Spritpreise gehen erneut zurück / ADAC: Diesel weiterhin zu teuer / Ölpreis auf niedrigstem Stand seit Anfang 2021 / CO2-Abgabe kann Benzin und Diesel zum Jahreswechsel um weitere drei Cent verteuern

Die Kraftstoffpreise haben im Vergleich zur vergangenen Woche erneut etwas nachgegeben. Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im bundesweiten Mittel aktuell 1,643 Euro bezahlen und damit 0,4 Cent weniger als vor Wochenfrist. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Diesel ist um 0,6 Cent billiger und kostet derzeit im Schnitt 1,586 Euro. Super E10 ist damit zum fünften Mal in Folge günstiger als in der jeweiligen Woche zuvor, Diesel zum dritten Mal.

Flankiert wird die aus Autofahrersicht erfreuliche Preisentwicklung an den Zapfsäulen von einem deutlichen Rückgang des Ölpreises. Zurzeit kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brent weniger als 59 US-Dollar – das sind rund drei Dollar weniger als in der Vorwoche und gleichzeitig der niedrigste Rohölpreis seit Februar 2021. Zudem notiert auch der Euro im Vergleich zum US-Dollar etwas stärker als in der Vorwoche und liegt aktuell bei etwas über 1,17 Dollar. Beide Faktoren – ein deutlicher Ölpreisrückgang und stärkerer Euro – sorgen somit für den leichten Abwärtstrend bei den Spritpreisen, der nach Ansicht des ADAC durchaus hätte höher ausfallen müssen. Dies gilt besonders für Diesel, der aktuell nur 5,7 Cent günstiger ist als Super E10, obwohl die Energiesteuer auf Diesel um rund 20 Cent geringer ist.

Der ADAC macht darauf aufmerksam, dass zum Jahreswechsel die CO2-Abgabe erneut angehoben wird und Benzin und Diesel um rund drei Cent je Liter verteuern kann. Im laufenden Jahr macht die Abgabe Super E10 bereits um fast 16 Cent je Liter teurer, Diesel um gut 17 Cent als zum Vergleichsjahr 2020 vor Einführung des nationalen CO2-Preises.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC möglichst abends tanken, dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

