DINE & DANCE – Anlässlich der Berlinale lud Bvlgari gemeinsam mit Constantin Film zu Dine & Dance ins legendäre Grill Royal

Berlin (ots) –

Bvlgari Geschäftsführer Bart de Boever, die Constantin Film – Vorstände Oliver Berben (CEO) und Martin Bachmann sowie CMO Torsten Koch begrüßten das Who-is-Who des deutschen Films – Bvlgari Markenbotschafterin Emilia Schüle, Iris Berben, Lisa-Marie Koroll, Harriet Herbig-Matten, Alicia von Rittberg, Aaron Altaras, Philip Froissant, Clemens Schick und viele weitere – zu einer glamourösen Dinner-Party.

Das Event feierte den Film und das ikonische Design der Serpenti Schmucklinie, die momentan vom Jahr der Schlange im chinesischen Tierkreiszeichen inspiriert ist.

Serpenti Infinito

Seit fast acht Jahrzehnten entwickelt sich die Serpenti-Kollektion ständig weiter. Ein Wandel, der mit der Einführung neuer Schmuck-, Uhren- und Accessoire-Kreationen in diesem Jahr fortgesetzt wird. Bvlgari ist Serpenti und Serpenti ist Bvlgari: eine untrennbare Verbindung, die durch ein gemeinsames Erbe der Verwandlung und magnetischen Anziehungskraft verbunden ist. Auf dieser Reise der unbegrenzten Neuerfindung lädt Serpenti Infinito dazu ein, ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten zu erleben. Hier nimmt das Symbol der Unendlichkeit – eine Acht, die weder Anfang noch Ende hat – durch die unendliche Kombination und Entwicklung von Materialien, Designs, Farben, Veredelungen und Texturen, die die Bvlgari-Schlange für immer mit der Natur verflechten, immer wieder neue Formen an.

Bvlgari und der Film

Untrennbar mit dem Film verbunden, spielte Bvlgari seit Mitte der 1930er Jahre in unzähligen Filmen eine Rolle und strahlte auf den roten Teppichen bei den Oscars, Golden Globes und den Fimfestivals in Cannes und Venedig. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Zendaya und Anne Hathaway sind nur einige Namen, die die roten Teppiche in Kreationen von Bvlgari zum glitzern brachten.

Auch in Berlin funkelten die Preziosen des italienischen Juwelierhauses wieder mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. Das Konzept des Abends, Serpenti Infinito, legte ein besonderes Augenmerk auf das zeitlose Design der Schmuckikone Bvlgaris.

ÜBER BVLGARI:

Als Teil der LVMH Gruppe wurde Bvlgari 1884 im Herzen Roms gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte machte sich die Marke dank ihrer exquisiten Handwerkskunst, visionären Designs und einzigartigen Farbkombinationen weltweit einen Ruf als einzigartiges römisches Schmuckhaus und Ikone der italienischen Lebenskunst. Durch Bvlgaris bahnbrechende Vision, die seit Gründung der Marke in ihrer DNA verankert ist, hat sich der internationale Erfolg zu einem globalen, facettenreichen Luxusunternehmen entwickelt, dessen Produkte und Dienstleistungen von edlem Schmuck und Uhren zu Accessoires und Düften bis hin zu einem einzigartigen Netzwerk aus eigenen Boutiquen und Hotels an den exklusivsten Orten der Welt reichen.Für eine nachhaltige Zukunft glaubt Bvlgari stark an Innovationen der Gegenwart. Durch seine vielseitigen philanthropischen Partnerschaften und sein Engagement im Bereich der Corporate Social Responsability arbeitet Bulgari stets daran, etwas zurückzugeben – an die Natur und die Gesellschaft.

Auszug aus der Gästeliste

Bart de Boever, Managing Director Bvlgari Northern Europe

Oliver Berben, CEO Constantin Film

Martin Bachmann, Vorstand Constantin Film

Torsten Koch, CMO Constantin Film

Emilia Schüle, Bvlgari Brand Ambassador

Iris Berben

Lisa-Marie Koroll

Harriet Herbig-Matten

Heike Makatsch

Elyas und Jessica M’Barek

Aaron und Leo Altaras

Philip Froissant

Nikolai Kinski

Clemens Schick

Alicia von Rittberg

Frederic Balonier

Tim Oliver Schulz

Jeanne Goursaud

Stefanie Giesinger

Verena Altenberger

Fahri Yardim

David Dietl

Gizem Emre

Mina Tander

Aylin Tezel

Anna Maria Mühe

Tijan Njie

Sabin Tambrea

Benny O’Arthur

Bibiana Beglau

Uwe Ochsenknecht

Xenia Adonts

Karolina Spakowski

Jihoon Kim

Tim Schaecker

Pressekontakt:

Michaela Hartig

[email protected]

Original-Content von: Bulgari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots