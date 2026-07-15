Trip.com Group und Seat Unique Group gehen globale strategische Partnerschaft ein

EUROPA & SINGAPUR (ots) –

Die Trip.com Group, ein globaler Anbieter von Reisedienstleistungen, und die Seat Unique Group, eine Plattform für Premium-Hospitality und Live-Events, haben heute eine globale Partnerschaft (https://www.p1travel.com/de/presse/tripcom-group-seat-unique-group-partnership) bekannt gegeben, durch die Millionen von Reisenden weltweit Zugang zu offiziellen Hospitality- und VIP-Paketen erhalten.

Mit der Partnerschaft werden Premium-Live-Erlebnisse als neue Kategorie auf den Plattformen der Trip.com Group eingeführt. Kunden erhalten damit Zugang zu mehr als 500.000 offiziellen Hospitality- und VIP-Paketen für die Formel 1, die Premier League, große Musiktourneen und weitere Live-Events von Weltklasse. Für die Seat Unique Group, zu der auch P1 Travel gehört, beschleunigt die Vereinbarung ihre internationale Wachstumsstrategie und markiert ihre erste bedeutende Expansion in die Region Asien-Pazifik. Gleichzeitig verbindet sie ihr Netzwerk von mehr als 140 offiziellen Rechteinhabern mit einem der größten internationalen Reisepublika der Welt.

Die Bekanntgabe erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem erlebnisorientiertes Reisen die Art und Weise, wie Menschen internationale Reisen planen, zunehmend verändert. Aktuelle Untersuchungen der Trip.com Group zeigen, dass zwei Drittel der Reisenden im asiatisch-pazifischen Raum ihren Urlaub bereits mindestens einmal rund um ein Konzert geplant haben. Zudem sind 66 % bereit, international zu reisen, um ihre Lieblingskünstler live zu erleben. Darüber hinaus zählen Fußball, Basketball und die Formel 1 zu den beliebtesten Live-Sportarten, die Reisende während ihres Urlaubs besuchen.

Für internationale Reisende bietet die Partnerschaft einen nahtlosen Zugang zu offiziellen Premium-Erlebnissen bei einigen der bekanntesten Sport-, Musik- und Entertainment-Veranstaltungen Europas – über die All-in-One-Plattform der Trip.com Group. Da jedes Paket direkt über das umfangreiche Netzwerk offizieller Rechteinhaber der Seat Unique Group bezogen wird, können Reisende mit voller Sicherheit buchen und darauf vertrauen, authentische Hospitality- und VIP-Erlebnisse aus verlässlichen Quellen zu erwerben.

Für die mehr als 140 offiziellen Rechteinhaber, die mit der Seat Unique Group zusammenarbeiten, erweitert die Partnerschaft ihre Reichweite und eröffnet den Zugang zu einem der größten internationalen Reisepublika der Welt. Indem offizielle Premium-Angebote Hunderten Millionen potenzieller Käufer präsentiert werden, die bereits Reisen nach Großbritannien und Europa planen, entsteht ein leistungsstarker neuer Vertriebskanal, der über eigene Vertriebskanäle nur schwer oder gar nicht zu realisieren wäre.

Robin Sherry, CEO der Seat Unique Group, sagte: „Die Art und Weise, wie Menschen reisen, verändert sich. Immer häufiger geht es nicht mehr nur darum, wohin man reist, sondern auch darum, was man vor Ort erlebt. Durch die Partnerschaft mit der Trip.com Group ermöglichen wir Millionen von Reisenden den Zugang zu offiziellen Premium-Erlebnissen bei einigen der größten Sport-, Musik- und Entertainment-Veranstaltungen der Welt – über eine Plattform, die sie bereits kennen und der sie vertrauen. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen dar. Sie beschleunigt unser internationales Wachstum, hilft unseren Rechteinhabern, Millionen neuer Premium-Kunden zu erreichen, und macht unvergessliche Live-Erlebnisse für ein wirklich globales Publikum zugänglich.“

Herr Bo Sun, Chief Marketing Officer der Trip.com Group, sagte: „Erlebnisorientiertes Reisen verändert die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen planen. Reisende richten ihre Reisen zunehmend nach den Momenten aus, die ihnen am wichtigsten sind. Live-Events sind Ausdruck dieses Wandels, und durch diese Partnerschaft bringen wir Fans näher an einige der spannendsten Sport-, Musik- und Entertainment-Erlebnisse der Welt. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, neue Möglichkeiten an der Schnittstelle von Reisen und Erlebnissen zu erschließen und sowohl Reisenden als auch Destinationen weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

Die Seat Unique Group arbeitet direkt mit vielen der weltweit bekanntesten Clubs, Veranstaltungsstätten und Promotern zusammen, darunter Arsenal FC, Everton FC, Real Madrid, AC Milan, Co-op Live, KMJ Entertainment sowie die meisten Grand-Prix-Veranstaltungen. Über The Players‘ Fund und The Artists‘ Collective wird die Seat Unique Group von einer außergewöhnlichen Gruppe namhafter Persönlichkeiten aus Sport und Entertainment unterstützt, darunter Harry Kane, Ben Stokes, Stuart Broad, Lauren Bell, Sam Warburton OBE, Sir Clive Woodward, Dame Jessica Ennis-Hill und Jack Whitehall.

Premium-Live-Erlebnisse werden in den kommenden Monaten auf Trip.com verfügbar sein und Reisenden einen vertrauenswürdigen Zugang zu offiziellen Hospitality- und VIP-Erlebnissen bei den größten und renommiertesten Live-Events Europas bieten.

Über die Seat Unique Group: Die Seat Unique Group ist Europas führende Plattform für Premium-Live-Erlebnisse und vereint drei spezialisierte Marken: Seat Unique, die führende britische Plattform für Premium-Ticketing und Hospitality, P1 Travel, einen etablierten europäischen Anbieter für Sportreisen und Hospitality, sowie Circuit Hospitality, Spezialisten für VIP-Hospitality und Premium-Eventerlebnisse.

Gemeinsam arbeitet die Gruppe direkt mit mehr als 140 Clubs, Veranstaltungsstätten und Promotern zusammen, um Fans offiziellen Zugang zu Hospitality- und VIP-Erlebnissen aus den Bereichen Sport, Musik und Entertainment zu ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Arsenal FC, Everton FC, Real Madrid, AC Milan, Co-op Live, KMJ Entertainment sowie die meisten Grand-Prix-Veranstaltungen. Insgesamt stehen Kunden in mehr als 150 Ländern über 500.000 offizielle Pakete zur Verfügung.

Unterstützt von führenden Persönlichkeiten aus Sport und Entertainment, darunter Harry Kane, Ben Stokes, Dame Jessica Ennis-Hill, Jack Whitehall und Sam Warburton OBE, kombiniert die Seat Unique Group vertrauensvolle Beziehungen zu Rechteinhabern mit innovativer Technologie, um ihre Partner beim Ausbau ihrer Premium-Umsätze und der Erschließung neuer internationaler Zielgruppen zu unterstützen. Das Unternehmen wurde sowohl in der Sifted 100: UK & Ireland als auch im Deloitte UK Technology Fast 50 als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen des Vereinigten Königreichs ausgezeichnet.

Über die Trip.com Group: Die Trip.com Group ist ein globaler Anbieter von Reisedienstleistungen und umfasst Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar. Über ihre Plattformen unterstützt die Trip.com Group Reisende weltweit dabei, fundierte und kosteneffiziente Buchungen von Reiseprodukten und -dienstleistungen vorzunehmen. Gleichzeitig ermöglicht sie Partnern, ihre Angebote durch die Bündelung reisebezogener Inhalte und Ressourcen sowie über eine moderne Transaktionsplattform mit Apps, Websites und rund um die Uhr verfügbaren Kundenservicezentren mit Nutzern zu verbinden.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist seit 2003 an der NASDAQ sowie seit 2021 an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) börsennotiert. Die Mission der Trip.com Group lautet: „To pursue the perfect trip for a better world.“

Weitere Informationen über die Trip.com Group finden Sie unter group.trip.com.

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Quelle: ots