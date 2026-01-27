Verteidigungsminister der Republik Litauen Robertas KAUNAS zu Besuch im Operativen Führungskommando der Bundeswehr

Schwielowsee (ots) –

Am 26. Januar 2026 besuchte Robertas Kaunas, Verteidigungsminister der Republik Litauen, gemeinsam mit dem Botschafter der Republik Litauens in der Bundesrepublik Deutschland, Giedrius Puodziunas, den Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr (OpFüKdoBw), Generalleutnant Alexander Sollfrank, am Standort Schwielowsee. Im Mittelpunkt stand der gemeinsame Austausch sowie ein Informationsbriefing zur aktuellen Sicherheitslage und den Aufgaben des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr.

General Sollfrank stellte dabei die besondere Bedeutung des Kommandos als Zentrales Element für die Planung und Führung aller Einsätze der deutschen Streitkräfte sowie für Hilfeleistungen im Inland heraus.

Mit seinem Besuch beim Operative Führungskommando der Bundeswehr setzte der Verteidigungsminister der Republik Litauens ein klares Zeichen – die enge bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Litauen ist stark. Beim Besuch des Verteidigungsministers Kaunas verdeutlichte Generalleutnant Sollfrank mit Nachdruck: „Ich glaube, dass die Gefahr eines russischen Angriffs potentiell besteht. Weniger ein Großangriff, aber eine regionale Operation – ein kleinerer, militärisch begrenzter Angriff, der darauf abzielt, die Sicherheitsarchitektur in Europa und das Bündnis zu testen – ist möglich. Wir bereiten uns darauf vor.“. Daher ist das Operative Führungskommando wesentlich in die Vorbereitungen und taktisch-operativen Planungen eingebunden. Das Gespräch der beiden zeigt, gemeinsame Solidarität ist von elementarer Bedeutung, wenn es um Abschreckung einer militärischen Konfrontation geht.

Pressekontakt:

Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Presse- und Informationszentrum

Henning-von-Tresckow-Kaserne:

Werderscher Damm 21-29

14548 Schwielowsee

sowie

Julius-Leber-Kaserne:

Kurt-Schumacher-Damm 41

13405 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 4981-4555

E-Mail: [email protected] Internet: https://www.bundeswehr.de

Original-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots