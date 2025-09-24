Warum Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr tausende Euro verschenken – und wie es anders geht

Potsdam (ots) –

Sie begleiten unsere Kinder durch die wichtigsten Jahre ihres Lebens – und doch gehören Erzieher*innen zu den am meisten unterschätzten Berufsgruppen.

Hohe Belastung, Personalmangel und eine Bezahlung, die selten dem entspricht, was täglich geleistet wird: Die Realität in Kitas und Schulen ist vielen bekannt. Doch ein Aspekt bleibt fast immer außen vor – die finanzielle Situation der Erzieher*innen selbst.

Große Verantwortung – wenig Anerkennung

Die Anforderungen an Erzieher*innen steigen: Fachkräftemangel, hohe Betreuungsquoten, wachsende Bürokratie. Gleichzeitig erhalten sie nicht die Anerkennung, die andere systemrelevante Berufe längst erfahren. Für viele bedeutet das: Ein hohes Maß an Verantwortung, aber oft kaum Spielraum im eigenen Portemonnaie.

Finanzen sind kein Thema – obwohl sie es sein sollten

Ein bemerkenswerter Punkt: Wichtige Themen wie Gehalt, Zuschüsse oder Förderungen finden im Ausbildungs- oder Berufsalltag so gut wie gar nicht statt. Während in anderen Branchen über betriebliche Altersvorsorge, steuerliche Vorteile oder staatliche Förderungen gesprochen wird, bleibt diese Welt für viele Erzieher*innen verschlossen.

Das Ergebnis: Jedes Jahr verschenken Erzieher*innen erhebliche Summen – schlicht, weil sie nicht wissen, welche Möglichkeiten ihnen zustehen.

Was wir täglich sehen

Als spezialisierte Beraterinnen für Erzieherinnen haben wir in den letzten Jahren einen tiefen Einblick in die finanzielle Realität dieser Berufsgruppe bekommen. Und wir sehen immer wieder:

– Viele nutzen ihre Zuschüsse nicht.

– Förderprogramme bleiben unbeantragt.

– Chancen auf mehrere tausend Euro an Vorteilen pro Jahr gehen verloren.

Das passiert nicht, weil Erzieher*innen „unfähig“ wären – sondern, weil sich niemand darum kümmert, diese Informationen verständlich bereitzustellen.

Der Erzieherreport – ein Überblick, der Klarheit schafft

Um genau diese Lücken zu schließen, veröffentlichen wir von Erzieher-Helden jedes Jahr den Erzieherreport: eine kompakte Übersicht der wichtigsten Zuschüsse und Förderungen für Erzieher*innen.

Der aktuelle Erzieherreport 2025 ist noch bis Ende des Jahres verfügbar und zeigt leicht verständlich Vorteile im Wert von rund 2.600 Euro. Ab 2026 wird es Änderungen geben – deshalb lohnt es sich, jetzt noch einen Blick hineinzuwerfen.

Den Report finden Interessierte direkt auf unserer Website. Dort einfach im Menü den Punkt „Erzieherreport“ auswählen – und schon steht die aktuelle Ausgabe kostenlos zum Download bereit.

So stellen wir sicher, dass Erzieher*innen dauerhaft informiert bleiben und die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.

Zeit, dass Erzieher*innen gestärkt werden

Wenn wir über die Zukunft unserer Gesellschaft sprechen, reden wir über Bildung. Und Bildung fängt in den Kitas an – bei den Menschen, die dort täglich Herzblut investieren.

Es ist höchste Zeit, dass Erzieher*innen nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.

