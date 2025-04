Simon-Kucher setzt Wachstumskurs fort: Umsatz in Deutschland steigt um 17 Prozent, neue Führung stärkt Innovationsfokus

Köln/Luxemburg (ots) –

Die steigende Nachfrage nach Commercial Excellence und Wachstumsstrategien sorgt für starkes Wachstum bei Simon-Kucher. Mit neuer Führung, digitaler Transformation und strategischer Expansion stellt sich das Unternehmen zukunftssicher auf.

– Geschäftsjahr 2024: Sechs Prozent Umsatzwachstum weltweit; 17 Prozent in Deutschland

– 28 neue Partner in 2025; Angestelltenzahl steigt auf rund 2.100

– Neue Führung mit Fokus auf Innovation und digitale Transformation

Simon-Kucher wächst weiter: Die globale Strategieberatung erzielte 2024 weltweit einen Umsatz von 572 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent. Besonders stark war das Wachstum mit 17 Prozent in Deutschland. Die hohe Nachfrage nach Beratungsprojekten in den Bereichen Commercial Strategy, digitaler Transformation, Software und Transaction Services war 2024 ein zentraler Wachstumstreiber für Simon-Kucher. Besonders erfolgreich entwickelten sich die Branchen Healthcare, Konsumgüter sowie Technologie, Medien & Telekommunikation. Neben Deutschland verzeichnete das Unternehmen auch in Nahost und Lateinamerika überproportionale Zuwächse. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass Unternehmen weltweit auf unsere Commercial Excellence Expertise setzen, um sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren“, sagt Dr. Gunnar Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher.

Globale Expansion und wachsende Branchenpräsenz

Mit weltweit über 2.100 Mitarbeitenden und der Ernennung von 28 neuen Partnern setzte Simon-Kucher 2024 seinen Expansionskurs konsequent fort. Mit 46 Büros in 31 Ländern wächst Simon-Kucher international weiter – darunter ein neuer Standort in Saudi-Arabien.

„Unser Erfolg im Jahr 2024 war weit mehr als Expansion – wir haben Unternehmen geholfen, sich in volatilen Märkten erfolgreich zu behaupten“, erklärt Clausen. „Unser Ziel ist es, Unternehmen durch optimierte Wachstumsstrategien, gezielte Markteintrittskonzepte und den Einsatz von KI und digitaler Transformation nachhaltig zu stärken.“

Zukunftsvision: Nachhaltiges Wachstum durch Innovation

Simon-Kucher bleibt seinem Anspruch treu: Unternehmen auf ihrem Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum zu begleiten. Von den Anfängen als universitäres Spin-off bis zur heutigen Position als führende Wachstumsberatung ist die Unternehmensgeschichte geprägt von Innovation, Branchenexpertise und einem klaren Fokus auf Wertsteigerung für Kunden durch Commercial Excellence. „In einer zunehmend digitalen und komplexen Welt ist Anpassungsfähigkeit und Resilienz der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Joerg Kruetten, Co-CEO von Simon-Kucher. „In unseren Projekten helfen wir Unternehmen mit unserer tiefgehenden Branchen- und Commercial Excellence Expertise, KI-gestützten Analysen und digitalen Innovationen sich zukunftssicher aufzustellen.“

Neue Führungsstruktur

Mit Joerg Kruetten und Dr. Gunnar Clausen als neue Co-CEOs ist das Unternehmen unter neuer Führung in das Jahr 2025 gestartet. Zusätzlich wurde Conrad Heider zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Das Unternehmen hat seine Führungsebene mit neuen Board-Mitgliedern sowie Sektor- und Division-Leadern verstärkt:

Neue Board-Mitglieder: Greg Harwood, Dr. Daniel Bornemann

Neue Leitung für Divisionen und Sektoren:

– Omar Ahmad (Managing Partner Healthcare & Life Sciences Division)

– Grigori Bokeria (Managing Partner Central & Northern Europe Division)

– Mert Terzioglu (Co-Managing Partner APAC Division, zusammen mit Jan Weiser)

– Christian Schuler (Global Head of Health Sector)

– Sara Yamase (Global Head of Technology, Media & Telecom Sector)

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: „Unlocking Better Growth“. Wir helfen unseren Kunden, „besser“ zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)

Tel: +49 160 92180752

Email: [email protected]

Original-Content von: Simon – Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots