Steuerfalle für Spitzenverdiener: Wie Sie mit GreenLife Investment legale Auswege finden

Viele Spitzenverdiener zahlen unnötig hohe Steuern, weil sie steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ungenutzt lassen. Um ihnen einen gefahrlosen, profitablen und legalen Weg zur signifikanten Senkung ihrer Steuerlast zu eröffnen und ihren Vermögensaufbau zu beschleunigen, hat sich GreenLife Investment auf Kapitalanlagen in Photovoltaik-Projekte spezialisiert. Welche Gefahren bei solchen Anlagen grundsätzlich bestehen und wie GreenLife Investment die Steuerfallen sicher umgeht, erfahren Sie hier.

Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift bereits ab einem Jahreseinkommen von etwa 69.000 Euro für Ledige und 138.000 Euro für Verheiratete. Strategien zur steuerlichen Optimierung sind daher dringend gefragt. Nun gibt es inzwischen zahlreiche Anbieter, die damit werben, dass bei ihren Solarprojekten 50 Prozent der Investition im Voraus steuerlich abgesetzt werden kann. Investitionsabzugsbetrag (IAB) heißt der zentrale Begriff. Doch klingt das nicht zu schön, um wahr zu sein? Und ist es überhaupt legal? „Es ist legal und prinzipiell eine gute Sache“, sagt Christoph Paeseler, Geschäftsführer der GreenLife Investment GmbH. „Trotzdem sollten Anleger vorsichtig sein, denn es kommt darauf an, bei wem sie ihre Investition tätigen. Ist der Anbieter nicht seriös, kann es zu hohen Forderungen des Finanzamts, Strafzinsen oder einer rückwirkenden Aberkennung von Steuererstattungen kommen.“

„Wer sich seine Steuern zurückholen möchte, um das Kapital in Projekte mit ordentlichen Renditen zu investieren, braucht einen Partner, der nicht auf aggressives Marketing, sondern auf höchste Sicherheitsstandards und transparente Beratung setzt“, fügt seine Geschäftspartnerin Allicia Matthies hinzu. Bei GreenLife Investment liegt der Fokus auf nachhaltigen Kapitalanlagen, die insbesondere Photovoltaik-Projekte, zukünftig aber auch Batteriespeicher umfasst. Dabei kommen steuerliche Strategien zum Einsatz, die das zu versteuernde Einkommen senken und Investitionen aus bereits gezahlten Steuern ermöglichen. Die Anleger profitieren von einer Zusammenarbeit mit fachkundigen und verlässlichen PV-Projektentwicklern, während erfahrene Steuerberater die steuerliche Gestaltung übernehmen.

Steuerfalle PV-Investment: Was im schlimmsten Fall passieren kann

Bei Investitionen in PV-Projekte kommt es immer wieder zu Problemen, die Anleger in ernste finanzielle Schwierigkeiten bringen. Wird die PV-Anlage – wie es häufig geschieht – nicht rechtzeitig fertiggestellt, muss die vorweggenommene Abschreibung (IAB), aus der eine Steuerrückzahlung resultierte, an das Finanzamt zurückgezahlt werden. Hat ein Investor beispielsweise im Jahr 2022 einen IAB über 200.000 Euro im Spitzensteuersatz gebildet, kann sich daraus – abhängig von seiner individuellen steuerlichen Situation – eine Erstattung von bis zu 90.000 Euro ergeben. Er muss sein PV-Investment innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von drei Jahren, also bis spätestens 31.12.2025, tätigen. Guten Glaubens unterzeichnet er einen Kaufvertrag für eine projektierte PV-Anlage, die vor Ablauf der Frist in Betrieb gehen soll. Dann kommt es allerdings zu Verzögerungen, weil die rechtliche Lage unklar ist, Bauteile nicht geliefert werden können oder Fachkräfte fehlen. Ist die Anlage am 31.12.2025 noch immer nicht fertiggestellt, kann der Investor seinen IAB nicht fristgerecht auflösen und muss die Steuerrückzahlung von 90.000 Euro plus Strafzinsen an das Finanzamt überweisen.

Der Investor kann aber auch in Schwierigkeiten geraten, wenn das PV-Projekt fristgemäß umgesetzt wird. PV-Anlagen werden oft zu hoch bewertet, sodass eigentlich schon während der Projektierungsphase klar ist, dass sich dieses Investment für Investoren letztlich nicht rechnet. Für einen Laien ist das an sich schon schwer zu durchschauen, bei einer unzureichenden Beratung mit unvollständigen Kalkulationsparametern wird es schlicht unmöglich. Für das Finanzamt sind die Ursachen aber nicht maßgeblich. Wenn der Sachverhalt bei einer Betriebsprüfung festgestellt wird, kann es den IAB rückwirkend aberkennen. Die Steuererstattung, die der Investor als Eigenkapital eingesetzt hat, muss nun zurückgezahlt werden. Die Behörde argumentiert, dass keine Gewinnerzielungsabsicht bestand, die für die Bildung eines IAB vorausgesetzt wird.

Wie GreenLife Investment solche Steuerfallen vermeidet

Investoren sollten sich dieser Probleme bewusst sein, doch sie müssen deshalb nicht auf eine geringere Steuerlast und schnelleren Vermögensaufbau verzichten. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern prüft GreenLife Investment die Angebote am Markt hinsichtlich des Kaufpreises, der Nebenkosten und der Ertragsgestaltung sorgfältig. Die Investment-Experten erstellen für jeden Anleger eine genaue Kalkulation, die seine steuerliche Situation und seinen Netto-Cashflow berücksichtigt. Somit weiß der Investor bereits vorab, welche Gewinne das Projekt nach Steuern voraussichtlich erzielen wird. GreenLife Investment arbeitet zudem nur mit renommierten Projektierern zusammen und bietet darüber hinaus ein umfangreiches Sicherheits- und Garantiepaket, das auch Fertigstellungsgarantien enthält.

Wer sich für die PV-Projekte von GreenLife Investment interessiert, erhält innerhalb von 48 Stunden einen Rückruf. Es folgt ein etwa einstündiges Beratungsgespräch per Videocall, bei dem die individuelle Steuer- und Finanzsituation geklärt wird. Auf dieser Basis entwickeln die Investment-Experten eine nachhaltige steuerliche Strategie und erstellen eine maßgeschneiderte Investmentlösung. Einen eigenen Steuerberater benötigt der Anleger nicht, denn auf Wunsch vermittelt GreenLife Investment einen erfahrenen Fachmann aus dem eigenen Netzwerk. Die Experten begleiten die Investoren dann bei der Abwicklung der Finanzierung, der Vertragsgestaltung und der Übergabe der PV-Anlage. Sie sorgen zudem für eine langfristige Betreuung, damit steuerliche Vorteile und maximale Renditen auch während des laufenden Betriebs gegeben sind.

Warum sich nachhaltige Kapitalanlagen mit GreenLife Investment lohnen

Im Gegensatz zu steuerlichen Gestaltungen mit unsicheren oder spekulativen Anlagen bietet Photovoltaik über Jahrzehnte stabile und prognostizierbare Erträge. Ein Investor erwirbt mit einer PV-Anlage zudem einen echten Sachwert, der gegen Schäden, Vandalismus oder Ertragsausfälle versichert ist. Durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht GreenLife Investment eine steuerliche Entlastung, indem Investitionen bis zu drei Jahre im Voraus berücksichtigt und bereits gezahlte Steuern für zukunftssichere Projekte eingesetzt werden können. Der Anleger profitiert von einem langfristigen Kapitalaufbau, der mit einer zusätzlichen Altersvorsorge vergleichbar ist. Im Kern geht es bei GreenLife Investment um nachhaltige Anlagen ohne Eigenkapital. Dass es sich dabei um Projekte handelt, die fortschrittliche Technologien nutzen, um Wohlstand mit ökologischer Verantwortung zu verbinden, ist für viele Investoren sicherlich mehr als ein Nebenaspekt.

Sie wollen Ihre Steuerlast senken und von nachhaltigen Investments mit lukrativen Renditen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei der GreenLife Investment GmbH (https://greenlife-investment.de/)und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!

