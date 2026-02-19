XTB laut Brokerumfrage beste Wahl für aktive Trader

Berlin (ots) –

Laut der alljährlichen Kundenumfrage des Deutschen Kundeninstituts (DKI) ist XTB der „beste CFD-Broker 2026“ in Deutschland. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, sagt sie doch aus, dass wir die beste Wahl für aktive Trader und Daytrader sind“, erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des Online-Brokers. Aktive Trader handeln oft mehrmals am Tag, halten eine Position manchmal nur Minuten oder Stunden und wollen sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse an der Börse setzen können. Mit CFDs finden sie ein Hebelprodukt, das diese Eigenschaften auf sich vereint. Anders als Aktien oder ETFs, die üblicherweise über Monate, Jahre und Jahrzehnte gehalten werden, sind CFDs konzipiert für das schnelle und aktive Reagieren an den Finanzmärkten.

Der Wettbewerb für CFD-Handel in Deutschland ist enorm groß, manche Marktbeobachter sprechen vom wettbewerbsintensivsten Markt in Europa. Deshalb ermitteln unabhängige Quellen jährlich in breiten Kundenumfragen, welcher Broker von der Qualität, den Kosten, dem Service und den technischen Möglichkeiten am meisten Zuspruch findet.

Seit mehr als 10 Jahren ermittelt das Deutsches Kundeninstitut, kurz DKI, zum Jahresanfang die besten Broker aus der Kategorie CFD, die vor allem aktivere Anleger und Trader nutzen. In der aktuellen Ausgabe wurde XTB mit der höchsten Punktezahl aller verglichenen Broker bewertet.

„Gerade das noch junge Jahr 2026 hat gezeigt, wie schnell es bei einzelnen Aktien, Indizes oder Rohstoffen wie Gold hoch- und runtergehen kann an den Börsen“, erläutert Jens Chrzanowski. „Diese sich schnell bewegenden Märkte – Börsianer sprechen von einer hohen Volatilität – lieben und suchen aktive Trader. Mit CFDs kann, anders als bei Aktien oder ETFs, auch auf fallende Kurse gesetzt werden, und dank des eingebauten Hebeleffekts bei CFDs werden die Handelsergebnisse multipliziert.“

Neben Optionsscheinen und Hebelzertifikaten sind CFDs in Deutschland als Instrument für besonders flexibel handelnde Anleger seit mehreren Jahrzehnten etabliert. Anders als für Zertifikate oder Optionsscheine gibt es aber bei CFDs speziell auf diesen Bereich ausgerichtete Broker. Hier stellt der Broker die Liquidität, die (meist) kostenlose Handelsplattform für professionellen Handel und ermöglicht aktives Trading.

„Gut 20 Broker sind in Deutschland im Bereich CFDs aktiv“, sagt Chrzanowski weiter. „Zuverlässigkeit, stabile Technik, guter Kundenservice und natürlich günstige Preise unterscheiden sich von Broker zu Broker. Dass XTB in diesem starken Wettbewerbsumfeld nach 2025 auch 2026 so gut von der Kundschaft bewertet wurde, freut mein Team und mich besonders.“

Aktive Trader managen die Risiken an den Märkten

Hohen Chancen stehen bei CFDs ebenso große Risiken gegenüber. Mittels CFD kann der aktive Trader nur in wenigen Augenblicken zweistellige prozentuale Gewinne erzielen. Sollte der Markt aber entgegen der Annahme und der Position des Traders laufen, sind ebensolche Verluste möglich. „Aktives Trading bedeutet, dynamisch zu handeln und auch schnell zu reagieren an der Börse“, so Chrzanowski. „Positionen abzusichern mit Stopp Loss, beide Richtungen der Börse für den Handel einzuplanen – steigende und fallende Kurse – und die Risiken zu managen sind das A und O für erfolgreiche, aktive Trader.“

So wurden die Kriterien vom DKI in der Kundenzufriedenheitsumfrage gewichtet:

– Handel: 40 %

– Service: 30 %

– Handelsplattform: 15 %

– Gesamtzufriedenheit: 10 %

– Mobile Trading App: 5 %

Disclaimer

CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.

Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil „Sehr gut“ für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 13 Büros weltweit – darunter einer Niederlassung in Berlin – beschäftigt XTB mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

