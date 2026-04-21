Global Portfolio One durchbricht die Milliarden-Marke

Walldorf (ots) –

Wie die Geschäftsführung der Index Consulting GmbH mitteilte, hat der Investmentfonds Global Portfolio One die Marke von einer Milliarde Euro Anlagevolumen überschritten. Damit zählt der Ende 2019 aufgelegte Fonds zu den erfolgreichsten bankenunabhängigen Fondskonzepten im deutschsprachigen Raum. Seit Auflage erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von rund 76,4 Prozent (Stand: 17. April 2026, frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung).

Mathematiker Dr. Andreas Beck: „Turbulente Zeiten erfordern robuste Anlagestrategien. Der Erfolg des GPO bei professionellen und informierten Privatanlegern bestätigt unseren Ansatz: Breite Streuung über Aktien und Anleihen, antizyklische Steuerung, umfassende Transparenz und niedrige Kosten.“

Nicolas Kocher, Geschäftsführer der Index Consulting GmbH: „Eine Milliarde Euro Fondsvolumen, ganz ohne eigenen Bankvertrieb. Das zeigt: Anleger wollen eine transparente, wissenschaftlich fundierte und kostengünstige Anlagelösung. Das Global Portfolio One hat sich als echte All-in-One-Lösung für Selbstentscheider etabliert, die ihr Vermögen langfristig und strukturiert anlegen wollen.“

Das Global Portfolio One wurde von der Index Capital GmbH entwickelt und von der Liechtensteinischen Landesbank Invest KAG (Österreich) umgesetzt. Der Fonds investiert als All-Cap-Portfolio breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt – in über 8.800 Unternehmen inklusive kleiner und mittlerer Unternehmen. Eine Besonderheit ist die gleichwertindexierte Regionengewichtung, die neben der Marktkapitalisierung auch Unternehmensgewinne und -bewertungen berücksichtigt und so Klumpenrisiken einzelner Länder systematisch reduziert.

In normalen Marktphasen hält der Fonds eine Investitionsreserve von rund 20 Prozent in sicheren Anleihen, darunter Schweizer Staatsanleihen. In Phasen besonders hoher Eigenkapitalkosten – also in Krisen – kann die Aktienquote auf bis zu 100 Prozent erhöht werden, um antizyklisch Rendite für die Anleger zu erzielen. Dieses zeitsensitive Risikomanagement unterscheidet das Global Portfolio One von klassischen Mischfonds und reinen Aktien-ETFs.

Ausgabeaufschläge, erfolgsabhängige Gebühren oder Rücknahmeabschläge fallen nicht an. Es gibt keine Mindest- oder Maximaleinlage. Der Fonds ist über zahlreiche Partnerbanken und nahezu alle Onlinebroker erwerbbar.

Weitere Informationen zum Global Portfolio One finden Sie unter:

https://www.globalportfolio-one.com

Pressekontakt:

Index Consulting GmbH, Lara Wolf

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://www.globalportfolio-one.com

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Quelle: ots