ladeguthaben von 10 Euro.

Attraktive Konditionen für ACV Mitglieder

ACV Mitglieder laden an EnBW-Ladepunkten für 46 Cent pro Kilowattstunde (kWh) bei einer monatlichen Grundgebühr von 3,99 Euro. Neben mehr als 8.000 EnBW-eigenen Schnellladepunkten, unter anderem an Autobahnen, im Handel und im urbanen Raum, steht den Mitgliedern auch das EnBW HyperNetz mit Zugang zu über 900.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern offen.

An Ladepunkten anderer Betreiber liegen die Preise je nach Ladepunkt zwischen 56 und maximal 89 Cent pro kWh. Der jeweils aktuelle Preis ist transparent in der EnBW mobility+ App einsehbar. Im Vergleich zum EnBW mobility+ Ladetarif M sparen ACV Mitglieder zwei Euro in der monatlichen Grundgebühr.

Einfach laden: deutschland- und europaweit

Alle Ladepunkte sind in der EnBW mobility+ App im ACV Club-Design zu finden. Die App bietet unter anderem eine Preisanzeige, zahlreiche Filterfunktionen für Ladepunkte, Navigation zum Standort sowie kontaktloses Bezahlen. Die EnBW betreibt ihre eigenen Schnellladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom und plant, das Netz weiter auszubauen. Bis 2030 sollen deutschlandweit bis zu 20.000 Schnellladepunkte zur Verfügung stehen.

Pressekontakt:

Philipp Mathey

Pressesprecher

An der Wachsfabrik 5

50996 Köln

Telefon: +49 2236 94 98 104

E-Mail: [email protected]

www.acv.de

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots