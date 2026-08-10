Welches-Team-bist-Du.de / Team Freiheit startet Kampagne zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit Enthüllung am Südring

Rostock (ots) –

Mit einem aufmerksamkeitsstarken Auftakt hat das Team Freiheit am heutigen Montag offiziell den Endspurt zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September eingeläutet. Am Südring 20 in Rostock enthüllten Gründerin Dr. Frauke Petry und Ministerpräsident a.D. Thomas L. Kemmerich im Beisein verschiedener Medienvertreter und Interessierter die erste Wahlwerbe-Großfläche der neuen Landtagswahlkampagne.

Der Termin markiert den Auftakt zu einer flächendeckenden Plakatierung und Aktionswoche im gesamten Land. Das Team Freiheit setzt dabei auf eine agile, durchgestaltete Motivreihe, die mit klaren Botschaften, mutigen Positionen und professionellem Auftritt neue Akzente im Wahlkampf setzen soll.

Starker Auftakt: Erfahrung trifft auf Erneuerung

Vor den versammelten Medienvertretern machten Frauke Petry und Thomas L. Kemmerich deutlich, dass das Team Freiheit für eine spürbare, bürgerlich-pragmatische Politikwende in Schwerin antritt.

„Wir stehen hier nicht nur mit neuem Mut, sondern mit der strukturellen Stärke und professionellen Schlagkraft, die es braucht, um in Mecklenburg-Vorpommern etwas wirklich Neues zu bewegen“, betonte Thomas L. Kemmerich. „Was heute am Südring begonnen hat, ist der sichtbare Auftakt einer Kampagne, die nah an den Menschen ist und die auf der Hand liegenden Probleme des Landes direkt anspricht, die die SPD-Regierung zu vertuschen versucht.“

Auch Dr. Frauke Petry hob den symbolischen Charakter der Plaklatenthüllung hervor:

„Das heute enthüllte Plakat ist erst der Anfang. Unser Kampagnenkonzept ist vielschichtig, pointiert und darauf ausgelegt, die von Altparteien und Mainstreammedien vorgegebenen Denkmuster aufzubrechen“, erklärte sie. „Wir zeigen als freiheitliche Bewegung, dass die dringend notwendige politische Erneuerung und professionelles Handwerk Hand in Hand gehen können.“

Spannung auf die kommenden Motive

Die am Rostocker Südring enthüllten Motive geben die visuelle Tonalität vor, sind jedoch nur ein Puzzlestück der Gesamtkampagne. In den kommenden Tagen wird das Team Freiheit schrittweise weitere Elemente präsentieren, die jeweils spezifische Themenschwerpunkte provokant ins Zentrum rücken.

Das Team Freiheit lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, die nächsten Botschaften über die offiziellen Online-Kanäle und im Straßenbild Mecklenburg-Vorpommerns zu verfolgen.

Über das Team Freiheit

Das Team Freiheit ist eine politische Bewegung, die sich für unternehmerische Freiheit, bürgerliche Vernunft, den Abbau staatlicher Bevormundung und eine sachbezogene Politik einsetzt. Zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September 2026 tritt die Vereinigung mit einem eigenständigen Programm und erfahrenen Kräften aus dem ganzen Land an. Spitzenkandidat ist der Schweriner Immobilienunternehmer Paul Bressel.

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Quelle: ots