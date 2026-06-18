Wie weiter auf dem Weg zu Parität in den Parlamenten? / Fachveranstaltung anlässlich des 2. bundesweiten Aktionstages #ParitätJetzt

Berlin (ots) –

24. Juni 2026, 14:15 Uhr bis 16:30 Uhr

Bundesstiftung Gleichstellung, Karl-Liebknecht-Str. 34, 10178 Berlin

Das Grundgesetz schreibt die Gleichberechtigung von Frauen und Männern fest und verpflichtet den Staat, bestehende Benachteiligungen für Frauen abzubauen. Trotzdem herrscht in vielen Bereichen noch keine tatsächliche Gleichstellung: Im Bundestag sind aktuell nur 32,4 % der Abgeordneten weiblich und auch auf Landes- und Kommunalebene liegt der Frauenanteil knapp unter einem Drittel. Anlässlich des 2. bundesweiten Aktionstages der Initiative #ParitätJetzt laden der Verein Parité in den Parlamenten und die Bundesstiftung Gleichstellung zu einer gemeinsamen Fachveranstaltung ein, die Wege zu einer geschlechtergerechten Repräsentation aufzeigt.

Programm:

14:15 Uhr Begrüßung

Lisi Maier, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung

Christa Weigl-Schneider, Präsidentin Verein Parité in den Parlamenten e. V.

14:25 Uhr Grußwort

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Stiftungsratsvorsitzende der Bundesstiftung Gleichstellung

14:35 Uhr Eröffnungsvortrag: Jetzt erst (mit) Recht – Parität!

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Bundesverfassungsrichterin a. D.

14:55 Uhr Podiumsdiskussion: Wie weiter auf dem Weg zu Parität in den Parlamenten?

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Bundesverfassungsrichterin a. D.

Stephan-Andreas Casdorff, Der Tagesspiegel (Editor at Large)

Wolfgang Dahler, Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Stiftungsrat der Bundesstiftung Gleichstellung

Elke Hannack, Stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende

Dr. Beate von Miquel, Vorsitzende Deutscher Frauenrat und Vorsitzende des Stiftungsbeirats der Bundesstiftung Gleichstellung

Carmen Wegge, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Bundesstiftung Gleichstellung

Moderation: Shelly Kupferberg, Autorin und Journalistin

16:15 Uhr Künstlerische Intervention

Jessy James La Fleur, Künstlerin und Aktivistin

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/offenes-haus-kalender/veranstaltung-im-rahmen-des-2-bundesweiten-aktionstags-paritaetjetzt/).

Wir bitten um eine vorherige Akkreditierung unter [email protected] bis Dienstag, 23. Juni. Bei Rückfragen oder Interviewwünschen sprechen Sie uns gern an.

Die von Prof. Dr. Rita Süssmuth ins Leben gerufene zivilgesellschaftliche Initiative #ParitätJetzt fordert mit ihrem 2. bundesweiten Aktionstag und einer Petition: Keine halbe Demokratie: 50% Frauen im Bundestag! ParitätJetzt! Am 24. Juni finden bundesweit Aktionen zum Thema statt. Weitere Informationen zur Initiative, zum Aktionstag und zur Petition finden sich unter paritaetjetzt.de.

Über die Bundesstiftung Gleichstellung

Die Bundesstiftung Gleichstellung stärkt und fördert als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungsarbeit und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie ist darüber hinaus ein „Offenes Haus für Gleichstellung“, in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können.

Pressekontakt:

Bundesstiftung Gleichstellung

Presse, Kommunikation und Veranstaltungen

Karl-Liebknecht-Str. 34

10178 Berlin

Tel.: +49 30 994 0570-24

Mail: [email protected]

www.bundesstiftung-gleichstellung.deAnsprechpartnerin für die Initiative #ParitätJetzt beim Verein Parité in den Parlamenten:

Dr. Nora Langenbacher

[email protected]

Tel.: +49 15567142639

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Quelle: ots