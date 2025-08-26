Über 10.000 Kundenstimmen: impuls überzeugt mit Qualität und Vertrauen / Rekordzahl authentischer Bewertungen auf Proven Expert belegt Kundenzufriedenheit und digitale Kompetenz des Maklerunternehmens

Gersthofen (ots) –

Die impuls Finanzmanagement AG hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Über 10.000 authentische Kundenbewertungen wurden inzwischen auf der unabhängigen Bewertungsplattform Proven Expert veröffentlicht. Sämtliche Bewertungen stammen von Bestandskunden der impuls, die ihre persönlichen Erfahrungen mit den impuls-Beratern geteilt haben.

Beratungskompetenz vom Erstkontakt bis zur langfristigen Betreuung

Die Bewertungen spiegeln die Qualität und Kontinuität der täglichen Beratungsarbeit wider – vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung. Sie geben außerdem potenziellen Neukunden einen transparenten Einblick in die Service- und Beratungskompetenz des bundesweiten impuls-Beraternetzwerks.

„In einer digital vernetzten Welt sind glaubwürdige Kundenmeinungen heute einer der wichtigsten Bausteine im Kauf- und Entscheidungsprozess – gerade bei so beratungsintensiven Themen wie Versicherungen und Vorsorgelösungen. Dass wir nun die Marke von 10.000 Bewertungen erreicht haben und dabei konstant Höchstbewertungen erzielen, zeigt, wie sehr unsere Kunden die persönliche Beratung schätzen und wie hoch die Beratungsqualität ist“, sagt Oliver Piendl, Vorstand der impuls Finanzmanagement AG.

Digitales Ökosystem als Schlüssel zur modernen Kundenbeziehung

Neben der persönlichen Beratung spielt das digitale Ökosystem von impuls eine entscheidende Rolle für die hohe Kundenzufriedenheit. Die nahtlose Verbindung aus digitaler Information, unkomplizierter Kommunikation und effizientem Service ermöglicht ein modernes, hybrides Kundenerlebnis – jederzeit, standortunabhängig und individuell auf den Kunden zugeschnitten.

„Unsere Kunden schätzen, dass Beratung bei impuls heute mehr ist als ein klassisches Gespräch am Schreibtisch. Egal, ob online, telefonisch oder persönlich: Dank unseres digitalen Ökosystems können wir flexibel, transparent und schnell auf Kundenwünsche reagieren. Dass sich diese Kundenzentrierung jetzt auch in über 10.000 positiven Bewertungen widerspiegelt, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, betont Inger Mörkved, Marketingleiterin bei impuls.

impuls ist meistbewerteter hybrider Versicherungsmakler in Deutschland

Die Proven Expert-Bewertungen sind öffentlich einsehbar und geben Interessenten eine direkte Möglichkeit, sich ein Bild aus erster Hand zu machen – von echten Menschen, mit echten Erfahrungen. Damit positioniert sich die impuls Finanzmanagement AG als der best- und meistbewertete hybride Versicherungsmakler Deutschlands und unterstreicht ihren Anspruch, Qualitätsführer in Beratung und Service zu sein.

Über die impuls Finanzmanagement AG

Die impuls Finanzmanagement AG (https://www.impuls.com/ueber-impuls) mit Sitz in Gersthofen ist einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler Deutschlands. Das Unternehmen ist auf die Beratung zu biometrischen Risiken – insbesondere private Krankenversicherung und Einkommensabsicherung – spezialisiert und arbeitet mit einem bundesweiten Netz aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

Weitere Informationen zu den Bewertungen: https://www.provenexpert.com/impuls-finanzmanagement-ag/

Pressekontakt:

Inger Mörkved

Leitung Online Marketing

impuls Finanzmanagement AG

Telefon: 0821-90645 734

E-Mail: [email protected]

Website: www.impuls.com

Original-Content von: impuls Finanzmanagement AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots