Starke Netzwerke der Begabtenförderung in Mecklenburg-Vorpommern

Frankfurt am Main (ots) –

Karg-Stiftung und das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung bauen die Begabungsgerechtigkeit im Schulsystem des Landes aus

Ein gerechtes Bildungssystem, das die individuellen Potenziale der Schülerinnen und Schüler fördert, auch das der hochbegabten, bedarf qualifizierter pädagogischer und psychologischer Fachkräfte und eines starken Netzwerks, in dem Fachwissen ausgetauscht und weitergegeben wird.

Die Karg-Stiftung setzt sich deutschlandweit für ein begabungsgerechtes Bildungssystem ein, dazu gehört auch die selbstverständliche Förderung begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher. Die gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern durchgeführten Karg-Campus-Projekte bestehen aus 3 Säulen: passgenaue Fortbildungen der pädagogischen und psychologischen Fachkräfte, eine in den Qualifizierungsprozess eingebettete Fach- und Prozessbegleitung und die systemische Vernetzung der Einrichtungen untereinander.

Am 04. Dezember wurde mit einer Abschlussveranstaltung das langjährige Kooperationsprojekt Karg Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 2.0 beendet. Gemeinsam haben die Karg-Stiftung und das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern tragfähige Strukturen in der Begabtenförderung aufgebaut. Das Land verfügt jetzt über eine Struktur von 8 Multiplikatorschulen, 20 Netzwerkschulen und 8 qualifizierten Berater:innen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ M-V), die anderen Schulen bei ihrer Entwicklung zu begabungsförderlichen Bildungsorten zur Seite stehen.

Der Beginn – 4 Grundschulen und 4 Gymnasien

Das Vorläuferprojekt Karg Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 1.0, in dem sich 4 Grundschulen und 4 Gymnasium von 2018 – 2022 miteinander vernetzten, hat gezeigt, wie die Kinder und Jugendlichen, auch die besonders begabten, davon profitierten. Die Lehrkräfte dieser Schulen konnten sich austauschen und gewannen durch die Fortbildungsformate neues Wissen und lernten sich besser kennen, was zu mehr Vertrauen in der Zusammenarbeit führte. Damit wurde die Basis für ein konstruktives Miteinander gelegt.

„Unser Land hat viele Talente, diese zu finden und zu fördern, ist unsere Aufgabe. Mit den nun entstandenen Strukturen erweitern wir das Netz der bereits bestehenden Schulen, die die Förderung besonders begabter Kinder und Jugendlicher umsetzen. Dies führt auch zu einer Unterstützung der Lehrkräfte und der pädagogischen Fachkräfte, die sich bei Fragen rund um das Thema Begabtenförderung an die im Projekt qualifizierten Kolleginnen und Kollegen wenden können“, so Ministerin Simone Oldenburg.

Anschlussprojekt Karg Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 2.0

Der Erfolg der ersten Phase hat auch gezeigt, dass die Netzwerke weiter ausgebaut werden sollten. So kamen 20 allgemeinbildende Schulen im Rahmen der zweiten LemaS-Phase hinzu. Sie erweiterten das bestehende Netzwerk von 8 Multiplikatorschulen aus dem ersten Projekt und zusätzlich wurden 8 Berater:innen des Instituts für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) in der Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler qualifiziert.

Wie es weitergeht

Es stehen jetzt 28 Kompetenzteams zur Verfügung, die das erworbene Wissen an andere Schulen weitergeben können, indem sie gemeinsam mit den Berater:innen des IQ M-V Schulen auf ihrem Weg zu einer begabungsförderlichen Schulkultur beraten und begleiten. So kann ein dichtes landesweites Netzwerk entstehen.

„Der Karg-Stiftung liegt sehr daran, dass Begabte nicht unerkannt und ungefördert bleiben. Dabei spielen einzelne Orte, an denen die Begabungs- und Begabtenförderung umgesetzt wird, eine wichtige Rolle. Aber Potenzialorientierung muss in die Fläche des Bildungssystems gebracht werden, damit es nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob Kinder und Jugendliche mit ihrer hohen Begabung erkannt werden und Zugang zur Begabtenförderung finden. Wir waren daher froh, jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr tun zu können, und dem Land zu bildungs- und begabungsgerechteren Bildungsangeboten, -strukturen und -netzwerken zu verhelfen. Damit hochbegabte Kinder noch besser im Land gefördert werden können“, so Dr. Ingmar Ahl, Vorstand Zweckerfüllung bei der Karg-Stiftung.

Kurzinfos

– Projektname: Karg Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 2.0

– Projektdauer: 03/2022 – 12/2025

– Partner: Karg-Stiftung, Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern, Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V)

– Förderer: Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung (https://schwiete-stiftung.com/)

– Projektleitungen: Dr. Carolin Kiso, Dr. Nicole Miceli

– Ziel: – Systematische Weiterbildung in der Begabungs- und Begabtenförderung – Ausbildung von Fortbildnern / Multiplikatoren und Multiplikatorinnen – Weiterbildung von 8 Beratungskräften, unter anderem zur Unterstützung der Projektschulen im Schulentwicklungsprozess – Ausbau eines Schulnetzwerkes der Begabtenförderung in Mecklenburg-Vorpommern

– Teilnehmende: Liste – 20 allgemeinbildende Schulen im Rahmen der zweiten LemaS-Phase – 8 Schulen aus Karg Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 1.0 – 8 Berater:innen des IQ M-V

– Kosten: 329.818,- EUR

– Filme: Good Practice, 2023 / Underachievement, 2023

Pressekontakt:

Sabine Wedemeyer

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niddastraße 35

60329 Frankfurt am Main

T +49 69 874 027-27

M +49 160 909 849 16

[email protected]

www.karg-stiftung.de

www.fachportal-hochbegabung.de

Original-Content von: Karg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots