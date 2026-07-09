Cool down am Hintertuxer Gletscher

Neuhintertux (ots) –

Der Hintertuxer Gletscher macht seinem Ruf als coolster Sommer-Hotspot alle Ehre. Heiße Sommertage? Fehlanzeige!

Bereits bei der Talstation in Hintertux auf 1.500 Metern Seehöhe beginnt die erfrischende Auszeit. Bis hinauf auf 3.250 Meter zur Panoramaterrasse und Bergstation des Gletschers erwarten dich klare Bergluft, angenehm kühle Temperaturen, schneebedeckte Hänge und das ewige Eis. Eine Kombination, die den Sommer von seiner entspanntesten Seite zeigt.

Schon die Auffahrt mit den Gletscherbahnen ist ein Erlebnis. Oben angekommen eröffnet sich eine faszinierende Welt mit vielen Highlights:

– Natur Eis Palast: Tief im Inneren des Hintertuxer Gletschers tauchen Besucher in ein glitzerndes Reich aus Eiskristallen, gefrorenen Seen und beeindruckenden Eisformationen ein.

– Gletscherflohpark: Der höchstgelegene Spielplatz Europas begeistert mit Sommerrodelbahn, Tubing-Bahn, Schneespiel und jeder Menge Spaß im ewigen Eis.

– Spannagelhöhle: Die größte Marmorschauhöhle der Zentralalpen entführt in eine geheimnisvolle Unterwelt mit bizarren Gesteinsformationen und jahrtausendealter Geologie.

– Panoramaterrasse: Auf über 3.000 Metern genießt man einen spektakulären Rundumblick auf die Zillertaler Alpen und zahlreiche Dreitausender.

Dein Lieblingsplatz für einen coolen Bergsommer

Wer die erfrischende Bergwelt nicht nur für einen Tagesausflug, sondern gleich für den ganzen Urlaub genießen möchte, findet im 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux die perfekte Adresse. Nur wenige Schritte von den Gletscherbahnen entfernt beginnt das Bergerlebnis praktisch direkt vor der Hoteltür. Ob morgens als Erster Richtung Gletscher aufbrechen, tagsüber aussichtsreiche Wanderungen unternehmen oder nach einer Mountainbiketour im Wellnessbereich entspannen – hier verbinden sich Natur, Aktivurlaub und Erholung auf besonders angenehme Weise.

Die großzügigen Zimmer und Suiten bieten viel Raum zum Wohlfühlen und eröffnen traumhafte Ausblicke auf die imposante Bergwelt. Im rund 1.000 m² großen Wellnessbereich wartet nach einem aktiven Tag pure Entspannung: Zillertals höchster SKYpool mit Bergblick, ein großzügiges Panorama-Hallenbad, verschiedene Saunen, wohltuende Massagen und gemütliche Ruhezonen sorgen dafür, dass Körper und Geist wieder neue Energie tanken.

Auch kulinarisch dreht sich alles um echten Genuss. Frische Zutaten aus der Region, Tiroler Klassiker und kreative Küche machen jeden Urlaubstag komplett – vom vitalen Frühstück bis zum feinen Abendmenü.

„Der Sommer in Hintertux fühlt sich einfach luftiger an“, sagt Hotelier Markus Tipotsch. „Unsere Gäste genießen die angenehmen Temperaturen, die Nähe zum Gletscher und die unglaubliche Vielfalt, die direkt vor der Hoteltür beginnt. Genau diese Mischung aus Aktivsein, Erholung und alpiner Frische macht den Urlaub bei uns so besonders.“

Extra-Tipp: Auch wenn die Temperaturen am Gletscher angenehm kühl sind, ist die Sonneneinstrahlung in der Höhenlage besonders intensiv. Sonnencreme, Sonnenbrille und eine leichte Jacke gehören deshalb unbedingt ins Reisegepäck. www.neu-hintertux.com

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Neuhintertux WanderZeit vom 11.07. bis 06.09.2026

7 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension ab EUR 978,- pro Person pro Aufenthalt inkl.

– Wanderstammtisch mit Willkommensgeschenk

– geführte Wanderungen mit der Gastgeberfamilie, Wanderungen im Zillertaler Hochgebirgsnaturpark mit den NaturparkführerInnen

– kostenloser Wanderbus mit dem Tux-Ticket nach Mayrhofen

– 1 Tag E-Bikeverleih

– Ausrüstungsverleih: Rucksack, Sitzkissen, Stöcke, Swarovski Fernglas

– Gletscher & Spa Verwöhnperlen

Pressekontakt:

Hotel Neuhintertux ****superior

Familie Tipotsch

A-6294 Hintertux Nr. 783

Tel. +43 5287 8580

Mail: [email protected]

Web: www.neu-hintertux.com