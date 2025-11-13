Stiftung Warentest Finanzen: Trading-App tradegate.direct ist zum zweiten Mal Kostensieger

Berlin (ots) –

Die noch junge Trading-App tradegate.direct wird bereits im zweiten Jahr in Folge von Stiftung Warentest Finanzen als „Kostensieger“ ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).

Zum Hintergrund: Die Trading-App der Berliner Tradegate AG ermöglicht Privatanlegern den direkten Zugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse. Die Nutzer handeln damit kostenfrei direkt an der Börse. Lediglich marktübliche Spreads können anfallen.

Karsten Haesen, Vorstand der Tradegate AG und verantwortlich für tradegate.direct, freut sich über die erneute Auszeichnung:

„Dass tradegate.direct von Stiftung Warentest Finanzen erneut als Kostensieger ausgezeichnet wurde, bestätigt einmal mehr unser Angebot: Wir bieten Privatanlegern den gleichen kostenfreien Börsenzugang und dieselbe Handelsqualität an, die professionelle Anleger seit Jahren nutzen.“

Und weiter: „Der direkte Handel an der Tradegate Exchange ist besonders für Privatanleger interessant, die dauerhaft kostenfrei handeln möchten – und deren Hausbanken noch keinen Zugang zur Tradegate Exchange haben.“

Stiftung Warentest Finanzen – Testergebnisse im Detail

Stiftung Warentest Finanzen hat diesmal 43 Depot-Modelle getestet, darunter bundesweite Filialbanken, Direktbanken sowie Online- und Neo-Broker.

tradegate.direct wurde dabei folgendermaßen bewertet:

Kostensieger in den Depotgrößen „kleines Depot (12.000 Euro)“, „mittleres Depot (50.000 Euro)“ und „großes Depot (150.000 Euro)“.

Der gesamte Testbericht ist in „Stiftung Warentest Finanzen“ (Dezember-Ausgabe 2025) sowie online nachzulesen (Bezahlschranke) unter https://www.test.de/Depotkosten-im-Vergleich-4864312-0/

tradegate.direct auf einen Blick

– Kostenfreie Trading-App für aktive Privatanleger

– Direkter Handel an der Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse

– 0 Euro pro Trade, dauerhaft kostenfrei (marktübliche Spreads können anfallen)

– Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr

– Alle gängigen sowie intelligente Ordertypen: Market, Limit, Stop (Limit), OCO (Limit), Trailing Stop (Limit)

– Individuell steuerbare Watchlisten

– Performance-Analysen wie in der Vermögensverwaltung Realtime-Kurse für Handel, Watchlisten und Performance-Rechnung

– Kapitalmaßnahmen direkt in der App anweisen und verwalten

– Zwei gebührenfreie Depots inklusive Verrechnungskonto

– Depoteröffnung voll digital in ca. 10 Minuten möglich

– Kompatibel für Smartphone, Tablet, Desktop

– Einbettung in Multi-Brokerage-Plattform stock3

Die Vollbanklizenz der Tradegate AG gewährleistet höchste Sicherheit für Kundendaten und Kundenkapital.

Handelsuniversum von tradegate.direct (Stand November 2025)

– 7.000+ Aktien

– 4.000+ ETPs

– 5.000+ Mini Futures

