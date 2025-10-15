Škoda Kodiaq jetzt auch als Sonderfahrzeug für Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Weiterstadt (ots) –

› Škoda Kodiaq als uniformierte Streifenwagen für die Polizei Hessen

› Werkfeuerwehr der Schott AG setzt einen Škoda Kodiaq als Kommandowagen ein

› Das große Škoda SUV ist mit hoher Flexibilität und großem Platzangebot besonders geeignet für den Sonderfahrzeug-Ausbau

Die Landespolizei Hessen nutzt künftig Škoda Kodiaq im täglichen Dienst. Auch die Werkfeuerwehr der Schott AG in Mainz setzt auf den Škoda Kodiaq – in ihrer Flotte dient er als Kommandowagen. Mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie dem flexiblen und großzügigen Raumangebot hat der Škoda Kodiaq beste Voraussetzungen für einen Sonderfahrzeug-Ausbau. Bei Fahrzeugen für Bundes- und Landesbehörden kann das komplette Handling des Umbaus direkt über Škoda Auto Deutschland erfolgen. Zudem sind Sonderfahrzeuge auch zu attraktiven Konditionen über jeden Škoda Partner bestellbar. Der Umbau dieser Fahrzeuge kann direkt – in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern – durchgeführt werden.

Professioneller Umbau der Sonderfahrzeuge nach Behördenvorgaben

Zunächst werden bei der hessischen Landespolizei Škoda Kodiaq in der Version mit fünf Sitzen im Einsatz sein. Das 4,76 Meter lange SUV ist ausgerüstet nach den speziellen Anforderungen der Dienststellen. Dazu zählen eine Signalanlage auf dem Fahrzeugdach, die Funkanlage und ein flexibles Schranksystem im Gepäckraum. Dieser bietet mit 910 Litern Volumen perfekte Voraussetzungen, für die bequeme Unterbringung der umfangreichen Ausrüstung.

Weithin sichtbar oder diskret – Škoda Sonderfahrzeuge für alle Fälle

Ebenfalls zur Einsatzbereitschaft gebracht wurde der Kommandowagen der Werkfeuerwehr der Schott AG in Mainz. Seine rote Außenfarbe ist auffällig und wird ergänzt durch eine Folierung, die ihn als Fahrzeug der Werkfeuerwehr kennzeichnet. Auf Kundenwunsch bleibt seine Einsatztechnologie im Innenraum jedoch nahezu unsichtbar. Die Signalanlage lässt sich flexibel aufs Dach setzen, die zugehörige Steuerung verschwindet in der Mittelkonsole. Die vom Land Rheinland-Pfalz vorgeschriebene Funkanlage ist vollständig im Unterboden des Gepäckraumes untergebracht und ebenfalls nicht sichtbar.

Manfred Zobel, Leiter der Werkfeuerwehr der Schott AG, sagt: „Unser Kommandowagen ist seit Anfang des Jahres im Einsatz und hat sich bereits bewährt. Die komplette Abwicklung des Kaufs über unseren örtlichen Škoda Händler war völlig reibungslos und unkompliziert. Die Umrüstung nach den behördlichen Vorgaben war hochprofessionell und berücksichtigte auch unsere Wünsche. Ich schätze den Škoda Kodiaq sehr, auch wegen der höheren Sitzposition.“

Polizei und Feuerwehr setzen auf Allradantrieb, DSG und 2,0 l TDI

Sowohl die Polizei als auch die Berufsfeuerwehr der Schott AG setzen beim Antrieb ihrer Einsatzfahrzeuge auf einen durchzugsstarken Dieselmotor. Der 2,0-TDI-Motor leistet 142 kW/193 PS (Škoda Kodiaq 2,0 l TDI DSG 4X4 142 kW (193 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 – 6,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 156 – 169 g/km; CO2-Klasse: F). Er ist serienmäßig kombiniert mit dem 7-Gang-DSG und einem Allradantrieb, der bei allen Witterungsverhältnissen besonders sichere Fahreigenschaften ermöglicht. Die Antriebskombination ist nicht nur maßgeschneidert für anspruchsvolle Fahrer, sondern auch perfekt geeignet für den harten Einsatz im täglichen Dienst.

Škoda Auto Deutschland: Service aus einer Hand für viele Arten von Sonderfahrzeugen

Škoda Auto Deutschland bietet viele Arten von Sonderfahrzeugen. Typische Škoda Kernwerte wie ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und ein außerordentliches Raumangebot zahlen sich auch hier aus. Neben Einsatzfahrzeugen für die Polizei und Kommandowagen für die Feuerwehr können beispielsweise auch Notarzteinsatzfahrzeuge oder Fahrzeuge für Diensthundeführer und für viele weitere Sonderaufgaben aufgebaut werden. Bei Fahrzeugen für Bundes- und Landesbehörden kann das komplette Handling des Umbaus direkt über Škoda Auto Deutschland erfolgen. Außerdem sind Sonderfahrzeuge auch zu attraktiven Konditionen über jeden Škoda Partner möglich. Der Umbau dieser Fahrzeuge kann direkt – in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern – durchgeführt werden.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon +49 6150 133 121

E-Mail: [email protected] Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots