Wenn Einheimische Türen öffnen / Von Kenia über den Oman bis Lissabon: FYNE Travel zeigt, wie Local Guides besondere Zugänge schaffen und Luxusreisen um persönliche Begegnungen bereichern

Frankfurt am Main (ots) –

Wo andere nur Sand sehen, erkennt Abdullah einen Weg. Der Omaner (https://fyne-travel.de/luxusreise-oman/) gilt als einer der besten Dünendriver seines Landes, hat Generationen einheimischer Reiseleiter ausgebildet und war Wegbereiter für Selbstfahrer-Expeditionen durch die Rub al-Chali, die größte Sandwüste der Arabischen Halbinsel. Wer mit ihm unterwegs ist, sitzt allerdings nicht auf dem Beifahrersitz: Nach einer ausführlichen Einweisung übernehmen die Reisenden selbst das Steuer ihrer Offroad-Fahrzeuge und folgen Abdullah und seinem Team über rund 1.200 Kilometer von Muscat bis Salalah – über Pisten und Dünen bis tief hinein in die Rub al-Chali, dem „Empty Quarter“.

Begegnungen mit persönlicher Dimension

Es sind Begegnungen wie diese, die einer Reise eine persönliche Dimension geben. Denn häufig bleiben nicht die luxuriösen Hotels am stärksten in Erinnerung, sondern Menschen, Erlebnisse und Abenteuer, die ohne deren Ortskenntnis, Kontakte und Vertrauen kaum möglich wären.

Für FYNE Travel (https://fyne-travel.de), die Luxusreisemarke von Lufthansa City Center (LCC), sind solche persönlichen Zugänge deshalb ein wichtiger Bestandteil hochwertiger Individualreisen. „Local Guides kennen nicht nur Wege, Sehenswürdigkeiten und Geschichten. Sie sind in ihrer Region verwurzelt, mit den Menschen vor Ort verbunden und zeigen ihren Gästen eine Destination aus ihrer eigenen Perspektive“, sagt Wiebke Baum von FYNE by Top Service aus Köln. Dabei gehe es nicht um inszenierte Folklore oder touristische Standardprogramme, sondern um Begegnungen vor Ort.

Mit dem Samburu-Guide durch die Savanne Kenias

Im Norden Kenias (https://fyne-travel.de/luxusreise-kenia/) beginnt dieser persönliche Zugang direkt vor dem Zelt. Das Loisaba Tented Camp by Elewana liegt in der weitläufigen Loisaba Conservancy, die FYNE-Reisende gemeinsam mit Samburu-Guide Raphael erkunden. Er kennt Flora und Fauna ebenso wie die kulturellen und historischen Zusammenhänge der Region.

Ein gemeinsamer Besuch in seinem Dorf gibt Einblicke in Alltag und Traditionen der Gemeinschaft – von Tänzen bis zu den kunstvollen Perlenarbeiten. So bekommt die Safari eine zweite Ebene: Zur Begegnung mit der Tierwelt kommt der Kontakt zu den Menschen, die in dieser Landschaft zu Hause sind und sie seit Jahrhunderten prägen.

Lissabon: Street Art an den Wänden lesen

Dass Local Guides nicht nur dort den Unterschied machen, wo Straßen enden und Wüsten beginnen, zeigt Lissabon (https://fyne-travel.de/portugal/). Die portugiesische Hauptstadt lässt sich hervorragend auf eigene Faust erkunden. Doch wer mit einem Künstler oder Kenner der lokalen Kunstszene unterwegs ist, entdeckt hinter vielen Fassaden eine zweite Stadt.

Vor allem die Street Art erzählt Geschichten, die sich ohne Hintergrundwissen nicht immer erschließen: von Politik und gesellschaftlichem Wandel, von Freiheit und Protest, aber auch von der Entwicklung einzelner Stadtviertel. Ein Local Guide kennt nicht nur die Werke portugiesischer und internationaler Künstler, sondern kann ihre Motive einordnen und erklären, was die Bilder über Lissabon und seine Bewohner verraten.

„Wer tiefer eintauchen möchte, kann Künstler in ihren Ateliers kennenlernen, den Weg eines Werkes vom Atelier bis in die Galerie verfolgen oder selbst zur Spraydose greifen. So wird aus einem Spaziergang durch eine bekannte europäische Metropole eine Reise in ihre kreative Gegenwart“, so FYNE Expertin Baum.

Über FYNE Travel

FYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen – von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.

Pressekontakt:

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Quelle: ots