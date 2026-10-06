Wenn der Lack mehr verrät als der Verkäufer / Augen auf beim Autokauf: So lassen sich verborgene Mängel beim Gebrauchtwagen erkennen

Losheim am See (ots) –

Da steht er. Die Laufleistung passt, die Ausstattung macht Freude, selbst der Preis klingt vernünftig. Auf den ersten Blick könnte dieser Wagen genau der Richtige sein. Doch gerade beim Gebrauchtwagenkauf sollte man der spontanen Schockverliebtheit eine Portion Misstrauen beimischen. Denn unter frisch poliertem Lack können alte Blessuren schlummern. Die gute Nachricht: Niemand muss Kfz-Meister sein, um die wichtigsten Warnzeichen zu entdecken. Verschleierte oder schlecht reparierte Unfallschäden hinterlassen häufig Spuren – im Lack, an Fugen und Schrauben, an Reifen. Und nicht zuletzt in der Geschichte, die der Verkäufer erzählt. Wer genau hinschaut und aufmerksam zuhört, kann viele Ungereimtheiten selbst erkennen. Die Spurensuche beginnt bereits bei den Bedingungen der Besichtigung. „Generell sollte man sich ein Fahrzeug nur bei gutem Tageslicht anschauen. Der Wagen muss außerdem trocken sein“, rät Markus Scherer, Kfz-Sachverständiger. Regen oder eine schummrige Garage können genau jene Feinheiten verschlucken, auf die es ankommt. Also einmal um das Auto herum – und dabei ruhig die Perspektive wechseln. Wirkt ein Kotflügel dunkler als die angrenzende Tür? Spiegelt eine Stelle anders? Zeigt die Oberfläche eine abweichende Struktur? Solche Unregelmäßigkeiten können auf Nachlackierungen hindeuten. Für sich genommen beweisen sie noch keinen Unfall. Häufen sich jedoch die Auffälligkeiten, wird aus Zufall langsam eine Geschichte.

Der erste Eindruck zählt – der zweite entscheidet

Auch die Spaltmaße können einiges verraten. Die Fugen zwischen den Karosserieteilen sollten weitgehend gleichmäßig verlaufen. Schiefe oder unterschiedlich breite Abstände können darauf hindeuten, dass etwas ausgebaut, ersetzt oder neu ausgerichtet wurde. Deshalb Türen und Klappen nicht nur ansehen, sondern auch öffnen und schließen. Klemmt etwas oder benötigt ungewöhnlich viel Schwung, lohnt ein genauerer Blick. „Auch Schrauben können Geschichten erzählen“, sagt Scherer. Abgeplatzter Lack oder Werkzeugspuren an den Befestigungen zeigen, dass hier bereits gearbeitet wurde. Farbnebel auf Dichtungen, Klebereste oder Lackspuren an Kunststoffteilen liefern weitere Hinweise. Auch die Reifen verdienen mehr Aufmerksamkeit als nur den prüfenden Blick auf die Profiltiefe. Stark einseitiger oder auffällig unterschiedlicher Abrieb deutet möglicherweise auf Probleme mit der Spur oder der Fahrwerksgeometrie hin. Bei der Probefahrt setzt sich die Spurensuche fort: Zieht der Wagen zur Seite, steht das Lenkrad schief oder poltert etwas, sollte die Ursache vor dem Kauf geklärt werden. Ein Lackschichtmessgerät kann zusätzliche Hinweise liefern, ist aber eher Spürhund als Richter. Auffällige Messwerte müssen fachkundig eingeordnet werden. Und genau hier stößt die Detektivarbeit auf eigene Faust an ihre Grenzen. „Am besten lässt man das Fahrzeug vor dem Kauf durch einen Kfz-Sachverständigen prüfen“, rät Markus Scherer. Ein Fachmann kann den allgemeinen Zustand des Wagens perfekt beurteilen und mögliche Schwachstellen erkennen. Entsprechende Fahrzeugprüfungen bietet auch die KÜS an.

Papier schlägt Politur

Ein Unfallwagen ist nicht automatisch ein schlechtes Auto. Wurde er fachgerecht instand gesetzt, ist der Schaden sauber dokumentiert und der Preis angemessen, kann er ein vernünftiger Kauf sein. Problematisch wird es erst, wenn aus einer bekannten Vergangenheit eine verschwiegene wird. Mindestens ebenso aufschlussreich wie das Auto selbst ist deshalb der Mensch, der es verkauft. „Viele Fragen stellen“, empfiehlt Scherer. Aber freundliche Erklärungen allein sind nur dünnes Beweismaterial. Entscheidend ist das Gesamtbild – und ob die Angaben durch Unterlagen belegbar sind. „Man sollte sich das Schadensgutachten und die Reparaturrechnungen geben lassen“, rät der KÜS-Experte. Wartungsunterlagen und frühere HU-Berichte können das Bild ergänzen. Zudem lassen sich über Online-Dienste wie „carVertical (https://www.carvertical.com/?utm_source=chatgpt.com)“ vorhandene fahrzeugspezifische Daten recherchieren – etwa zu registrierten Schäden, Diebstahleinträgen oder zur Halterhistorie. Ebenso wichtig ist der Kaufvertrag. Vorschäden sollten dort möglichst präzise festgehalten werden. Die dürre Formulierung „Unfallschaden bekannt“ hilft wenig. Besser ist eine konkrete Beschreibung dessen, was beschädigt und repariert wurde. Für Laien besteht die Kunst beim Gebrauchtwagenkauf also nicht darin, auf dem Parkplatz zum Sachverständigen zu werden. Wichtig sind drei Dinge: Spuren erkennen, gezielt nachfragen und sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Ein Gebrauchtwagen muss keine makellose Vergangenheit haben. Am Ende kommt es nur darauf an, dass sie bekannt und nachvollziehbar ist.

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Quelle: ots