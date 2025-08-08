Warum Kerstin Hallerbach auf baaboo setzt

Kerstin Hallerbach ist 54 Jahre alt, lebt offiziell in Katzwinkel an der Sieg – verbringt ihre freie Zeit aber am liebsten in ihrem kleinen Ferienhaus im Wiedtal. Seit über 30 Jahren ist sie in der Altenpflege tätig und kennt den Alltag zwischen Fürsorge, Verantwortung und Zeitdruck nur zu gut. Umso klarer ist heute ihr Ziel: mehr Selbstbestimmung, mehr Energie für sich selbst – und ein beruflicher Neustart, der zu ihrem Leben passt. Mit baaboo hat sie ein System gefunden, das sie überzeugt. Im Interview spricht sie über ihre Beweggründe, ihre Visionen und die Frage, was Freiheit für sie bedeutet.

Kerstin, wie sieht Dein beruflicher Hintergrund aus?

Ich bin seit über 30 Jahren in der Altenpflege tätig – aktuell im Bereich Pflege und Betreuung. Offiziell lebe ich in Katzwinkel an der Sieg, aber die meiste Zeit verbringe ich in meinem kleinen Ferienhaus im Wiedtal. Das liegt ganz in der Nähe meines Arbeitsplatzes. Ich bin ein Familienmensch, liebe Sprachen, höre leidenschaftlich gern Rockmusik – und habe irgendwann gemerkt: Ich möchte nochmal etwas verändern.

Wie bist Du auf baaboo aufmerksam geworden?

Über eine Freundin. Sie hat mir baaboo empfohlen – und schon nach einem kurzen Blick ins Konzept war ich begeistert. Besonders die Möglichkeit, mir online ein zweites Standbein aufzubauen, hat mich angesprochen. Ohne Verkaufsdruck, ohne Produktschulungen – das war genau das, was ich gesucht habe.

Was war Dir bei der Wahl eines Partnerprogramms besonders wichtig?

Mir war wichtig, dass ich das Ganze flexibel in meinen Alltag integrieren kann. Als Pflegekraft mit Schichtdiensten habe ich keine Zeit für komplexe Strukturen oder ständige Erreichbarkeit. Baaboo funktioniert für mich, weil es einfach aufgebaut ist und ich Schritt für Schritt in meinem Tempo vorangehen kann.

Was hat sich seit Deinem Start bei baaboo verändert?

Ich bin heute viel aktiver online unterwegs – aber nicht ziellos, sondern mit einem klaren Ziel. Ich teste Tools, lerne jeden Tag etwas dazu und bin Teil einer Community, die motiviert und inspiriert. Das bringt frischen Schwung in meinen Alltag und fühlt sich richtig gut an.

Was begeistert Dich besonders an baaboo?

Die Einfachheit. Jeder kann mitmachen – unabhängig vom Alter oder von Vorkenntnissen. Für mich ist das echte Chancengleichheit. Hier wird niemand ausgeschlossen, sondern jeder mitgenommen, der bereit ist, neue Wege zu gehen.

Welche Erfahrungen bringst Du mit?

Ich war vorher schon bei Juchheim und Root aktiv. Aber baaboo hebt sich für mich deutlich ab. Die Struktur ist klarer, das Konzept moderner, und ich habe das Gefühl, dass hier wirklich langfristig gedacht wird – nicht nur kurzfristig auf Umsatz geschaut.

Was treibt Dich an?

Ich wünsche mir ein unabhängigeres Leben – mit mehr Zeit, mehr Energie und mehr Raum für mich selbst. Ein Tiny House in Schottland ist nur ein Beispiel für das, was ich mir vorstellen kann. Mir geht es darum, meinen Alltag selbst zu gestalten und meine Entscheidungen nicht länger nur vom Dienstplan oder vom Kontostand abhängig machen zu müssen.

Hast Du ein persönliches Motto, das Dich begleitet?

Ja: „Lebe lieber ungewöhnlich.“ Das beschreibt mich ziemlich gut. Ich probiere gerne neue Dinge aus, bleibe dran und kämpfe für das, was mich begeistert. Ich glaube daran, dass man nie zu alt ist, nochmal neu zu starten – man muss es nur wollen.

Was gibst Du anderen mit auf den Weg, die vielleicht noch zögern?

Ich würde sagen: Lasst Euch inspirieren. Bleibt offen. Und sucht Euch Menschen, die schon ein paar Schritte weiter sind und euch mitziehen können. Ich habe das in der baaboo-Community gefunden – für mich ist das eine Art Familie mit Perspektive geworden.

Was bedeutet Freiheit für Dich persönlich?

Freiheit ist für mich nicht nur finanziell gemeint. Es geht auch um Gesundheit, um Zeit, um das gute Gefühl, nicht mehr ständig im Funktionsmodus zu sein. Und um die Möglichkeit, auch mal etwas zurückzugeben – für andere da zu sein, ohne sich selbst dabei zu verlieren.

Und was sagst Du Menschen, die noch zweifeln, ob baaboo zu ihnen passt?

Ich glaube: Wer keine Träume mehr hat, wird hier nicht andocken. Aber wer spürt, dass da noch mehr sein könnte im Leben – der sollte sich baaboo wirklich anschauen. Es könnte der erste Schritt zu etwas ganz Neuem sein.

