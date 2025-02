Wissenschaft trifft Lifestyle: Wellbe® Kollagen als vielseitige Zutat

Stellen Sie sich einen blühenden Garten vor. Jedes Blatt, jede einzelne Blüte strahlt vor Vitalität, doch mit der Zeit verliert der Boden an Nährstoffen. Das Blattwerk büßt die Farbe ein, die Blüten verwelken – bis der Garten nur noch ein Schatten seiner selbst ist. So verhält es sich mit unserem Körper, dessen Kollagenproduktion sich im Laufe des Lebens verändern kann. Kollagen ist ein wichtiger Baustein unserer Haut, unserer Gelenke und unserer Vitalität. Doch wie in einem Garten, der Pflege braucht, muss auch unser Körper umsorgt werden, da die dortige Herstellung von Kollagen mit den Jahren stetig abnimmt.

Wer diese Entwicklung unberücksichtigt lässt, sieht mit der Zeit zwangsläufig den Folgen entgegen: Feine Linien der Haut werden zu Falten, Gelenke fühlen sich steifer an und das Wohlbefinden scheint sich in Zeitlupe zu verabschieden. Viele Verbraucher:innen versuchen als dann, diesen Prozess mit Cremes oder umständlichen Lifestyle-Anpassungen aufzuhalten.

Doch Wohlbefinden beginnt oft mit kleinen Dingen – wie einer bewussten Ergänzung in Ihrem morgendlichen Heißgetränk oder Smoothie.

Genau hier setzt Wellbe® an, wohl wissend, dass eine ausgewogene Ernährung für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt.

Die Wissenschaft hinter Wellbe® Kollagen

Bei allem Hype rund um das Thema Kollagen handelt es sich wissenschaftlich gesehen um wichtige Strukturproteine, die für den gesamten Organismus unverzichtbar sind. Vielfach ist unbekannt, dass Kollagen in unterschiedliche Typen aufgeteilt wird, die alle ihren jeweils einzigartigen Beitrag zum eigenen Wohlbefinden leisten.

Wellbe® kombiniert mit der innovativen Rejuva-Formel bioverfügbares Kollagen der Typen I, II und III – eine exklusive Mischung, für eine vielseitige Ergänzung Ihrer Ernährung:

– Typ I ist ein weit verbreitetes Strukturprotein in Haut und Nägeln.

– Typ II ist ein natürlicher Bestandteil des Gelenkknorpels.

– Typ III ist ein Bestandteil des Bindegewebes und in elastischen Strukturen des Körpers enthalten.

Als Ergänzung hierzu sind Vitamin C und Zink in der Formel angereichert, wobei Vitamin C die körpereigene Kollagenbildung für eine normale Funktion von Haut, Knorpeln und Knochen unterstützt. Zink trägt zusätzlich zur Erhaltung dieser Funktion bei. Die Rezeptur enthält darüber hinaus Hyaluronsäure und MSM, eine organische Schwefelverbindung, die in vielen Geweben vorkommt.

Wissenswertes zu MSM:

MSM ist eine organische Schwefelverbindung, die natürlicherweise in verschiedensten Strukturen innerhalb des menschlichen Körpers vorkommt. Fälschlicherweise wird bei dem Ausdruck Schwefel immer an ein negatives Element gedacht, aber tatsächlich sind die Schwefelanteile im menschlichen Körper oftmals höher als die von Magnesium und Eisen. Allein zur Ausbildung wichtiger Proteine, aber auch zur Stabilisierung von Nägeln und Haaren, wird Schwefel benötigt.

Kollagen trifft Lifestyle: So einfach ist es

Ein bewusster Lebensstil sollte niemals kompliziert sein. Ab jetzt können Sie Ihre Smoothie-Bowl nicht mehr nur mit frischen Beeren, sondern auch mit einer bewussten Ergänzung erweitern. Auch das erste Getränk zum Start in den neuen Tag eignet sich bestens, um Ihre tägliche Dosis zu genießen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Die Vielseitigkeit von Wellbe® Kollagen macht es möglich, dass Sie es so integrieren können, wie es Ihnen gefällt. Ob in Porridge, Müsli, Tee, Pancakes oder Suppen – die Anwendung passt sich Ihrem Lebensstil an!

„Unsere Produkte vereinen Wissenschaft und Lifestyle, um Ihren Alltag bewusster und vielseitiger zu machen.“

Durch seine anpassungsfähige Zusammensetzung lässt sich das Kollagen mit unzähligen Speisen und Getränken kombinieren. Dank der einfachen Dosierbarkeit wird die tägliche Einnahme zum Kinderspiel! Egal, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – Wellbe® fügt sich unkompliziert in jeden Lebensstil ein.

Besonders praktisch dabei: Die 50-Tage-Dosierung und die damit verbundene Schonung der Umwelt und Ihres Geldbeutels.

Probieren Sie es aus

Ein blühender Garten ist kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter Pflege und Nährstoffzufuhr. Und so profitiert auch Ihr Körper von einer bewussten Pflege und Ernährung. Wellbe® Kollagen bietet eine vielseitige Ergänzung für Ihren Alltag.

„Lassen Sie sich inspirieren – mit Wellbe® Kollagen für einen ausgewogenen Lifestyle.“

Jetzt ausprobieren und Teil der Community werden.

