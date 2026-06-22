Stark im Bündnis: Multinationales Einsatzlazarett im Baltikum getestet

Bonn (ots) –

Bei der NATO-Übung „Vigorous Warrior 2026“ hat der Sanitätsdienst der Bundeswehr erstmals ein Einsatzlazarett, also die Behandlungsebene 3 (Role 3), ins Baltikum verlegt, aufgebaut und in Betrieb genommen. Es ist die größte modulare medizinische Versorgungseinrichtung der Bundeswehr, in der Diagnostik, Nachoperationen und intensivmedizinische Betreuung im Mittelpunkt stehen. Diese mobile Sanitätseinrichtung am Hafen von Tallinn war ein zentraler Bestandteil der multinationalen Übung, an der rund 2.500 Soldatinnen und Soldaten aus 29 NATO- und Partnernationen teilgenommen haben.

Mit dem Betrieb des Einsatzlazaretts demonstriert der Sanitätsdienst seine Fähigkeit, Verwundete im Bündnisfall schnell, leistungsfähig und multinational zu versorgen. Die schnelle Verlegefähigkeit, die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sowie die Sicherstellung einer bruchfreien Rettungskette sind wesentliche Voraussetzungen für die Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit unserer Soldatinnen und Soldaten und auch der NATO.

Weitere Informationen zur Übungsbeteiligung „Vigorous Warrior 2026“ und zum Einsatzlazarett Role 3 finden Sie unter:

NATO-Übung Vigorous Warrior 2026 (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/unterstuetzungsbereich/sanitaetsdienst/rettungskette/vigorous-warrior-2026-nato)

Pressekontakt:

Unterstützungskommando der Bundeswehr

Presse- und Informationszentrum

Telefon: +49 (228) 5504 -1112

Nach Dienst: +49 (151) 14856030

[email protected]

Original-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr – Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots